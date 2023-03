Splashtop espande le funzioni di assistenza remota per gli MSP, gli IT e le famiglie IT, con i migliori prezzi e la migliore assistenza clienti

Il raggruppamento, la gestibilità avanzata e presto le funzionalità di trasferimento dei file vengono aggiunte a Splashtop Business per offrire la soluzione di controllo e supporto remoto più conveniente per IT e MSP

San Jose, CA, 25 novembre 2014 — Splashtop Inc., leader mondiale nell'elaborazione e nella collaborazione tra dispositivi, annuncia nuove funzioni di raggruppamento e altre funzioni di gestibilità in Splashtop Business. Il trasferimento dei file verrà aggiunto prima della fine dell'anno. MSP e IT possono ora beneficiare delle migliori prestazioni del desktop remoto Splashtop con funzioni di raggruppamento e gestione migliorate. Oltre a fornire le migliori prestazioni di accesso remoto, Splashtop Business è noto per il suo modello di prezzo conveniente, che parte da €55 all'anno per gestire o accedere a un numero illimitato di computer.

"Circa un anno fa, molte migliaia di rifugiati di LogMeIn si sono riversati su Splashtop quando LogMeIn ha cancellato bruscamente il suo servizio gratuito", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Sfortunatamente, Splashtop non supportava la distribuzione, il controllo degli accessi, il raggruppamento, il trasferimento di file e alcune altre funzionalità di gestione desiderate dall'IT e dagli MSP, per cui molti clienti di LogMeIn non avevano altra scelta che abbonarsi a LogMeIn Central o LogMeIn Pro. Grazie alla stretta collaborazione con gli MSP e l'IT negli ultimi mesi, Splashtop Business è ora completo per quanto riguarda il supporto remoto, continuando a offrire le migliori prestazioni e i migliori prezzi per il controllo remoto".

"Adoro Splashtop!!! Mi sono perso da quando LogMeIn ha cambiato le sue politiche. In questo modo mi è molto più facile gestire i computer del nostro ufficio. Grazie!!!" Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP

» Il vantaggio dei prezzi di Splashtop rispetto a TeamViewer è immenso e il tuo software funziona senza intoppi come TeamViewer. Ora ho comprato Splashtop, cosa che abbiamo fatto anche per il vostro grande sostegno!» Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

"Da anni utilizzo TeamViewer e LogMeIn per il supporto remoto. Poi è arrivato Splashtop, più veloce e più economico. Un'interfaccia utente semplice, molto efficiente e un'ottima assistenza clienti!". Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems - I2QS.COM

Decine di migliaia di MSP e organizzazioni IT utilizzano Splashtop Business per gestire milioni di computer. Splashtop si integra con diverse soluzioni RMM, PSA, ticketing online e helpdesk online presenti sul mercato per consentire agli MSP e all'IT di svolgere il proprio lavoro senza soluzione di continuità.

Passa subito a Splashtop Business con un prezzo conveniente di €55 per utente all'anno per gestire un numero illimitato di computer: https://www.splashtop.com/remote-support

Informazioni su Splashtop

consentono alle persone di accedere e controllare le loro applicazioni, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

###

Contatto Media

Alex Shapiro

alex.shapiro@horngroup.com

Contatto vendite

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@horngroup.com