Splashtop presenta la soluzione di supporto e desktop remoti ad alte prestazioni basata su browser

Splashtop Business continua ad ampliare i valori per i guerrieri della strada e gli MSP/IT espandendo il supporto per il browser Chrome

San Jose, CA - 21 gennaio 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia il supporto del browser Chrome in Splashtop Business. Utenti, MSP e IT possono ora disporre delle prestazioni più elevate del desktop remoto Splashtop direttamente dal browser Chrome, disponibile su Windows, MAC e Linux, oltre che sui Chromebook. Oltre a fornire le migliori prestazioni di accesso remoto, Splashtop Business è noto per il suo modello di prezzo conveniente, che parte da €55 all'anno per gestire o accedere a un numero illimitato di computer.

"Splashtop Business è stato adottato da migliaia di MSP e IT, e una delle caratteristiche più richieste è il supporto del browser, senza bisogno di installare alcun client", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Splashtop si impegna a fornire le migliori prestazioni, prezzi semplici e facilità d'uso ai nostri utenti".

Decine di migliaia di MSP e organizzazioni IT utilizzano Splashtop Business per gestire milioni di computer. Splashtop si integra con diverse soluzioni RMM, PSA, ticketing online e helpdesk online presenti sul mercato per consentire agli MSP e all'IT di svolgere il proprio lavoro senza soluzione di continuità. Molte aziende utilizzano Splashtop per consentire ai propri dipendenti di accedere da remoto alle risorse informatiche aziendali.

La soluzione Splashtop per il browser Chrome è ora disponibile su Chrome Web Store di Google: https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch. La soluzione per browser supporta le connessioni simultanee. Con un semplice clic dalla pagina del portale Splashtop Business, https://my.splashtop.com, gli utenti possono facilmente avviare una sessione di accesso remoto o di supporto. Passa oggi stesso a Splashtop Business a partire da soli €55 per utente all'anno per gestire o accedere a un numero illimitato di computer: https://www.splashtop.com/business

Informazioni su Splashtop

consentono alle persone di accedere e controllare le loro applicazioni, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 20 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità con le VPN mobili e l'RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con filiali internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

###

Contatto Media

Steve Rokov

steve.rokov@splashtop.com

Contatto vendite

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@splashtop.com