Splashtop presenta un bollettino di sicurezza per aiutare i fornitori di servizi gestiti e i professionisti IT a rimanere al passo con le ultime vulnerabilità IT

Il feed sulla sicurezza informatica di MSP & fornirà avvisi, aggiornamenti e suggerimenti

SAN JOSE, Calif., 16 marzo 2021-Per i professionisti dell'IT e i fornitori di servizi gestiti (MSP) che si affidano a strumenti di support desk e di assistenza remota, Splashtop Inc. ha annunciato oggi il debutto del "MSP & IT Security Feed" e di un bollettino a sottoscrizione gratuita con avvisi e aggiornamenti regolari per aiutare gli MSP e altri fornitori di servizi IT a migliorare le loro pratiche di cybersecurity e a ridurre la loro vulnerabilità agli attacchi.

L'U.S. National Cybersecurity Center of Excellence ha dichiarato che gli MSP sono "un obiettivo attraente per i criminali informatici" perché gestiscono l'infrastruttura IT di molte piccole e medie imprese (SMB). Infatti, più di 30.000 MSP utilizzano gli strumenti di Splashtop per gestire e supportare da remoto le infrastrutture IT delle PMI di tutto il mondo.

Inoltre, gli strumenti di Splashtop sono integrati nelle più diffuse piattaforme di monitoraggio e gestione remota (RMM), gestione dei servizi IT (ITSM) e helpdesk utilizzate da alcune delle più grandi organizzazioni del mondo.

Per aiutare gli MSP e gli altri professionisti IT che utilizzano gli strumenti remoti di Splashtop a salvaguardare se stessi e le risorse delle aziende che servono, il feed sulla sicurezza IT di Splashtop MSP & e il bollettino associato forniranno informazioni curate sulle notizie rilevanti del settore, sulle patch e gli aggiornamenti del software, sulle spiegazioni delle violazioni attive della cybersecurity e sui consigli di Splashtop sulle migliori pratiche e tecniche di accesso remoto e assistenza remota.

"Dopo l'accelerazione della trasformazione digitale provocata dalla pandemia, la cybersecurity è diventata la sfida più grande che i professionisti IT e gli MSP di oggi devono affrontare e noi vogliamo aiutarli", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop, "Splashtop investe ogni anno milioni di euro in strumenti e risorse per la sicurezza e vogliamo condividere le nostre conoscenze e competenze con la nostra comunità di MSP e IT per migliorare la lotta contro le minacce informatiche".

Disponibilità di feed e bollettini per MSP e sicurezza IT

Il feed sulla sicurezza MSP e IT è disponibile all'indirizzo splashtop.com/security-feed.

La pagina di iscrizione ai bollettini di sicurezza è disponibile all'indirizzo splashtop.com/security-bulletin.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sostituendo sempre di più gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo uno straordinario 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita splashtop.com per maggiori informazioni.