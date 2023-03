Splashtop e Intel Ridefiniscono le funzionalità di desktop remoto — Ora, la riattivazione remota di un PC in sospensione su una rete WIFI è una realtà

Milioni di nuovi PC con tecnologia Intel® Smart Connect includono Splashtop Remote Desktop, consentendo il cloud personale per i consumatori e la VDI distribuita per le aziende.

SAN JOSE, California - 4 giugno 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato una collaborazione con Intel® Corporation per trasformare il modo in cui gli utenti mobili possono accedere da remoto ai loro PC, sempre e ovunque, anche quando i loro PC dormono. La funzionalità Wake on LAN tradizionale richiede che i PC siano collegati a una rete Ethernet cablata. Splashtop è la prima applicazione di desktop remoto che supporta il risveglio remoto tramite WIFI su PC selezionati dotati della tecnologia Intel® Smart Connect.

"Con Splashtop e Intel Smart Connect, una nuova generazione di PC sta diventando il cloud personale più potente, in grado di fornire le tue app e i tuoi dati preferiti al tuo dispositivo mobile", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop, "Gli utenti e le aziende possono essere ecologici in quanto i PC connessi al WIFI possono essere messi a riposo, ma sempre disponibili".

"Splashtop Remote Desktop è un ottimo esempio di applicazione che sfrutta le più recenti funzionalità della tecnologia Intel Smart Connect per consentire un utilizzo interessante in un mondo sempre più mobile", ha dichiarato Adam King, direttore del marketing dei prodotti notebook di Intel.

Per risvegliare un PC remoto attraverso le reti, Splashtop Bridging CloudTM è integrato con il servizio cloud Intel Smart Connect Technology.

Le aziende che aggiornano i loro PC o che adottano il BYOD potrebbero trarre vantaggio dalla scelta di PC con tecnologia Intel Smart Connect. Con Splashtop, i PC distribuiti possono ora essere risvegliati per fornire applicazioni e dati aziendali critici alla forza lavoro mobile. Il PC distribuito (VDI distribuito) è molto più scalabile e conveniente del tradizionale VDI centralizzato, che richiede una profonda revisione dell'infrastruttura informatica, di rete e di storage.

Splashtop integrato con la tecnologia Intel Smart Connect sarà mostrato al Computex Taipei, dal 4 all'8 giugno, presso gli stand di AsRock, Intel e MSI.

Le prime applicazioni mobili che supportano Intel Smart Connect sono Splashtop 2 Remote Desktop per iPad e iPhone. Android e altre piattaforme saranno presto aggiunte.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

