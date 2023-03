Splashtop lancia Mirroring360 Pro con il mirroring dello schermo del dispositivo e la condivisione dello schermo di Windows

La nuova soluzione combina le funzionalità di condivisione dello schermo di Windows con lo screen mirroring di dispositivi basati su AirPlay e WebRTC da iOS, Chromebook, Android, Windows e Mac.

San Jose, CA - 25 aprile 2017 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione su più schermi, annuncia Mirroring360 Pro. Questa nuova aggiunta alla famiglia di prodotti Mirroring360 combina il mirroring dello schermo del dispositivo con le soluzioni di condivisione dello schermo, offrendo un'esperienza di collaborazione completa per l'istruzione e le aziende.

Mirroring360 Pro permette a educatori, professionisti aziendali e privati di trasmettere in streaming o in mirroring schermate di app, musica, film, programmi TV, foto e giochi da telefoni cellulari, tablet, Chromebook e altri computer allo schermo di un computer.

Le funzioni di condivisione dello schermo del nuovo Mirroring360 Pro portano la condivisione a un livello superiore, combinando la condivisione dello schermo di un dispositivo a un PC con la possibilità di condividere lo schermo di un computer Windows tramite un semplice collegamento web.

Le nuove funzionalità di Mirroring 360 Pro includono:

Condividi lo schermo di un computer Windows con un massimo di 40 spettatori locali o remoti

La condivisione dello schermo è disponibile su tutte le reti e i dispositivi via web.

Le schermate condivise possono essere visualizzate da qualsiasi telefono, tablet, Chromebook o computer con un browser web, senza bisogno di scaricare o installare nulla.

L'interfaccia utente semplificata rende più facile che mai il casting degli schermi dei dispositivi sul computer

Assistenza Premium via web, email e telefono per un rapido accesso all'assistenza quando necessario

"Nell'ultimo anno abbiamo parlato con molti utenti di Mirroring360. Una richiesta frequente è che, oltre al mirroring degli schermi dei dispositivi sul proprio computer, si desideri anche poter trasmettere lo schermo del computer o della smartboard alle piattaforme di riunione o agli studenti", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Ora stiamo offrendo questa funzionalità con Mirroring360 Pro, in modo che gli utenti possano condividere gli schermi dei loro computer tramite un link web senza dover scaricare o installare nulla".

La condivisione dello schermo consente la collaborazione per professionisti, aziende e scuole

Il mirroring dello schermo e la condivisione dello schermo integrati in Mirroring360 Pro semplificano la collaborazione in ambienti aziendali e scolastici:

I team di sviluppo di applicazioni software o i responsabili di prodotto possono mostrare il loro software da un dispositivo a un computer, proiettarlo in una sala conferenze e condividere lo stesso schermo con spettatori remoti, il tutto tramite l'applicazione Mirroring360 Pro.

I professionisti delle vendite possono condividere le informazioni dal proprio smartphone o tablet attraverso il computer e un semplice link web per aggiungere un elemento visivo alle chiamate in conferenza.

Gli insegnanti possono aiutare gli studenti che hanno difficoltà a vedere lo schermo davanti alla classe proiettando lo stesso contenuto su un Chromebook o un tablet alla scrivania dello studente per facilitarne la visione.

Prezzi e disponibilità

Mirroring360 Pro è disponibile immediatamente sul sito Splashtop, all'indirizzo https://www.mirroring360.com/pricing con prezzi di abbonamento introduttivi limitati a $14.99 per il primo anno per i clienti Mirroring360 esistenti e $29.99 per i nuovi utenti. I clienti esistenti possono acquistare Mirroring360 Pro con lo sconto accedendo con il nome utente e la password utilizzati per acquistare la licenza Mirroring360 originale.

Una versione di prova gratuita, completamente funzionale, è disponibile su https://www.mirroring360.com.

Per l'implementazione di Mirroring360 a livello aziendale o scolastico, Splashtop offre Mirroring360 Large Deployment Package. Il pacchetto di distribuzione di grandi dimensioni è disponibile per Mirroring360 e/o Mirroring360 Pro e include pacchetti MSI, opzioni di configurazione preimpostate, licenza a chiave singola, Mirroring Assist per la connettività tra reti (inclusa la possibilità di disattivare la trasmissione in chat Bonjour sulle reti) e altre funzionalità avanzate e supporto migliorato.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione su più schermi. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oggi più di 25 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop e i partner di produzione, tra cui Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri, hanno integrato Splashtop in più di 100 milioni di dispositivi.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. I partner di Splashtop includono AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, oltre a numerosi rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com. Per maggiori informazioni su Mirroring360, visita il sito https://www.mirroring360.com. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Contatto con i media

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com