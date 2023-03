Splashtop partecipa al programma per i partner MaaS360 Workplace

La soluzione leader per il desktop remoto Splashtop è ora pronta per i clienti MaaS360

San Jose, CA, 24 luglio 2014 — Splashtop, Inc. ha annunciato di aver aderito al MaaS360 WorkPlace Partner Program. Splashtop Business e Splashtop Enterprise saranno ora presenti nel mercato MaaS360 e utilizzeranno Maas360 WorkPlace SDK per consentire controlli di sicurezza di livello aziendale per la protezione dei dati aziendali.

Splashtop Business e Splashtop Enterprise offrono accesso remoto sicuro, supporto e collaborazione per la forza lavoro mobile che utilizza qualsiasi dispositivo. Le alte prestazioni, la facilità d'uso, le funzioni di collaborazione e il supporto per l'implementazione sia in cloud che on-premise sono i principali vantaggi di Splashtop rispetto alle tradizionali soluzioni RDP, Citrix e VMware.

"La combinazione di MaaS360 e Splashtop consente alle PMI e alle aziende di usufruire della migliore soluzione per applicazioni e desktop remoto in termini di sicurezza e prestazioni", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop, "La forza lavoro mobile può accedere da remoto a tutte le applicazioni e ai dati aziendali da un dispositivo mobile, nel pieno rispetto della sicurezza".

Le app mobili combinate con l'SDK di MaaS360 WorkPlace offrono una maggiore sicurezza grazie a funzioni quali:

Autenticazione e single sign-on

Politiche di prevenzione delle fughe di dati (DLP) per limitare il copia-incolla e consentire l'open-in alle applicazioni whitelistate.

Blocco dell'utilizzo delle app per i dispositivi non conformi

VPN per-app per l'accesso alla intranet aziendale

Cancellazione selettiva di un'app in caso di smarrimento, furto o compromissione di un dispositivo mobile.

Crittografa e proteggi i dati a riposo e in transito

Con la proliferazione del trend BYOD (portare il dispositivo), le organizzazioni vogliono consentire la scelta dei dipendenti proteggendo al contempo le informazioni aziendali. Le migliori app sono ora presentate sul mercato MaaS360 e possono essere messe a disposizione delle aziende che desiderano migliorare la produttività e la collaborazione tra i propri dipendenti, proteggendo al contempo i dati aziendali.

"Il mercato MaaS360 e l'SDK WorkPlace continuano a svolgere un ruolo sempre più importante per i nostri clienti che vogliono proteggere i dati aziendali sui dispositivi mobili", ha dichiarato Anar Taori, direttore senior della gestione dei prodotti di Fiberlink. "Splashtop può ora essere integrato con MaaS360 per consentire la produttività degli utenti, rispettando al contempo i rigorosi requisiti di sicurezza".

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. È l'unica azienda ad aver vinto il premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive aziende.

Informazioni su MaaS360

MaaS360 di Fiberlink, un'azienda IBM, è la soluzione di gestione della mobilità aziendale di fiducia per migliaia di clienti in tutto il mondo, dalle aziende Fortune 500 alle piccole imprese. Rendiamo il lavoro in un mondo mobile semplice e sicuro, offrendo una sicurezza mobile completa e la gestione di applicazioni, contenuti, e-mail e dispositivi. Immediatamente accessibile dal web, MaaS360 è facile da usare e da gestire e offre la flessibilità di cui le aziende hanno bisogno per abbracciare pienamente la mobilità in ogni aspetto della loro attività. Supportati dall'assistenza più reattiva del settore, mettiamo i nostri clienti al primo posto, offrendo loro la migliore esperienza d'uso per l'IT e i dipendenti. Per saperne di più visita il sito http://www.maas360.com.

© 2014 MaaS360 e il logo MaaS360 sono marchi di Fiberlink Communications che possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Tutti gli altri sono marchi di fabbrica dei rispettivi partner.