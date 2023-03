Splashtop Enterprise con tecnologia SplashApp porta istantaneamente qualsiasi applicazione aziendale su qualsiasi dispositivo

IT, integratori di sistemi e fornitori di servizi possono ora fornire applicazioni "pesanti" e business-critical ai lavoratori mobili quando e dove ne hanno bisogno.

SAN JOSE, Calif. — 30 maggio 2013 — Espandendo la propria leadership nell'accesso desktop remoto per la forza lavoro mobile, Splashtop Inc. ha annunciato il rilascio di Splashtop Enterprise con tecnologia SplashApp, che consente a IT, integratori di sistemi e provider di servizi di ospitare e offrono accesso sicuro a qualsiasi applicazione aziendale su qualsiasi dispositivo mobile. Sfruttando Splashtop Enterprise con SplashApp, le organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni possono fornire accesso sicuro a qualsiasi applicazione aziendale in esecuzione su qualsiasi cloud (privato, ibrido o pubblico) agli utenti su qualsiasi dispositivo (mobile, computer o TV/proiettore).

"I dipendenti di oltre il 60% delle aziende Fortune 500 utilizzano già Splashtop Remote Desktop sui loro dispositivi mobili per svolgere il lavoro più importante quando e dove vogliono", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop, Inc. "Con l'introduzione di SplashApp, le aziende possono ora fornire istantaneamente applicazioni aziendali critiche, eseguite su qualsiasi cloud, con una disponibilità 24 ore su 24". In sostanza, le aziende possono mobilitare le loro app senza dover ricorrere a codificazioni, formazione e perdita di dati".

Lavorare ovunque e in qualsiasi momento è la nuova normalità* e la maggior parte delle applicazioni verticali e business-critical non sono semplicemente compatibili con i dispositivi mobili. Inoltre, i dispositivi mobili non sono conformi allo stesso framework di sicurezza Windows .NET diffuso nelle aziende e nelle PMI. L'IT e le altre linee di business si trovano a dover decidere se sottoporsi al costoso investimento di riscrivere le app aziendali per iOS, Android o Windows. Splashtop Enterprise con SplashApp offre ai lavoratori mobili BYOD un modo semplice, veloce e conveniente per accedere e utilizzare queste applicazioni aziendali critiche, garantendo al contempo all'IT la gestibilità e il controllo per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità.

Splashtop collabora con integratori di sistemi e fornitori di servizi in tutto il mondo per abilitare il BYOD e la mobilità aziendale. Con oltre 14 milioni di utenti e la prima app aziendale scaricata dagli app store, Splashtop offre una solida generazione di contatti ai suoi partner di canale.

"La nostra capacità di offrire un accesso facile e sicuro a tutte le applicazioni aziendali, ai dati e ai file dai dispositivi iOS offre ai nostri clienti un valore e una produttività eccellenti", ha dichiarato John Herrema, vicepresidente senior della gestione dei prodotti di Good Technology. "Con il rapido aumento dell'utilizzo di tablet e smartphone in azienda, applicazioni innovative come Splashtop sono fondamentali per aiutare le aziende e le amministrazioni a sbloccare il loro potenziale mobile."

"Siamo entusiasti della partnership con Splashtop per la rivendita di Splashtop Enterprise in Giappone", ha dichiarato Koichi Ohashi, direttore generale di Daikin. "Daikin è la più grande azienda di condizionamento dell'aria al mondo e noi stessi utilizziamo Splashtop Enterprise internamente per la progettazione remota. Grazie alle elevate prestazioni di Splashtop nel supportare la grafica 3D in remoto, ci siamo assicurati la più grande azienda giapponese di produzione di ricambi auto come cliente nel giro di pochi mesi dall'inizio della partnership, e attualmente abbiamo dei piloti in diverse grandi aziende di produzione di auto e di costruzione di edifici in Giappone".

"Nel primo trimestre di rivendita di Splashtop Enterprise, abbiamo chiuso oltre 15 clienti, tra cui Asia Cement, NEC, molti dipartimenti governativi e altri. Gli utenti di Splashtop stanno aumentando la produttività sui loro iPad e Android, accedendo ai database aziendali e alle applicazioni del flusso di lavoro. Ci sono molte applicazioni aziendali .NET e applicazioni web Microsoft IE che non è possibile e troppo costoso riscrivere per Android e iOS, e Splashtop è la migliore e unica soluzione per mobilitare queste applicazioni critiche", ha dichiarato Ben Wan, presidente dell'Acer e-enabling services business group. "La Grande Cina ha la più grande base di utenti mobili al mondo e, con la tendenza BYOD, vediamo un enorme slancio ed entusiasmo per l'adozione di Splashtop Enterprise."

Vantaggi principali

L'IT può mobilitare istantaneamente le applicazioni esistenti in .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel fortemente personalizzate, CAD 3D e altre applicazioni verticali: zero attese per gli utenti, zero riscrittura e manutenzione di una base di codice mobile aggiuntiva, zero formazione per gli utenti e zero perdita di dati per una maggiore sicurezza.

L'IT ha il controllo completo su quali applicazioni o desktop vengono mobilitati su quali dispositivi e utenti; il dashboard fornisce all'IT una visione d'insieme dell'utilizzo e della gestione.

Profonda integrazione con i partner MDM/MAM per una maggiore sicurezza e controllo sul dispositivo.

Supporta sovrapposizioni personalizzabili che aggiungono scorciatoie e controlli delle applicazioni per un'interfaccia più intuitiva sui dispositivi touch.

Caratteristiche principali

Trascodifica Windows Server 2003/2008/2012 RDS e Windows VM in esecuzione su HyperV, VMware o Xen, con una console di gestione sicura on-premise che si integra con Active Directory.

Prestazioni elevate: video fino a 30 fotogrammi al secondo e latenza inferiore a 30 millisecondi.

Splashtop Bridging CloudTM infrastruttura di relay globale ottimizzata per la WAN: Consente ai professionisti di lavorare in remoto su reti 3G/4G o Wi-Fi in tutto il mondo con la massima produttività e un utilizzo ottimale della larghezza di banda.

Interfaccia intuitiva: semplici gesti per i dispositivi mobili touch-based con scorciatoie e controlli personalizzabili per applicazioni aziendali specifiche - CAD / CAM 3D, sistemi medici EMR / HER, analisi dei dati aziendali, applicazioni SAP / Siebel / Oracle personalizzate, ecc.

Supporto BYOD (portare il dispositivo): iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WinRT, Windows e Mac.

Prezzi e disponibilità

Informazioni su Splashtop

servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

