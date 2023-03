Splashtop consente Windows 8 Metro Experience su iPad

"Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop" trasforma un iPad in un tablet Windows 8 con gesti touch nativi Metro UI per gli sviluppatori di app Win8 e gli appassionati di tecnologia.

12 aprile 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha rilasciato oggi "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop", un'applicazione per desktop remoto che consente agli sviluppatori di software e agli appassionati di tecnologia di simulare un ambiente Windows 8 su un iPad. Utilizzando Win8 Metro Testbed, gli sviluppatori possono testare i gesti touch dell'interfaccia Metro UI nativa su un iPad mentre codificano e compilano nuove app sul loro PC Windows.

Il 1° marzo 2012, Microsoft ha twittato che la Consumer Preview di Windows 8 è stata scaricata un milione di volte in sole 24 ore e da allora ne sono stati scaricati altri milioni. Ora con il "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop", uno sviluppatore di app per Windows 8 che possiede un iPad può evitare di sostenere il costo aggiuntivo di un tablet Windows, che può raggiungere i 1.000 dollari.

"Dal momento che l'App Store di Apple genera oltre l'80% di tutti i ricavi delle applicazioni per tablet, quasi tutti gli sviluppatori di software che scrivono applicazioni per tablet hanno un iPad", ha sottolineato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con Windows 8 Metro che dovrebbe essere distribuito su oltre 400 milioni di nuovi PC e tablet all'anno, questi sviluppatori hanno grandi aspettative per un nuovo enorme mercato. Splashtop permette loro di trasformare l'iPad in un banco di prova per lo sviluppo, per valutare i gesti touch e le funzionalità della loro applicazione in un ambiente Windows 8".

Il testbed Metro Win8 abilita i gesti touch nativi di Windows 8 Metro, inclusa la possibilità di:

Scorri con il dito da destra per visualizzare il menu Charms

Scorri il dito da sinistra per cambiare app

Scorri a sinistra/destra in Internet Explorer per spostarti tra le pagine

Scorri verso il basso per visualizzare altri menu

Passa il dito su un elemento per selezionarlo

Tira verso il basso dall'alto per chiudere un'applicazione

Scorri lentamente da sinistra per eseguire due applicazioni affiancate ("snapping")

Scorri da sinistra e indietro per visualizzare le app in esecuzione

Pizzica per navigare tra file, cartelle, app e dati con Semantic Zoom

E altro ancora

Guarda un breve video di Win8 Metro Testbed all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o

Win8 Metro Testbed può essere scaricato al prezzo speciale di 24,99 dollari (prezzo normale 49,99 dollari) dall'iTunes App Store all'indirizzo http://itunes.apple.com/us/app/win8-metro-testbed-powered/id514878988?ls...

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di 6 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine. L'azienda ha sede a San Jose e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.

