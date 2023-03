Splashtop e CostGuard partner per fornire CG-Cloud iPad App per consentire l'accesso remoto ai principali software di gestione di ristoranti, hotel e cibo

Le industrie del settore alberghiero e della ristorazione possono mobilitare immediatamente le soluzioni basate su Windows da cui dipendono.

SAN JOSE, California - 2 aprile 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia la partnership con CostGuard Food Costing Software per offrire l'applicazione CG-Cloud per iPad. Grazie all'accesso remoto di migliaia di hotel, ristoranti, attività di ristorazione al dettaglio e istituzionali al software Windows di CostGuard, gli utenti hanno accesso immediato ai dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, compresi quelli relativi all'inventario, ai dati di vendita, ai POS, ai sistemi di contabilità, ecc.

Tradizionalmente, i software per la ristorazione richiedono un tastierino numerico, che non è disponibile sui tablet mobili, ma CG-Cloud offre una sovrapposizione trasparente di un tastierino numerico personalizzato per facilitare l'inserimento dei dati.

CG-Cloud migliora l'efficienza con approfondimenti aziendali in tempo reale, tra cui:

Fogli di conteggio: I dipendenti possono inserire i dati nel software direttamente dal piano. Non è necessario stampare, scrivere e poi reinserire i dati. Fatture: Fornisce una conferma immediata di prezzi, quantità e sostituzioni nel momento in cui vengono ricevute. Sfide di latenza: tutti i dati inseriti sull'iPad vengono inseriti direttamente nel database CostGuard­: nessuna latenza e i dati sono sempre aggiornati



CG-Cloud unisce la mobilitazione della forza lavoro all'efficienza informatica. Grazie allo streaming sicuro dell'applicazione desktop di CostGuard, i dipendenti lavorano su un software che conoscono, senza alcuna curva di apprendimento, e l'IT può gestire facilmente tutti i dispositivi da un'unica console.

"I dispositivi mobili stanno trasformando i settori della ristorazione e della vendita al dettaglio", ha dichiarato Mark Lee, CEO e fondatore di Splashtop. "Siamo entusiasti di collaborare con CostGuard per mobilitare la soluzione esistente su cui migliaia di aziende fanno già affidamento ogni giorno e contribuire a innovare le operazioni per una forza lavoro più efficiente."

"Molti clienti ci hanno chiesto di poter utilizzare CostGuard in mobilità e, grazie alla collaborazione con Splashtop, siamo riusciti a mobilitare il nostro software per la ristorazione su iPad per tutti i nostri clienti, migliorando la produttività e la soddisfazione", ha dichiarato Matthew Starobin, Presidente di CostGuard.

Il porting e il ri-sviluppo delle applicazioni Windows esistenti sui dispositivi mobili è difficile, costoso e le aziende devono spesso affrontare problemi di compatibilità e formazione. Splashtop collabora con partner di diversi settori industriali per la creazione di marchi privati e la personalizzazione della sua piattaforma di mobilitazione Splashtop, un modo rapido ed efficace per mobilitare le applicazioni Windows esistenti.

Informazioni su CostGuard

CostGuard offre software per la gestione di ristoranti (indipendenti e multi unità), cucine di vendita al dettaglio e di produzione, hotel e sale per banchetti, casinò, catering, panetterie, gastronomie, aziende, mense e ristorazione istituzionale.

Il software CostGuard Food Costing fornisce una soluzione completa per il "back of house": calcolo dei costi delle ricette, progettazione dei menu, calcolo dei costi degli alimenti e dei liquori; controllo dell'inventario; nutrizione; gestione delle vendite; interfacce con fornitori, POS, sistemi di contabilità e di ristorazione. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.costguard.com

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. È l'unica azienda ad aver vinto il premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni, visita il sito www.splashtop.com

