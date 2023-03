Splashtop è su Fire! (Su Amazon Kindle Fire)

Con Splashtop Remote Desktop, gli utenti di Kindle Fire possono accedere a file, applicazioni e contenuti da PC e Mac con una velocità impressionante.

29 novembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che Splashtop Remote Desktop è disponibile per il Kindle Fire. Splashtop Remote Desktop migliora le capacità del Kindle Fire per renderlo più di un eReader o di un modo per consumare contenuti. Con Splashtop Remote Desktop, gli utenti di Kindle Fire possono accedere da remoto a PC e Mac con audio e video completi da una rete privata o da Internet.

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali da un PC o Mac con un Kindle Fire. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel e Word, sono facilmente accessibili con questa app. I contenuti per l'intrattenimento personale, inclusi film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere visualizzati anche da remoto.

"Ora non solo puoi accoccolarti con il tuo Kindle Fire per leggere un buon libro, ma puoi anche eseguire qualsiasi software sul tuo Mac o PC", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "L'aggiunta di Splashtop al Kindle Fire non fa altro che rendere questo prodotto ancora più caldo".

Splashtop Remote Desktop migliora il Kindle Fire consentendo agli utenti di visualizzare e modificare:

PowerPoint e Keynote con animazioni e suoni completi

Microsoft Outlook con cartelle e archivi

Applicazioni Excel e Word

Il browser di un computer, compresi i segnalibri personali, i plug-in preferiti e le estensioni.

Quicken, iPhoto e altri programmi per computer non disponibili sull'Amazon App Store

Inoltre, altri vantaggi dell'utilizzo di Splashtop Remote Desktop includono la possibilità di:

Guarda video in Flash (Hulu, Yahoo Video, ecc.) e DVD

Accedi a tutta la tua libreria iTunes o Windows Media per guardare i video

Ascolta la musica memorizzata sul tuo computer

Gioca online, su PC e Mac

Supporta la connessione via Internet

Splashtop Remote Desktop può essere scaricato $2.99 USD da Amazon Appstore per Android all'indirizzo http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_...

Una volta scaricato, installa lo Streamer Splashtop gratuito su qualsiasi computer con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore installato.

Gli utenti di Kindle Fire possono facilmente configurare e utilizzare Splashtop Remote Desktop con la sua interfaccia semplice e intuitiva.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza informatica cross-device della categoria, unendo tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti di Splashtop sono stati distribuiti su oltre 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e altre sono le applicazioni più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Appstore per Android, che deliziano milioni di utenti mobili con un accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che hanno bisogno di una connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, i fornitori di servizi e IT possono "mobilitare" una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di classe consumer sui loro dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendale.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto con i media: Splashtop PR Team

Informazioni su Splashtop:

https://www.splashtop.com

http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_...

https://www.splashtop.com/streamer