Splashtop lancia l'app Desktop remoto per Mac

Splashtop Remote Desktop offre una vera esperienza HD e un accesso ai file da Mac a PC e Mac a Mac

21 settembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio del client Mac per Splashtop Remote Desktop che sarà presentato al MacWorld Asia 2011, a Pechino, in Cina, dal 22 al 25 settembre. Ora gli utenti Mac possono usufruire dell'accesso remoto da Mac a PC e da Mac a Mac da una rete privata o da Internet. Attualmente Splashtop Remote Desktop permette a milioni di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere da remoto a PC e Mac con audio completo e video ad alta definizione (HD).

«Cani e gatti, olio e acqua, Mac e PC — alcune cose non erano insieme fino a quando non è arrivato Splashtop», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Con il nostro nuovo client Mac, non solo gli utenti Splashtop Remote Desktop possono accedere ai loro computer, ma possono godere di funzionalità come la possibilità di eseguire giochi per PC e software in remoto su un Mac con Full HD e audio. Forse è per questo che alcuni clienti chiamano il nostro prodotto «Miao del gatto».

Scarica Splashtop Remote Desktop dal Mac App Store ad un prezzo scontato di $9,99 per la settimana di lancio.

Splashtop Remote Desktop per Mac consente agli utenti di:

Accedere a file o foto importanti su un altro computer senza preoccuparsi di problemi di sincronizzazione, conversione o compatibilità

Usa MS Office, Silverlight e altri software Windows senza doverlo installare su un Mac

Riproduci filmati HD e musica dalle librerie multimediali centrali senza il fastidio di trasferire file

Esegui giochi per PC a uso intensivo di grafica su una macchina potente e riprodurli da un Mac portatile

Guarda video HD in streaming da PC o Mac fino a 30 fotogrammi al secondo

Accedi al browser IE più recente per visualizzare i siti Web abilitati per ActiveX da un Mac

Le funzioni diSplashtop Remote Desktop per Mac includono:

Streaming audio e video ad alte prestazioni dal computer remoto

Connettività semplice tramite LAN, Wi-Fi o Internet con Internet Discovery

Installazione con facilità attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva

Supporto Wake-on-LAN

Compatibile con Mac OS X Lion

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili con questa nuova app. I contenuti per l'intrattenimento personale, inclusi film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere visualizzati anche da remoto. Basta andare ovunque con il proprio dispositivo mobile, smartphone, tablet, notebook o ultrabook, e avere ancora pieno accesso al tuo PC o Mac con uno Splashtop Streamer installato.

Guarda Splashtop Remote Desktop per Mac in azione su www.youtube.com/ watch?v=_nfz_ht1jvy

Splashtop Remote Desktop è composto da due componenti:

Un'applicazione Splashtop Remote Desktop in esecuzione sul dispositivo client, che supporta iOS, Android, webOS, Windows e ora Mac OS.

Il software gratuito Splashtop Streamer che funziona su qualsiasi computer con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore installato

Visita MacWorld Asia 2011, Stand #703, China National Convention Center, Pechino, 22-25 settembre, per una dimostrazione di Splashtop Remote Desktop per Mac. Al Mobile Internet Forum partecipare a «Come utilizzare la tecnologia desktop remoto su iPad/iPhone», Stanza 401, con Cliff Miller, Chief Marketing Officer di Splashtop, il 22 settembre, 13:30 e godere di «Gioca giochi Internet Windows come WOW su un iPad», sul palco principale, 24 settembre, 12:30 - 2:00 p.m.

Scarica Splashtop Remote Desktop per Mac dal Mac App Store all'indirizzohttp://itunes.apple.com/app/splashtop-remote-desktop-for/id459710463?ls =...

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente a contenuti e applicazioni su dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

