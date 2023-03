Splashtop lancia CamCam per la visualizzazione di videocam dal vivo da un PC remoto

L'app Splashtop CamCam è stata interrotta

Fai clic qui per visualizzare le ultime app di accesso remoto al computer, mirroring dello schermo e condivisione dello schermo.

Trasforma una webcam per PC in streaming video e audio su qualsiasi dispositivo mobile Apple per controllare persone, animali domestici e cose che ti interessano

27 settembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi CamCam, un'applicazione per iPhone e iPad che trasmette audio e video in diretta da una webcam del PC per consentire agli utenti di visualizzare in remoto tutto ciò che è più importante.

Splashtop CamCam è un'applicazione versatile in grado di fornire tranquillità agli utenti di iPhone e iPad che possono:

Controllare i bambini e gli altri membri della famiglia quando lontano da casa

Monitora i bambini che giocano da un'altra stanza

Trasforma la webcam di un computer in una videocamera per bambinaia dal vivo

Scopri cosa fanno gli animali domestici

Non perdere mai un grande evento che una webcam per PC può catturare

Tieni d'occhio la casa durante il viaggio

«Trasformare il tuo PC in un flusso video audio dal vivo è un'altra grande applicazione per i dispositivi iOS di Splashtop,» ha detto Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Ti sei mai chiesto se i tuoi figli stanno organizzando una festa quando esci a cena? Ora, con l'eccezionale streaming video e audio di CamCam sul tuo dispositivo mobile, puoi vedere esattamente cosa sta succedendo a casa, così potrai goderti le tue serate in tutta tranquillità.»

Caratteristiche Splashtop CamCam:

Video e audio in tempo reale ad alta risoluzione e trasmessi in streaming da un PC remoto a un dispositivo mobile Apple

Compatibilità con webcam e microfono integrati o esterni per PC

Funzionalità pinch-to-zoom e pan

Segui questi semplici passaggi per configurare Splashtop CamCam:

Scarica Splashtop CamCam dall'iTunes App Store e installalo su iPhone, iPod touch o iPad

Scarica gratis Splashtop Streamer e installa su un PC con una webcam

Creare un codice di sicurezza e inserirlo su entrambi i dispositivi

Connettiti e visualizzi attraverso la webcam del tuo PC remoto da qualsiasi parte del mondo

CamCam è compatibile con tutte le versioni di Windows 7, Vista e XP. Un computer con CPU dual-core fortemente raccomandato per le migliori prestazioni.

Splashtop CamCam può essere scaricata al prezzo speciale di lancio di $.99 USD (80% di sconto sul prezzo normale di $4.99 USD) dall'iTunes App Store.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente a contenuti e applicazioni su dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto per i media:

Splashtop PR Team