Splashtop amplia la sua Education Suite con Splashtop Classroom: consente agli insegnanti di condividere contenuti e applicazioni su computer, iPad e Chromebook

L'azienda leader nello sviluppo di app per l'istruzione, utilizzata da oltre 1 milione di insegnanti, ora consente loro di interagire con i dispositivi mobili degli studenti in tempo reale.

FETC, Orlando, Florida - 28 gennaio 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia l'arrivo della soluzione per il coinvolgimento degli studenti del 21° secolo: Splashtop Classroom. Splashtop Classroom offre agli insegnanti la possibilità di trasmettere contenuti e app, sia da Mac che da PC, a tutti i dispositivi degli studenti, sia che questi utilizzino un iPad, un Chromebook o semplicemente un browser Chrome.

«Le scuole hanno acquistato migliaia di iPad, Chromebook e computer. Ci hanno ripetutamente detto che hanno bisogno di strumenti migliori per condividere gli schermi su questi dispositivi», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop, «Crediamo che Splashtop Classroom migliorerà notevolmente il coinvolgimento e la collaborazione tra insegnanti e studenti.»

L'applicazione, facile da usare, consente agli studenti di accedere facilmente scansionando un codice QR o inserendo il codice della sessione. Una volta collegato, l'insegnante può passare il controllo a qualsiasi studente, migliorando l'interazione insegnante-studente e studente-classe. L'app è inoltre dotata di annotazioni uno-a-molti, che vengono trasmesse in tempo reale su tutti i dispositivi per condividere idee e stimolare la creatività. Anche le applicazioni multimediali più impegnative possono essere condivise all'istante con prestazioni da leader del settore. Splashtop Classroom consente a insegnanti e docenti di coinvolgere in modo semplice ed efficace un'intera aula di studenti.

Condividi istantaneamente qualsiasi cosa sui dispositivi di tutti gli studenti in tempo reale: Condividi qualsiasi applicazione, anche video in streaming, su tutti i dispositivi degli studenti per migliorare il coinvolgimento. Non si perde tempo a riformattare i contenuti per i dispositivi mobili o a caricarli in anticipo, risparmiando tempo di preparazione al di fuori delle ore di lezione.

Porta la lezione allo studente: Gli insegnanti possono passare il controllo a qualsiasi dispositivo in modo che lo studente possa interagire direttamente con la lezione e con l'intera classe senza lasciare il proprio posto. Questa funzione migliora notevolmente l'istruzione degli studenti ipovedenti o disabili.

Insegna da tutti i quattro angoli della classe: Interagendo con la lezione e collegandosi al PC/Mac della classe dal proprio dispositivo mobile, gli insegnanti hanno la possibilità di spostarsi in classe senza compromettere il tempo o la qualità dell'insegnamento. Uscire da dietro la scrivania migliora la gestione della classe e l'attenzione degli studenti.

Trasforma un tablet in una lavagna interattiva: Già presente in oltre 1 milione di classi, Splashtop Whiteboard offre una ricca serie di funzioni interattive, tra cui una barra degli strumenti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto, compresi i fogli di lavoro preferiti, nonché un riflettore e un'ombra sullo schermo per mantenere la concentrazione degli studenti.

Supporta centinaia di insegnanti e studenti: Che si tratti di una scuola, di un distretto o di un'organizzazione di formazione superiore, la console di amministrazione consente all'IT di gestire centralmente utenti e dispositivi.

Splashtop Classroom include sia il desktop remoto di Splashtop che gli strumenti di lavagna. Per l'uso personale di un insegnante, Splashtop Whiteboard offre un modo potente per arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti, trasformando l'iPad o il tablet Android dell'insegnante in una lavagna interattiva mobile. Splashtop Classroom è pensato per l'acquisto e la concessione di licenze a livello scolastico o distrettuale. Le applicazioni Splashtop Classroom associate sono disponibili gratuitamente nell'AppStore di Apple e nello store di Google Chrome. Per un periodo limitato fino al 31 maggio, Splashtop offre un pacchetto promozionale di 10 dollari all'anno per insegnante. Per richiedere una prova gratuita o per saperne di più, visita il sito: www.splashtop.com/education.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 15 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto Media

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com