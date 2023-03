Splashtop entra a far parte del programma RSA® Ready Technology Partner; annuncia l'adozione da parte del principale gruppo assicurativo giapponese Nissei Asset Management

Migliaia di agenti assicurativi di molte compagnie assicurative utilizzano ora Splashtop Enterprise per migliorare la produttività e supportare il piano di continuità aziendale (BCP)

SAN JOSE, California - 23 luglio 2014 - Splashtop, leader nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia oggi di essere entrata a far parte dell'RSA Ready Technology Partner Program e di aver stabilito l'interoperabilità tra Splashtop Enterprise e la soluzione di autenticazione a più fattori RSA SecurID di RSA, The Security Division of EMC (EMC).

Splashtop ha inoltre annunciato che il gruppo assicurativo giapponese Nissei Asset Management sta implementando Splashtop Enterprise, l'unica soluzione di accesso remoto on-premise del settore. Splashtop Enterprise sostituirà la soluzione RDP esistente, più lenta, in modo che i dipendenti possano godere di maggiore produttività e sicurezza quando accedono ai loro computer da qualsiasi dispositivo attraverso Internet. Splashtop funge anche da soluzione in caso di emergenza o disastro, noto come Business Continuity Plan (BCP) in Giappone; i dipendenti possono effettivamente lavorare da casa senza recarsi negli uffici.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Splashtop nel programma RSA Ready Partner. Mentre le aziende e le PMI lavorano per ottimizzare l'accesso remoto dei loro dipendenti, la necessità di soluzioni di sicurezza affidabili e comprovate è una priorità", ha dichiarato Chad Loeven, Director of Partnerships di RSA. "L'interoperabilità dei prodotti RSA e Splashtop aiuterà i clienti a fornire una soluzione di accesso remoto e di collaborazione progettata per essere sicura e conveniente per gli utenti".

Splashtop Enterprise consente ai reparti IT di distribuire app e desktop aziendali (fisici e virtuali) a tablet, smartphone, PC e Mac. La migliore esperienza di streaming e touch screen consente ai lavoratori mobili di utilizzare rapidamente e facilmente la produttività dell'ufficio, la linea di business, la grafica 3D e le applicazioni Web personalizzate da casa o da strada.

"I dispositivi mobili stanno trasformando il settore assicurativo, in particolare il modo in cui i fornitori di servizi e i clienti interagiscono", ha dichiarato Mark Lee, CEO e fondatore di Splashtop, "Siamo entusiasti di collaborare con RSA per garantire ai nostri clienti la migliore soluzione di accesso remoto sicuro della categoria".

Secondo Nissei Asset Management, Splashtop Enterprise ha notevolmente migliorato la produttività della propria forza lavoro mobile, oltre a soddisfare l'esigenza di fornire un piano di continuità aziendale (BCP) in caso di emergenza o di emergenza. Per ulteriori informazioni su come Splashtop Enterprise può aiutare a mobilitare la tua attività o supportare BCP, visitare il sito: https://www.splashtop.com/enterprise

