Splashtop lancia il componente aggiuntivo per la mobilità ad alte prestazioni per Servizi Desktop remoto di Microsoft Windows Server (RDS/Servizi terminal), VDI basato su Hyper-V e piattaforma cloud di Azure

Reclutamento di partner mondiali di Microsoft per mobilitare tutte le applicazioni aziendali Windows e Legacy

SAN JOSE, California. — 8 luglio 2013 — Oggi alla Microsoft Worldwide Partner Conference 2013 (WPC), Splashtop Inc., presente nello stand 519, lancia Splashtop Enterprisecome componente aggiuntivo per la mobilità ad alte prestazioni per Microsoft Windows 2012/2008 R2/2003 Server RDS, Hyper-V e la piattaforma cloud di Azure. Con Splashtop Enterprise, la forza lavoro mobile può ora sfruttare le migliori prestazioni, la soluzione di accesso remoto sicura e conveniente per desktop virtuali e basati su sessioni, nonché programmi RemoteApp.

Splashtop Enterprise include ora l'agente VDI (noto come Splashtop Streamer) ottimizzato per la piattaforma di virtualizzazione Microsoft Hyper-V, nonché Servizi Desktop remoto Windows e Servizi Terminal. Quando un'azienda preferisce avere accesso remoto senza agente alle infrastrutture VDI o RDS esistenti, Splashtop Enterprise include la tecnologia SplashApp che transcodifica il protocollo RDP al protocollo Splashtop in tempo reale. Con Splashtop Enterprise, non è necessario configurare un Microsoft Remote Desktop Gateway o affrontare complesse soluzioni VPN perché tutto il traffico remoto Splashtop viene instradato in modo sicuro su reti globali basate su SSL AES-256.

"La mobilità e il cloud stanno creando una potente spirale informatica di nuova generazione", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop, "Splashtop, ottimizzato per Microsoft RDS, Hyper-V e Azure, è il modo più veloce, semplice e conveniente per fornire tutte le applicazioni aziendali legacy e long tail istantaneamente alla forza lavoro mobile, sfruttando qualsiasi configurazione cloud".

Al WPC 2013, Splashtop presenta anche il suo programma di partnership con forti incentivi per il canale. Oltre il 65% delle aziende Fortune 500 ha già dipendenti che utilizzano Splashtop all'interno delle loro reti aziendali; con Splashtop Enterprise, i partner di canale possono offrire rapidamente alle aziende una maggiore gestibilità per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità aziendale.

Vantaggi principali

Mobilitare istantaneamente l'infrastruttura RDS (Terminal Services) e VDI per distribuire applicazioni .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel fortemente personalizzate, CAD 3D e altre applicazioni verticali.

Il controllo completo su quali applicazioni o desktop vengono mobilitati su quali dispositivi e utenti; il dashboard fornisce all'IT una visione d'insieme dell'utilizzo e della gestione.

Integrazione profonda con i partner MDM/MAM per una sicurezza e un controllo BYO aggiuntivi.

Agilità aziendale grazie alla semplice scalabilità su cloud privati, ibridi e pubblici, compresa la piattaforma cloud Azure.

Caratteristiche principali

Gli agenti VDI di Splashtop (conosciuti come Splashtop Streamer) sono certificati per gli host di sessione e gli host di virtualizzazione basati su Microsoft Hyper-V.

La tecnologia SplashApp, priva di agenti, è in grado di transcodificare in tempo reale gli RDS di Windows Server 2003/2008/2012 e i desktop virtuali (VDI) basati su Hyper-V che eseguono qualsiasi versione di Windows.

Console di gestione sicura on-premise che si integra con Active Directory

Accesso alla mobilità ad alte prestazioni: fino a 60 fotogrammi al secondo e una latenza inferiore a 30 millisecondi, ma con un consumo energetico ridotto.

Interfaccia intuitiva: semplici gesti per i dispositivi mobili touch-based con scorciatoie e controlli personalizzabili per applicazioni aziendali specifiche

Supporto BYO: iOS, Android, Windows Phone, WinRT, Windows e Mac

Prezzi e disponibilità

Splashtop Enterprise con SplashApp è ora disponibile all' indirizzo: www.splashtop.com/products-pricing

Una versione di prova gratuita è disponibile qui: www.splashtop.com/enterprise

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

