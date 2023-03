Splashtop lancia FileHound iPhone App

FileHound è il modo più semplice per trovare e accedere ai file di un computer remoto da un iPhone o iPod touch.

8 novembre 2011 - San Jose, - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha rilasciato oggi FileHound, un'applicazione per accedere in remoto ai file del computer da iPhone e iPod touch. Progettato per schermi di piccole dimensioni, FileHound è il modo più semplice per elencare, cercare e navigare tra i documenti, le foto, la musica e i video di un computer e sfrutta la pluripremiata tecnologia di desktop remoto di Splashtop.

Specificamente progettato per facilitare l'utilizzo su dispositivi mobili con schermi di piccole dimensioni, FileHoundelimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e contenuti multimediali tra i dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente reperibili e accessibili con questa app. Inoltre, i contenuti per l'intrattenimento personale, inclusi film, musica, foto e video, possono essere visualizzati in remoto.

"FileHound fa abbaiare il tuo smartphone!" ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "È stato progettato per essere il tuo nuovo migliore amico per recuperare i file quando sei in viaggio. Anzi, pensiamo che FileHound ti piacerà così tanto che potresti iniziare ad accarezzare il tuo iPhone!".

Le caratteristichedi FileHound includono la possibilità di:

Visualizza istantaneamente un elenco di tutti i file con due tocchi sullo schermo

Trova i file con la ricerca FileHound di facile utilizzo o con la cartella degli elementi recenti

Naviga con la modalità Trackpad per la massima precisione sugli schermi piccoli

Usa la barra degli strumenti di scelta rapida per passare dalla modalità di navigazione a quella di modifica.

Attiva la tastiera o la barra di scorrimento

Ingrandisci o rimpicciolisci una schermata

Blocca l'orientamento dello schermo

Disconnetti facilmente una sessione

FileHound è semplice da installare e compatibile con tutte le versioni di iPhone e iPod touch (iOS 4 o superiore) e con Windows 7, Vista e XP. Basta installare l'applicazione FileHound su un iPhone o iPod touch e il software Splashtop Streamer su un computer remoto. Quindi crea un codice di sicurezza su entrambi i dispositivi. Una volta installato, gli utenti di FileHound possono trovare e accedere ai file di un computer remoto da qualsiasi parte del mondo.

FileHound può essere scaricato per un prezzo speciale di lancio di $4.99 USD (prezzo normale di $14.99 USD) dall'iTunes App Store all'indirizzohttps://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8

Per celebrare il lancio di FileHound, Splashtop organizza un concorso fotografico per cani. Per maggiori dettagli su come partecipare al concorso con una foto del tuo cane preferito a prendere un documento o un giornale, visita la pagina Facebook di Splashtop all'indirizzo www.facebook.com/splashtop

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza informatica cross-device della categoria, unendo tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti di Splashtop sono stati distribuiti su oltre 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e altre sono le applicazioni più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android App Store, che deliziano milioni di utenti mobili con un accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che hanno bisogno di una connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, i fornitori di servizi e IT possono "mobilitare" una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di classe consumer sui loro dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendale.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

