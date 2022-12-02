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Splashtop lancia FileHound iPhone App

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

FileHound è il modo più semplice per trovare e accedere ai file di un computer remoto da un iPhone o iPod touch.

8 novembre 2011 - San Jose, - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha rilasciato oggi FileHound, un'app per accedere in remoto ai file del computer da iPhone e iPod touch. Progettata per schermi di piccole dimensioni, FileHound è il modo più semplice per elencare, cercare e navigare tra i documenti, le foto, la musica e i video di un computer e sfrutta la pluripremiata tecnologia di desktop remoto di Splashtop.

Specificamente progettato per facilitare l'utilizzo su dispositivi mobili con schermi di piccole dimensioni, FileHound elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e contenuti multimediali tra i dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente reperibili e accessibili con questa app. Inoltre, i contenuti per l'intrattenimento personale, inclusi film, musica, foto e video, possono essere visualizzati in remoto.

"FileHound fa abbaiare il tuo smartphone!" ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "È stato progettato per essere il tuo nuovo migliore amico per recuperare i file quando sei in viaggio. Anzi, pensiamo che FileHound ti piacerà così tanto che potresti iniziare ad accarezzare il tuo iPhone!".

Le caratteristiche di FileHound includono la possibilità di:

  • Visualizza istantaneamente un elenco di tutti i file con due tocchi sullo schermo

  • Trova i file con la ricerca FileHound di facile utilizzo o con la cartella degli elementi recenti

  • Naviga con la modalità Trackpad per la massima precisione sugli schermi piccoli

  • Usa la barra degli strumenti di scelta rapida per passare dalla modalità di navigazione a quella di modifica.

  • Attiva la tastiera o la barra di scorrimento

  • Ingrandisci o rimpicciolisci una schermata

  • Blocca l'orientamento dello schermo

  • Disconnetti facilmente una sessione

FileHound è semplice da installare e compatibile con tutte le versioni di iPhone e iPod touch (iOS 4 o superiore) e con Windows 7, Vista e XP. Basta installare l'app FileHound su un iPhone o iPod touch e il software Splashtop Streamer su un computer remoto. Quindi crea un codice di sicurezza su entrambi i dispositivi. Una volta installato, gli utenti di FileHound possono trovare e accedere ai file su un computer remoto da qualsiasi parte del mondo.

FileHound può essere scaricato al prezzo speciale di lancio di $4.99 USD (prezzo normale di $14.99 USD) dall'iTunes App Store all'indirizzo https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8

Per celebrare il lancio di FileHound, Splashtop organizza un concorso fotografico per cani. Per maggiori dettagli su come partecipare al concorso con una foto del tuo cane preferito a prendere un documento o un giornale, visita la pagina Facebook di Splashtop all'indirizzo  www.facebook.com/splashtop

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza informatica cross-device della categoria, unendo tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti di Splashtop sono stati distribuiti su oltre 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e altre sono le applicazioni più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android App Store, che deliziano milioni di utenti mobili con un accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che hanno bisogno di una connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, i fornitori di servizi e IT possono "mobilitare" una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di classe consumer sui loro dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendale.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito  https://www.splashtop.com.

Contatto per i media:

Splashtop PR Team

Link utili:

Homepage Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop FileHound: https://www.splashtop.com/filehound 
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Download di FileHound: https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8