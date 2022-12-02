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Splashtop consente Windows 8 Metro Experience su iPad

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

"Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop" trasforma un iPad in un tablet Windows 8 con gesti touch nativi Metro UI per gli sviluppatori di app Win8 e gli appassionati di tecnologia.

12 aprile 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha rilasciato oggi "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop", un'applicazione per desktop remoto che consente agli sviluppatori di software e agli appassionati di tecnologia di simulare un ambiente Windows 8 su un iPad. Utilizzando Win8 Metro Testbed, gli sviluppatori possono testare i gesti touch dell'interfaccia Metro UI nativa su un iPad mentre codificano e compilano nuove app sul loro PC Windows.

Il 1° marzo 2012, Microsoft ha twittato che la Consumer Preview di Windows 8 è stata scaricata un milione di volte in sole 24 ore e da allora ne sono stati scaricati altri milioni. Ora con il "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop", uno sviluppatore di app per Windows 8 che possiede un iPad può evitare di sostenere il costo aggiuntivo di un tablet Windows, che può raggiungere i 1.000 dollari.

"Dal momento che l'App Store di Apple genera oltre l'80% di tutti i ricavi delle applicazioni per tablet, quasi tutti gli sviluppatori di software che scrivono applicazioni per tablet hanno un iPad", ha sottolineato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con Windows 8 Metro che dovrebbe essere distribuito su oltre 400 milioni di nuovi PC e tablet all'anno, questi sviluppatori hanno grandi aspettative per un nuovo enorme mercato. Splashtop permette loro di trasformare l'iPad in un banco di prova per lo sviluppo, per valutare i gesti touch e le funzionalità della loro applicazione in un ambiente Windows 8".

Il testbed Metro Win8 abilita i gesti touch nativi di Windows 8 Metro, inclusa la possibilità di:

  • Scorri con il dito da destra per visualizzare il menu Charms

  • Scorri il dito da sinistra per cambiare app

  • Scorri a sinistra/destra in Internet Explorer per spostarti tra le pagine

  • Scorri verso il basso per visualizzare altri menu

  • Passa il dito su un elemento per selezionarlo

  • Tira verso il basso dall'alto per chiudere un'applicazione

  • Scorri lentamente da sinistra per eseguire due applicazioni affiancate ("snapping")

  • Scorri da sinistra e indietro per visualizzare le app in esecuzione

  • Pizzica per navigare tra file, cartelle, app e dati con Semantic Zoom

  • E altro ancora

Guarda un breve video del Win8 Metro Testbed su https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri.  Più di 6 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine.  L'azienda ha sede a San Jose e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo.  Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.

Contatto con i media: Splashtop PR Team

Link utili: 
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Win8 Metro Testbed video: https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer