Splashtop presenta il rendering desktop SaaS con Splashtop Business

A complemento delle sue offerte aziendali e personali, Splashtop Business aiuta qualsiasi organizzazione di qualsiasi dimensione a distribuire le applicazioni business critical sui dispositivi mobili.

SAN JOSE, California. — 10 luglio 2013 — Splashtop Inc., leader nel settore dell'accesso alle applicazioni e desktop remoti, ha annunciato oggi il rilascio di Splashtop Business, che consente all'IT, agli integratori di sistemi e ai provider di servizi di fornire accesso sicuro a qualsiasi applicazione aziendale su qualsiasi dispositivo mobile. Ora la forza lavoro mobile può utilizzare i dispositivi mobili iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry o WinRT (Windows e MAC) per l'accesso completo a tutte le applicazioni aziendali critiche e ai dati ospitati sui computer PC o Mac. Splashtop Business è una soluzione SaaS per piccole e medie imprese e segue il successo di Splashtop Enterprise e Splashtop Personal.

"La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione delle soluzioni BYOD sta portando a una rapida adozione di soluzioni come Splashtop remote desktop e application rendering", ha dichiarato Mark Lee, amministratore delegato e co-fondatore di Splashtop, Inc. "Con l'introduzione di Splashtop Business, le PMI possono ora sperimentare la soluzione più performante che consente ai lavoratori mobili di utilizzare tutte le applicazioni, i file e i dati aziendali critici da qualsiasi cloud pubblico o privato, con zero codifica, zero formazione e zero perdita di dati".

Con Splashtop Business, le PMI e le medie imprese ricevono un modo semplice, veloce e conveniente per gestire i lavoratori mobili e i loro dispositivi al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità. Splashtop Business elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e contenuti multimediali tra i vari dispositivi. I file di lavoro più importanti e le applicazioni d'ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili, così come i video, la musica e le foto per le presentazioni. Splashtop Business include la funzionalità di annotazione Whiteboard, che è diventata molto popolare tra i presentatori e gli educatori perché consente di evidenziare, disegnare o scrivere sulle presentazioni utilizzando i propri dispositivi mobili.

Goodwill, un'organizzazione no-profit che si occupa di aiutare le persone a raggiungere il loro pieno potenziale attraverso opportunità di apprendimento e di lavoro, utilizza Splashtop per migliorare la produttività senza richiedere un budget elevato o tempo e risorse aggiuntive.

"L'IT supporta l'attività di Goodwill cercando continuamente modi per aggiungere valore e innovazione, come la fornitura di Splashtop Business per supportare la nostra forza lavoro", ha dichiarato Andre R. Bromes, Chief Information Officer di Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey. "Mobilitando in modo sicuro applicazioni come Microsoft Office e altre applicazioni aziendali per i nostri utenti iPad, Splashtop migliora la loro produttività, riducendo al minimo i rischi e rispettando i nostri processi di governance IT."

Splashtop Business è adatto a una serie di settori e scenari aziendali, come ad esempio:

I venditori sul campo hanno bisogno di accedere al sistema CRM interno della loro azienda, ai generatori di proposte di vendita e alle informazioni sull'inventario dei prezzi.

Agenti immobiliari che regolano i loro orari e accedono ai contratti senza tornare in ufficio

Dipendenti di cliniche mediche o biotecnologie che hanno bisogno di accedere a sistemi di cartelle cliniche, immagini radiologiche, video e dati mentre si spostano dalle varie stanze dei pazienti o dai laboratori agli uffici.

Gli operatori sul campo dell'amministrazione locale accedono ai dati dei casi di studio e archiviano i rapporti dai loro tablet mentre lavorano sul campo.

I telelavoratori che lavorano da casa e che vogliono collegarsi al computer dell'ufficio utilizzando una soluzione più semplice e veloce rispetto alla VPN

Progettisti e architetti che presentano ai loro clienti utilizzano i loro iPad per accedere a progetti CAD, PowerPoint e altre applicazioni.

Progettisti di produzione che accedono alle cianografie dei prodotti dagli stabilimenti di produzione

Progettisti di intrattenimento e videogiochi che utilizzano programmi di video e animazione provenienti da studi cinematografici

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

