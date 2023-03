Il software di accesso e supporto remoto Splashtop Enterprise riceve la certificazione Nutanix AHV Ready

Lo status convalida l'accesso remoto ad alte prestazioni di Splashtop ai desktop virtuali Nutanix

SAN JOSE, California, 02 agosto 2021 - Splashtop Inc., leader nelle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione, ha annunciato oggi che il suo software di accesso remoto e assistenza remota Splashtop Enterprise è stato certificato come Nutanix Ready for AHV. AHV è l'hypervisor enterprise-ready di Nutanix, un software di virtualizzazione che crea ed esegue macchine virtuali (VM) utilizzando risorse hardware fisiche. Splashtop Enterprise ha ottenuto il badge Nutanix Ready for AHV dopo aver completato i test per verificare la sua compatibilità con AHV.

Splashtop Enterprise consente agli utenti di accedere e supportare da remoto macchine fisiche e virtuali da una singola applicazione. Ottimizzato e ora certificato per Nutanix AHV, Splashtop Enterprise offre accesso remoto ad alte prestazioni ai desktop virtuali Nutanix.

«Il badge Nutanix Ready indica che Splashtop Enterprise risulta affidabile ed efficace per migliorare l'infrastruttura di distribuzione Nutanix, consentendo l'accesso remoto ad alte prestazioni e il supporto remoto da qualsiasi luogo», ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di Splashtop. «Le organizzazioni che si affidano alle soluzioni di virtualizzazione Nutanix non dovranno più acquistare e gestire strumenti separati per accedere in remoto alle proprie risorse fisiche e virtuali».

Questa compatibilità con la soluzione di virtualizzazione Nutanix evidenzia l'approccio di Splashtop all'accesso remoto unificato negli ambienti IT ibridi che combinano macchine e dispositivi fisici con infrastrutture desktop virtuali (VDI) e altre soluzioni VM. "La certificazione Nutanix contribuisce a completare il nostro impegno costante nell'ottimizzazione del supporto alle macchine virtuali per Microsoft Azure WHD, VMware, Citrix e AWS (Amazon Web Services) Workspace", ha aggiunto Lee.

Splashtop potenzia i dipendenti e i team IT

Splashtop Enterprise offre vantaggi sia per i dipendenti che per i team IT all'interno delle organizzazioni fornendo loro accesso remoto e funzionalità di assistenza computerizzata a distanza in un'unica applicazione.

Con Splashtop Enterprise:

I dipendenti accedono da remoto ai computer di lavoro e alle macchine virtuali ovunque si trovino, utilizzando in modo sicuro applicazioni e dati proprio come farebbero di persona. Questa funzionalità lavoro da casa/lavoro da qualsiasi luogo continuerà ad essere fondamentale man mano che i cambiamenti nel mondo del lavoro spingono sempre più organizzazioni ad adottare modelli ibridi che combinino il lavoro da remoto e quello di persona.

I team IT supportano, monitorano e gestiscono facilmente macchine fisiche e virtuali, dispositivi e utenti della stessa applicazione, e forniscono supporto remoto rapido su richiesta ai dispositivi dei dipendenti, con o senza che il dipendente sia presente.

Le organizzazioni sfruttano funzionalità di sicurezza come SSO (single sign-on), Security Assertion Markup Language ( SAML ), registrazione centralizzata e controllo e autorizzazioni granulari.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sostituendo sempre di più gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo uno straordinario 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com per maggiori informazioni.