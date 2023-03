Splashtop amplia l'infrastruttura globale di inoltro SSL-VPN, da Amazon Web Services a Alibaba Cina, AliCloud e Shanda Grand Cloud

Con le partnership cloud in loco, i clienti di Splashtop, tra cui multinazionali, governi, PMI e consumatori, potranno godere di prestazioni, affidabilità e sicurezza migliorate.

SAN JOSE, California - 28 maggio 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato l'espansione di Splashtop Bridging CloudTM in Cina, il paese con la più grande popolazione mobile, grazie alla collaborazione con AliCloud di Alibaba e Grand Cloud di Shanda. Splashtop Bridging CloudTM è un'infrastruttura globale di relay SSL-VPN; è un servizio Splashtop scalabile e robusto che offre prestazioni elevate, affidabilità e sicurezza per l'accesso remoto a desktop e applicazioni attraverso qualsiasi rete (3G, 4G o WIFI).

L'infrastruttura Bridging CloudTM di prima generazione è stata costruita su Amazon Web Services (AWS) con data center in America, Europa e Asia, supportando milioni di utenti. In base alla posizione dell'utente, Splashtop rileva e utilizza in modo intelligente l'infrastruttura di relay più vicina per offrire la migliore esperienza di accesso remoto della categoria. Poiché Amazon Web Services (AWS) non è disponibile all'interno della Cina, gli utenti di Splashtop in Cina si sono affidati ad AWS Japan per trasferire il traffico; questo introduce una latenza aggiuntiva, con un impatto sull'esperienza degli utenti.

La seconda generazione di Bridging CloudTM è flessibile ed estensibile; è disponibile per l'hosting da parte di carrier regionali, service provider e partner strategici, per offrire prestazioni, affidabilità e sicurezza migliorate al servizio dei clienti locali. Dopo approfondite ricerche e benchmark, la combinazione di AliCloud di Alibaba e Grand Cloud di Shanda offrirà agli utenti cinesi le migliori prestazioni di relè su qualsiasi rete, indipendentemente dal fatto che gli abbonati siano di China Mobile, China Unicom o China Telecom.

"La Cina ha la più grande popolazione mobile del mondo e le aziende si stanno muovendo tutte in mobilità", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Siamo entusiasti di collaborare con Alibaba e Shanda per garantire a milioni di utenti e aziende di Splashtop in Cina prestazioni, affidabilità e sicurezza migliorate grazie all'infrastruttura di relè del paese. La combinazione di Amazon Web Services, Alibaba, Shanda e altri carrier cloud ci permette di fornire un'infrastruttura dalle prestazioni elevatissime a livello globale per supportare multinazionali, governi e PMI di tutto il mondo."

"Shanda è l'azienda leader nel settore dei giochi online in Cina. Grand Cloud di Shanda è stato il pioniere del cloud computing in Cina ed è nostro obiettivo collaborare con partner tecnologici di primo piano come Splashtop", ha dichiarato Lin Jiang, Vice Presidente di Shanda Grand Cloud, "Splashtop è una soluzione potente per mobilitare le applicazioni e i dati su Grand Cloud, compreso il cloud gaming 3D".

Alibaba è il cloud leader per le PMI. La collaborazione consente a milioni di PMI in Cina di mobilitare istantaneamente le applicazioni Windows, IE-centriche e Java esistenti, nonché le applicazioni verticali sanitarie o finanziarie per qualsiasi forza lavoro mobile.

Con il relay cloud SSL-VPN in Cina, gli utenti di Splashtop in Cina godono in media di un miglioramento da tre a quattro volte nella riduzione della latenza e di un aumento dei frame rate. In alcune grandi città, gli utenti possono addirittura notare una riduzione della latenza di oltre otto volte e un miglioramento significativo dei frame rate.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto Media

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com