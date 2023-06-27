Splashtop lancia Mirroring360 Pro con il mirroring dello schermo del dispositivo e la condivisione dello schermo di Windows
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
La nuova soluzione combina le funzionalità di condivisione dello schermo di Windows con lo screen mirroring di dispositivi basati su AirPlay e WebRTC da iOS, Chromebook, Android, Windows e Mac.
Mirroring e condivisione dello schermo dei dispositivi con Mirroring360 Pro
San Jose, CA - 25 aprile 2017 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione cross-screen, annuncia Mirroring360 Pro. Questa nuova aggiunta alla famiglia di prodotti Mirroring360 combina il mirroring dello schermo del dispositivo con le soluzioni di condivisione dello schermo , offrendo un'esperienza di collaborazione completa per il settore dell'istruzione e le aziende.
Mirroring360 Pro permette a educatori, professionisti aziendali e privati di trasmettere in streaming o in mirroring schermate di app, musica, film, programmi TV, foto e giochi da telefoni cellulari, tablet, Chromebook e altri dispositivi allo schermo di un computer.
Le funzionalità avanzate del nuovo Mirroring360 Pro combinano la condivisione degli schermi su PC con la possibilità di condividere lo schermo di un computer Windows tramite un semplice link web.
Le nuove funzionalità di Mirroring 360 Pro includono:
La condivisione lo schermo di un computer Windows con un massimo di 40 spettatori locali o remoti
La condivisione dello schermo disponibile su tutte le reti e i dispositivi via web.
La visualizzazione delle schermate condivise da qualsiasi telefono, tablet, Chromebook o computer con un browser web, senza bisogno di scaricare o installare nulla.
Un'interfaccia utente semplificata che rende il casting degli schermi dei dispositivi sul computer più facile che mai.
Assistenza Premium via web, e-mail e telefono per un rapido accesso all'assistenza quando necessario
"Nell'ultimo anno abbiamo parlato con molti utenti di Mirroring360. Una richiesta frequente, oltre al mirroring degli schermi dei dispositivi sul loro computer, era quella di poter trasmettere lo schermo del loro computer o della smartboard ai partecipanti alle riunioni o agli studenti", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Ora stiamo offrendo questa funzionalità con Mirroring360 Pro, in modo che gli utenti possano condividere gli schermi dei loro computer tramite un link web senza dover scaricare o installare nulla".
La condivisione dello schermo abilita la collaborazione per professionisti, aziende e scuole
Il mirroring e la condivisione dello schermo integrati in Mirroring360 Pro semplificano la collaborazione in ambienti aziendali e scolastici:
I team di sviluppo di applicazioni software o i responsabili di prodotto possono mostrare il loro software da un dispositivo a un computer, proiettarlo in una sala conferenze e condividere lo stesso schermo con gli spettatori da remoto, il tutto tramite l'applicazione Mirroring360 Pro
I professionisti delle vendite possono condividere le informazioni dal proprio smartphone o tablet attraverso il computer e un semplice link web per aggiungere un elemento visivo alle videoconferenze
Gli insegnanti possono aiutare gli studenti che faticano a vedere lo schermo della classe inviando lo stesso contenuto sul loro Chromebook o tablet per aumentarne la visibilità
Prezzi e disponibilità
Mirroring360 Pro è disponibile immediatamente sul sito Splashtop, all'indirizzo https://www.mirroring360.com/pricing con prezzi di abbonamento introduttivi limitati a 14,99 USD per il primo anno per i clienti Mirroring360 esistenti e 29,99 USD per i nuovi utenti. I clienti esistenti possono acquistare Mirroring360 Pro con lo sconto accedendo con il nome utente e la password utilizzati per acquistare la licenza Mirroring360 originale.
Una versione di prova gratuita, completamente funzionale, è disponibile su https://www.mirroring360.com.
Per l'implementazione di Mirroring360 a livello aziendale o scolastico, Splashtop offre Mirroring360 Large Deployment Package. Il pacchetto di distribuzione di grandi dimensioni è disponibile per Mirroring360 e/o Mirroring360 Pro e include pacchetti MSI, opzioni di configurazione preimpostate, licenza a chiave singola, Mirroring Assist per la connettività tra reti (inclusa la possibilità di disattivare la trasmissione in chat Bonjour sulle reti) e altre funzionalità avanzate e supporto migliorato.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione, supporto e produttività cross-screen. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque. I servizi di supporto remoto Splashtop consentono a IT e MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Oltre 25 milioni di utenti utilizzano oggi i prodotti Splashtop e partner di produzione tra cui Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri hanno fornito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» da Popular Science, «Best of CES» da LAPTOP Magazine, ed è finalista Red Herring 100 North America. I partner Splashtop includono AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, così come molti rivenditori. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com. Per ulteriori informazioni su Mirroring360, visitare il sito https://www.mirroring360.com. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
Contatto Media
Robert Ha