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Splashtop lancia CamCam per la visualizzazione di videocam dal vivo da un PC remoto

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

L'app Splashtop CamCam è stata interrotta

Fai clic qui per visualizzare le ultime app di accesso remoto al computer, mirroring dello schermo e condivisione dello schermo.

Trasforma una webcam per PC in streaming video e audio su qualsiasi dispositivo mobile Apple per controllare persone, animali domestici e cose che ti interessano

27 settembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi CamCam, un'applicazione per iPhone e iPad che trasmette audio e video in diretta da una webcam del PC per consentire agli utenti di visualizzare in remoto tutto ciò che è più importante.

Splashtop CamCam è un'applicazione versatile in grado di fornire tranquillità agli utenti di iPhone e iPad che possono:

  • Controllare i bambini e gli altri membri della famiglia quando lontano da casa

  • Monitora i bambini che giocano da un'altra stanza

  • Trasforma la webcam di un computer in una videocamera per bambinaia dal vivo

  • Scopri cosa fanno gli animali domestici

  • Non perdere mai un grande evento che una webcam per PC può catturare

  • Tieni d'occhio la casa durante il viaggio

«Trasformare il tuo PC in un flusso video audio dal vivo è un'altra grande applicazione per i dispositivi iOS di Splashtop,» ha detto Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Ti sei mai chiesto se i tuoi figli stanno organizzando una festa quando esci a cena? Ora, con l'eccezionale streaming video e audio di CamCam sul tuo dispositivo mobile, puoi vedere esattamente cosa sta succedendo a casa, così potrai goderti le tue serate in tutta tranquillità.»

Caratteristiche Splashtop CamCam:

  • Video e audio in tempo reale ad alta risoluzione e trasmessi in streaming da un PC remoto a un dispositivo mobile Apple

  • Compatibilità con webcam e microfono integrati o esterni per PC

  • Funzionalità pinch-to-zoom e pan

Segui questi semplici passaggi per configurare Splashtop CamCam:

  • Scarica Splashtop CamCam dall'iTunes App Store e installalo su iPhone, iPod touch o iPad

  • Scarica gratis Splashtop Streamer e installa su un PC con una webcam

  • Creare un codice di sicurezza e inserirlo su entrambi i dispositivi

  • Connettiti e visualizzi attraverso la webcam del tuo PC remoto da qualsiasi parte del mondo

CamCam è compatibile con tutte le versioni di Windows 7, Vista e XP. Un computer con CPU dual-core fortemente raccomandato per le migliori prestazioni.

Splashtop CamCam può essere scaricata al prezzo speciale di lancio di $.99 USD (80% di sconto sul prezzo normale di $4.99 USD) dall'iTunes App Store.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente a contenuti e applicazioni su dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto per i media:

Splashtop PR Team