Splashtop lancia Mirroring360 AirPlay Receiver per dispositivi Android, tra cui Amazon FireTV e Google Nexus Player collegati ad HDTV o proiettori

Esegui il mirroring o lo streaming in modalità wireless di musica, film, foto, giochi e applicazioni dal tuo iOS o MAC a qualsiasi dispositivo Android; versioni gratuite e a pagamento disponibili su Google Play e Amazon Android App Store

San Jose, CA (PRWEB) - 28 ottobre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia Mirroring360 AirPlay Receiver per Android. Mirroring360 ti permette di trasmettere o specchiare la tua musica, i tuoi film, i tuoi programmi TV, le tue foto, i tuoi giochi e i tuoi schermi su qualsiasi dispositivo Android. Una volta installato, Mirroring360 trasforma il tuo dispositivo Android in un ricevitore AirPlay. Potrai quindi scoprire e selezionare il dispositivo dal menu AirPlay del tuo iPad, iPhone, iPod Touch e MAC per iniziare lo streaming e il mirroring!

"Mirroring360 per Windows e MAC è già apprezzato da centinaia di migliaia di persone, soprattutto da insegnanti e presentatori aziendali", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Con l'espansione dei dispositivi connessi a grande schermo basati su Android, come Google Nexus Player e Amazon FireTV, i clienti ci hanno chiesto di ampliare il supporto della piattaforma".

Come utilizzerai Mirroring360 AirPlay Receiver per Android?

Trasmetti in modalità wireless o in mirroring foto, video, film e altro ancora dal tuo iOS o MAC a televisori HDTV a grande schermo collegati a settop-box basati su Android, come Amazon FireTV e Google Nexus Player.

Condividi in modalità wireless le tue presentazioni, le demo dei prodotti e molto altro ancora dal tuo iOS o MAC agli utenti Android.

Gioca ai tuoi giochi per iOS e MAC su un grande schermo HDTV collegato a qualsiasi dispositivo Android. Il tuo dispositivo iOS può diventare un controller di gioco remoto.

I formatori cercano di essere più efficaci consentendo ai partecipanti di partecipare ai contenuti dalla loro postazione.

Risparmia oltre il 40% oggi stesso: per un periodo di tempo limitato, offriamo ogni licenza a soli $6.99 (normalmente costa $19,99). Sono disponibili anche acquisti in blocco (contattare sales@splashtop.com per ulteriori informazioni).Visita Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360 e Amazon Android App Store per provarla gratuitamente.

Informazioni su Splashtop

servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

