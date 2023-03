Splashtop amplia le offerte di accesso remoto per professionisti e team aziendali con il lancio di Splashtop Business Access Solo e Pro

La prima soluzione di accesso remoto per monitor multipli ad alte prestazioni per Mac

San Jose, California, 22 agosto 2018. Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, annuncia il rilascio di Splashtop Business Access Solo e Splashtop Business Access Pro. Queste innovative aggiunte alla famiglia Splashtop Business Access offrono un accesso remoto al computer comodo e sicuro per singoli e team.

Splashtop Business Access Solo è personalizzato per il singolo utente, consentendo l'accesso a un massimo di due computer. L'abbonamento include app per accedere in remoto ai computer da Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Solo per €4.58 /mese ( €55 /anno), Business Access Solo supporta le funzioni di trasferimento di file, stampa remota, audio e registrazione.

Splashtop Business Access Pro è progettato per singoli e piccoli team, consentendo l'accesso a un massimo di dieci computer per utente. È il miglior pacchetto di valore di Splashtop a €7.50 /mese ( €90 /anno). Oltre a tutte le funzionalità dell'edizione Solo, Business Access Pro aggiunge oltre una dozzina di funzioni di produttività, tra cui funzioni multi-to-multi monitor per Windows e Mac, chat, riattivazione remota, riavvio remoto, gestione del team, condivisione desktop e supporto per due utenti in remoto su un computer all'indirizzo nello stesso momento.

Soluzione di accesso remoto multi-monitor ad alte prestazioni per Mac

Una delle nuove funzionalità più interessanti di Splashtop Business Access Pro è la possibilità di visualizzare e controllare in remoto computer Mac con più monitor facendo apparire il contenuto dei monitor remoti su più monitor locali. Ciò consente a un utente di lavorare in remoto con un sistema Mac multi-monitor come se fosse seduto di fronte a esso. Altre soluzioni di accesso remoto non supportano questo tipo di funzionalità tra Mac o richiedono l'apertura di una sessione di accesso remoto separata per ciascun monitor. Splashtop offre una soluzione superiore che offre un accesso remoto ad alte prestazioni da Mac a Mac, Windows a Windows e tra Mac e Windows.

"Siamo entusiasti di offrire la nuova possibilità di visualizzare e controllare simultaneamente più schermi remoti con Splashtop Business Access Pro", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "La maggior parte dei prodotti per l'accesso remoto supporta le funzionalità multi-multi monitor solo per Windows. Splashtop è orgogliosa di offrire questa funzione di produttività molto richiesta e attesa sia per Windows che per Mac.

Entrambe le soluzioni Business Access sono dotate del potente motore di accesso remoto di Splashtop, che fornisce connessioni rapide in tempo reale con qualità HD e audio.

Disponibilità

Business Access Solo e Pro sono ora disponibili per l'acquisto all'indirizzo https://www.splashtop.com/business. È disponibile anche una versione di prova gratuita e completamente funzionante di Business Access Pro per 14 giorni.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre il miglior rapporto qualità-prezzo e le migliori soluzioni di collaborazione e accesso remoto al computer. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque. I servizi di supporto remoto Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto on-demand di Splashtop consentono ai team di supporto e help desk di accedere in remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire supporto. I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo, uno-a-molti, su più dispositivi. Più di 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com.