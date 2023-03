Splashtop and Good Technology mettono in mostra l'accesso desktop remoto di classe enterprise con Splashtop

L'app Splashtop for Good porta la soluzione di accesso desktop remoto numero 1 alle imprese



CONFERENZA RSA - SAN FRANCISCO e SAN JOSE, California. - 26 febbraio 2013

Chi: Splashtop Inc., leader mondiale nella collaborazione tra dispositivi e nell'accesso remoto, e Good Technology™, leader nella mobilità aziendale sicura.

Cosa: Splashtop presenterà la soluzione di accesso desktop remoto Splashtop for Good alla conferenza RSA USA 2013. Splashtop for Good combina la tecnologia applicativa sicura Good Dynamics® di Good Technology e l'accesso desktop remoto Splashtop per fornire agli utenti con dispositivi mobili un accesso sicuro di livello aziendale a molte delle loro app, file e dati aziendali essenziali dai loro dispositivi iOS. I vantaggi di Splashtop for Good per l'accesso desktop remoto includono:

Gli utenti mobili possono facilmente lavorare con le applicazioni aziendali tradizionali e con le applicazioni verticali proprietarie dai loro iPad™ e iPhone™ essenzialmente in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, tramite le loro connessioni WiFi, 3G o 4G.

Il modo più semplice per mobilitare rapidamente le applicazioni Windows e legacy esistenti, protetto dalla piattaforma Good Dynamic.

Mobilitare l'infrastruttura VDI o RDS esistente in modo istantaneo e conveniente

Ampia sicurezza con integrazione di Active Directory on-premise, audit trail, controlli basati su policy, crittografia SSL e supporto di un buon Network Operations Center (NOC).

Dove: Scopri Splashtop for Good nello stand Good Technology #226 all'RSA USA 2013



Quando: Lunedì 25 febbraio 2013; dalle 18:00 alle 20:00 (ricevimento)

Giovedì 28 febbraio 2013; dalle 11:00 alle 15:00

I punti salienti di Splashtop for Good includono:

Good Dynamics Security and Good NOC — Gli utenti eseguono il provisioning di dispositivi mobili utilizzando la tecnologia Good affidabile per garantire sicurezza e controllo delle applicazioni sul dispositivo.

Distribuzione on-premise : la soluzione è ospitata dietro il firewall aziendale, sui server Windows aziendali per proteggere i dati sensibili e rispettare determinate normative di settore. Sfrutta l'Active Directory esistente della società per l'autenticazione locale.

Controllo centralizzato basato su policy : gli utenti possono impostare criteri di accesso per utenti e dispositivi, attivare/disattivare utenti e dispositivi, filtrare gli indirizzi MAC, creare o importare certificati SSL e impostare il frame rate massimo per connessione utente.

Prestazioni elevate — La tecnologia di streaming in attesa di brevetto è in grado di supportare CAD, CAM e altre grafiche 3D, nonché video HD con audio sincronizzato per offrire un'esperienza utente reattiva e coinvolgente fino a 30 fps.

Connessioni sicure : la soluzione fornisce crittografia SSL/AES a 256 bit, proxy di rete, certificati SSL, filtraggio degli indirizzi MAC e tunneling tramite il NOC Good.

Supporto dei dispositivi - Splashtop for Good supporta iPad, iPhone e PC Windows.

Informazioni su Good Technology

Good Technology trasforma le grandi aziende mobilitando i dipendenti attraverso flussi di lavoro sicuri e collaborativi. Good consente inoltre all'IT di proteggere e gestire app mobili, dispositivi e dati aziendali. Le soluzioni per la collaborazione sicura di Good includono le applicazioni Good per e-mail, PIM, browser, condivisione di file, messaggistica istantanea, nonché un ampio ecosistema di applicazioni di terze parti. La piattaforma di gestione della mobilità aziendale di Good consente alle aziende e agli ISV di creare, gestire, analizzare e proteggere le applicazioni mobili. Tra i clienti di Good Technology vi sono oltre 4.000 organizzazioni di tutto il mondo, tra cui metà delle aziende FORTUNE 100™, otto dei primi 10 servizi finanziari, cinque delle prime 10 organizzazioni sanitarie, oltre a leader dei settori vendita al dettaglio, telecomunicazioni, produzione, servizi legali e pubblica amministrazione. Per ulteriori informazioni, visita www.good.com.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Oggi, oltre 12 milioni di utenti godono della comodità di Splashtop Remote Desktop, chiamata tra le 25 app più vendute di Apple App Store per iPad di tutti i tempi. Splashtop offre prestazioni superiori e facilità d'uso per utenti iOS, Android, RIM, Windows e MAC che desiderano un accesso remoto sicuro a desktop, app e dati in qualsiasi momento e ovunque.

Per ulteriori informazioni su Splashtop, visitare il sito www.splashtop.com; seguire il blog aziendale all'indirizzo https://www.splashtop.com/blog, su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/Splashtop e su Twitter all'indirizzo @Splashtop.

