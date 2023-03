Splashtop lancia Splashtop Business per il supporto remoto, la sostituzione semplice, affidabile e conveniente per LogMeIn e TeamViewer

Più di ventimila MSP sono passati da LogMeIn e TeamViewer a Splashtop

San Jose, CA - 1 settembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia Splashtop Business for Remote Support, una soluzione ottimizzata per i rifugiati in fuga da LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC e Citrix GoToAssist. Insoddisfatti dell'aumento dei prezzi di rinnovo di LogMeIn, TeamViewer e altri prodotti, molti MSP e IT si sono rivolti a Splashtop. Per semplificare la migrazione, il nuovo Splashtop Business per il supporto remoto offre

La capacità di distribuzione migliorata consente agli MSP e agli IT di sostituire facilmente gli agenti LogMeIn o Team Viewer esistenti con gli Streamer Splashtop.

Funzione di raggruppamento migliorata che supporta migliaia di computer in gestione

Possibilità per gli MSP e gli IT di consentire facilmente ai clienti di accedere gratuitamente ai propri computer, come parte del nuovo modello di prezzi.

Il nuovo modello di prezzo basato su computer consente a MSPs e agli IT di rendersi conto facilmente del notevole risparmio che si ottiene passando a Splashtop Business per l'assistenza remota.

"Oltre ventimila MSP e IT sono passati da LogMeIn, TeamViewer, Citrix e altre soluzioni a Splashtop", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Vogliamo rendere più facile la migrazione a Splashtop e semplificare la comparazione dei prezzi. Splashtop Business for Remote Support è ottimizzato per gli MSP e gli IT che forniscono servizi di assistenza remota".

"Adoro Splashtop!!! Mi sono perso da quando LogMeIn ha cambiato le sue politiche. In questo modo mi è molto più facile gestire i computer del nostro ufficio. Grazie!!!" Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP

» Il vantaggio dei prezzi di Splashtop rispetto a TeamViewer è immenso e il tuo software funziona senza intoppi come TeamViewer. Ora ho comprato Splashtop, cosa che abbiamo fatto anche per il vostro grande sostegno!» Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

"Da anni utilizzo TeamViewer e LogMeIn per il supporto remoto. Poi è arrivato Splashtop, più veloce e più economico. Interfaccia utente semplice, molto efficiente e GRANDE ASSISTENZA CLIENTI!" Nick Kapinakis, Sistemi di qualità integrati Intellinet

"Connessione, visualizzazione e disconnessione molto più veloci di LogMeIn. Ringrazio tutti i dipendenti di Splashtop per aver sviluppato un buon prodotto e per avermi supportato durante la prova. Non vedo l'ora di instaurare un lungo rapporto con voi", Andrew Gordon, Logic Computers

«Il tuo prodotto è diventato così stabile che sono diventato dipendente da esso ogni giorno. È nella mia mente meglio di LogMeIn. Le connessioni sono così stabili che durano la connessione per giorni. Ho consigliato Splashtop ad alcuni amici che hanno TeamViewer. Hanno pagato molto di più, e mi piace di più il mio. Facile da installare, installare funziona e meno passaggi per alzarsi e andare su una macchina client,» Barry L Salter, Hosting Master Internet

Oltre ventimila MSP e organizzazioni IT utilizzano già oggi Splashtop Business per gestire milioni di computer. Splashtop si integra con diverse soluzioni RMM, PSA, ticketing online e helpdesk online presenti sul mercato per consentire agli MSP e all'IT di svolgere il proprio lavoro senza soluzione di continuità.

Per saperne di più: https://www.splashtop.com/remote-support

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, supporto e collaborazione su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. I prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Più di 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto Media

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com