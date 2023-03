Splashtop lancia Desktop remoto per i dispositivi WebOS HP

L'app, facile da usare, collega gli utenti al Mac o al PC per accedere ai file, guardare video, giocare con giochi in Flash e molto altro ancora.

16 maggio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nell'instant-access computing, ha presentato oggi Splashtop® Remote Desktop per webOS. Con l'applicazione, gli utenti hanno ora la possibilità di accedere in modo semplice e con un solo clic dal proprio smartphone basato su HP webOS all'intero computer desktop con il supporto di video e audio completi.

«Abbiamo creato Splashtop Remote Desktop con la visione di colmare miliardi di dispositivi in tutto il mondo», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Il nostro supporto per i WebOS di HP è una pietra miliare importante in questa direzione.»

Con Splashtop Remote, gli utenti possono utilizzare i loro smartphone HP Palm Pre 2 e HP Palm Pre Plus con webOS 2.1 per:

Controlla completamente il computer da remoto, accedi ai file e interagisci con le applicazioni del computer utilizzando i controlli touch intuitivi e i gesti webOS più noti.

Guarda i video e riproduci la musica memorizzata sul computer, sia in iTunes® che in Windows® Media Player o in qualsiasi altro formato.

Gioca a giochi avanzati per PC e Flash, come World of Warcraft™ o Bejeweled™, grazie alla tecnologia di streaming Splashtop, in attesa di brevetto.

Lavorare su documenti di Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) e accedere a Microsoft Outlook.

Splashtop Remote Desktop per webOS è disponibile da oggi nell'App Store di HP al prezzo di $4,99.

Splashtop Remote si connette a qualsiasi sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Mac OS X 10.6 o superiore. Splashtop Remote è costituito da due componenti: un'applicazione in esecuzione sul dispositivo WebOS e un'applicazione in esecuzione sul computer. Lo smartphone o il tablet si connette al computer tramite qualsiasi rete. Per ulteriori informazioni su Splashtop Remote, visitare: https://www.Splashtop.com/remote

Informazioni su Splashtop



Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

