Splashtop and Good Technology mettono in mostra l'accesso desktop remoto di classe enterprise con Splashtop
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L'app Splashtop for Good porta la soluzione di accesso desktop remoto numero 1 alle imprese
CONFERENZA RSA - SAN FRANCISCO e SAN JOSE, California. - 26 febbraio 2013
Chi: Splashtop Inc., leader mondiale nella collaborazione tra dispositivi e nell'accesso remoto, e Good Technology™, leader nella mobilità aziendale sicura.
Cosa: Splashtop presenterà la soluzione di accesso desktop remoto Splashtop for Good alla conferenza RSA USA 2013. Splashtop for Good combina la tecnologia applicativa sicura Good Dynamics® di Good Technology e l'accesso desktop remoto Splashtop per fornire agli utenti con dispositivi mobili un accesso sicuro di livello aziendale a molte delle loro app, file e dati aziendali essenziali dai loro dispositivi iOS. I vantaggi di Splashtop for Good per l'accesso desktop remoto includono:
Gli utenti mobili possono facilmente lavorare con le applicazioni aziendali tradizionali e con le applicazioni verticali proprietarie dai loro iPad™ e iPhone™ essenzialmente in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, tramite le loro connessioni WiFi, 3G o 4G.
Il modo più semplice per mobilitare rapidamente le applicazioni Windows e legacy esistenti, protetto dalla piattaforma Good Dynamic.
Mobilitare l'infrastruttura VDI o RDS esistente in modo istantaneo e conveniente
Ampia sicurezza con integrazione di Active Directory on-premise, audit trail, controlli basati su policy, crittografia SSL e supporto di un buon Network Operations Center (NOC).
Dove: Scopri Splashtop for Good nello stand Good Technology #226 all'RSA USA 2013
Moscone Center, San Francisco, CA
Quando: Lunedì 25 febbraio 2013; dalle 18:00 alle 20:00 (ricevimento)
Martedì 26 febbraio 2013; dalle 11:00 alle 18:00
Giovedì 28 febbraio 2013; dalle 11:00 alle 15:00
I punti salienti di Splashtop for Good includono:
Good Dynamics Security and Good NOC — Gli utenti eseguono il provisioning di dispositivi mobili utilizzando la tecnologia Good affidabile per garantire sicurezza e controllo delle applicazioni sul dispositivo.
Distribuzione on-premise : la soluzione è ospitata dietro il firewall aziendale, sui server Windows aziendali per proteggere i dati sensibili e rispettare determinate normative di settore. Sfrutta l'Active Directory esistente della società per l'autenticazione locale.
Controllo centralizzato basato su policy : gli utenti possono impostare criteri di accesso per utenti e dispositivi, attivare/disattivare utenti e dispositivi, filtrare gli indirizzi MAC, creare o importare certificati SSL e impostare il frame rate massimo per connessione utente.
Prestazioni elevate — La tecnologia di streaming in attesa di brevetto è in grado di supportare CAD, CAM e altre grafiche 3D, nonché video HD con audio sincronizzato per offrire un'esperienza utente reattiva e coinvolgente fino a 30 fps.
Connessioni sicure : la soluzione fornisce crittografia SSL/AES a 256 bit, proxy di rete, certificati SSL, filtraggio degli indirizzi MAC e tunneling tramite il NOC Good.
Supporto dei dispositivi – Splashtop for Good supporta l'iPad, l'iPhone e i PC Windows.
Informazioni su Good Technology
Good Technology trasforma le imprese mobilitando i dipendenti attraverso flussi di lavoro sicuri e collaborativi. Good consente inoltre all'IT di proteggere e gestire app mobili, dispositivi e dati aziendali. Le soluzioni di collaborazione sicura di Good includono le applicazioni di Good per email, PIM, browser, condivisione file, messaggistica istantanea, oltre ad un ampio ecosistema di applicazioni di terze parti. La piattaforma di gestione della mobilità aziendale di Good consente alle imprese e agli ISV di costruire, gestire, analizzare e proteggere le applicazioni mobili. I clienti di Good Technology includono più di 4.000 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui la metà delle FORTUNE 100™, otto delle prime 10 dei servizi finanziari, cinque delle prime 10 nel settore sanitario e leader nei settori retail, telecomunicazioni, manifatturiero, legale e governativo. Scopri di più su https://www.blackberry.com/.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione tra schermi, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Oggi, oltre 12 milioni di utenti godono della comodità di Splashtop Remote Desktop, nominata tra le 25 migliori app vendute di tutti i tempi nell'Apple App Store per iPad. Splashtop offre prestazioni e facilità d'uso superiori per utenti iOS, Android, RIM, Windows e MAC che desiderano un accesso remoto sicuro ai propri desktop, app e dati in qualsiasi momento e ovunque.
Per ulteriori informazioni su Splashtop, visitare il sito www.splashtop.com; seguire il blog aziendale all'indirizzo https://www.splashtop.com/blog, su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/Splashtop e su Twitter all'indirizzo @Splashtop.
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Tags: Splashtop, collaborazione cross-device, Good Technology, Conferenza RSA, iPad, iPhone, Android, tablet, smartphone, mobile, cloud, desktop remoto
Contatti per i media:
Dottie O'Rourke
TECHMarket Communications per Splashtop
Splashtop@TECHMarket.com
Siobhan Lyons for Good Technology
slyons@good.com