Splashtop consente all'IT di fornire un servizio di supporto remoto a desktop fisici e virtuali da qualsiasi dispositivo

Computer illimitati, prestazioni velocissime, SSL-VPN Relay scalabile, risveglio remoto tramite WFI, supporto per i dispositivi più diffusi, opzione On-Premise sono i vantaggi principali.

SAN JOSE, California - 1 settembre 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato la disponibilità di Splashtop Business e Splashtop Enterprise per il supporto remoto IT. Con una sola licenza di Splashtop Business o Splashtop Enterprise, l'IT può avere un controllo remoto illimitato di computer fisici e virtuali.

Splashtop Streamer, un agente leggero, è ora disponibile non solo per i computer fisici per il controllo remoto, ma anche completamente ottimizzato per i server Microsoft Windows (2003, 2008 R2, 2012) e per diverse piattaforme di virtualizzazione (Microsoft HyperV, VMware, Xen, KVM, Oracle VirtualBox, ecc.)

"Molti utenti tradizionali di LogMeIn, GoToMyPC e TeamViewer si sono rivolti a Splashtop chiedendo un accesso illimitato al computer per il supporto remoto", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop, "Abbiamo deciso di soddisfare la loro richiesta includendo una licenza di accesso illimitato al computer in Splashtop Business e Splashtop Enterprise per espandere il nostro supporto ai desktop virtuali".

"Da anni utilizzo TeamViewer e LogMeIn per il supporto remoto. Poi è arrivato Splashtop ed è semplicemente più veloce ed economico. L'interfaccia utente è semplice, molto efficiente e l'assistenza clienti è ottima", ha dichiarato Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems.

Splashtop è noto per la sua soluzione desktop remoto interattivo ad alte prestazioni su reti 3G/4G che sfrutta un'infrastruttura di inoltro globale scalabile in 8 data center. Utilizzando Splashtop, l'IT può essere più efficace ed efficiente nel supportare clienti remoti e mobili su qualsiasi rete. Splashtop supera Citrix GoToMyPC, LogMeIn, Wyse basato su RDP e Citrix Receiver HDX.

Splashtop investe nel supporto delle più recenti tecnologie di piattaforma. Ad esempio, Splashtop ha collaborato con Intel e ha integrato la più recente tecnologia Wake-over-WIFI, in modo che un notebook addormentato possa essere risvegliato tramite WIFI oltre che tramite LAN standard. Milioni di PC vengono forniti con Splashtop Streamer (agent) preinstallato con pieno supporto per il Wake-over-WIFI.

È ora disponibile una prova gratuita di Splashtop Business e Splashtop Enterprise per il supporto remoto.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

