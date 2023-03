Splashtop estende la famiglia di prodotti per includere il touchpad remoto Splashtop

Nuova applicazione trasforma un telefono cellulare in un touchpad virtuale o tastiera per il controllo dei contenuti multimediali del PC a distanza

21 marzo 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha presentato oggi Splashtop Remote Touchpad, un'applicazione che trasforma un iPhone o un iPod touch in un dispositivo di controllo remoto wireless. Con il crescente numero di utenti che consumano contenuti multimediali su schermi televisivi nei loro salotti, Splashtop Remote Touchpad offre la comodità di controllare un computer a distanza, senza bisogno di tastiere dedicate o altre periferiche.

Questa nuova aggiunta alla famiglia di prodotti Splashtop è dotata di due modalità, touchpad e tastiera, per sostituire le tradizionali periferiche per computer, consentendo al contempo un livello di convenienza che va a vantaggio sia degli utenti domestici che dei professionisti aziendali.

Modalità touchpad: consente all'utente di navigare e scorrere facilmente i siti web preferiti su un grande schermo o altro monitor, con il dispositivo mobile che funge da touchpad virtuale.

Modalità tastiera: trasforma un dispositivo mobile in una tastiera wireless per il controllo di un PC Media Center o di un computer che proietta una presentazione aziendale; include tasti speciali e supporto per combinazioni di tasti.

«Quando uso il mio PC per l'intrattenimento multimediale, cose importanti come i video di iTunes o Hulu, spesso sono a pochi metri dal mio PC. Dato che non ho l'apertura alare di Yao Ming, ho bisogno di un telecomando», ha detto Mark Lee, CEO di Splashtop. «Quell'idea era la motivazione dietro Splashtop Remote Touchpad: riuscire a tirare fuori il mio smartphone e... voilà! Ho un telecomando.»

Splashtop Remote Touchpad per iPhone e iPod touch è disponibile sull'Apple App Store e su iTunes, ed è inizialmente al prezzo di $0,99.

Informazioni su Splashtop



Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World , il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.splashtop.com

Contatto con i media: Splashtop PR Team