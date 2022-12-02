Splashtop e CostGuard partner per fornire CG-Cloud iPad App per consentire l'accesso remoto ai principali software di gestione di ristoranti, hotel e cibo
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Le industrie del settore alberghiero e della ristorazione possono mobilitare immediatamente le soluzioni basate su Windows da cui dipendono.
SAN JOSE, California - 2 aprile 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia la partnership con CostGuard Food Costing Software per offrire l'applicazione CG-Cloud per iPad. Grazie all'accesso remoto di migliaia di hotel, ristoranti, attività di ristorazione al dettaglio e istituzionali al software Windows di CostGuard, gli utenti hanno accesso immediato ai dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, compresi quelli relativi all'inventario, ai dati di vendita, ai POS, ai sistemi di contabilità, ecc.
Tradizionalmente, i software per la ristorazione richiedono un tastierino numerico, che non è disponibile sui tablet mobili, ma CG-Cloud offre una sovrapposizione trasparente di un tastierino numerico personalizzato per facilitare l'inserimento dei dati.
CG-Cloud migliora l'efficienza con approfondimenti aziendali in tempo reale, tra cui:
Fogli di conteggio: I dipendenti possono inserire i dati nel software direttamente dal piano. Non è necessario stampare, scrivere e poi reinserire i dati.
Fatture: Fornisce una conferma immediata di prezzi, quantità e sostituzioni nel momento in cui vengono ricevute.
Sfide di latenza: tutti i dati inseriti sull'iPad vengono inseriti direttamente nel database CostGuard: nessuna latenza e i dati sono sempre aggiornati
CG-Cloud unisce la mobilitazione della forza lavoro all'efficienza informatica. Grazie allo streaming sicuro dell'applicazione desktop di CostGuard, i dipendenti lavorano su un software che conoscono, senza alcuna curva di apprendimento, e l'IT può gestire facilmente tutti i dispositivi da un'unica console.
"I dispositivi mobili stanno trasformando i settori della ristorazione e della vendita al dettaglio", ha dichiarato Mark Lee, CEO e fondatore di Splashtop. "Siamo entusiasti di collaborare con CostGuard per mobilitare la soluzione esistente su cui migliaia di aziende fanno già affidamento ogni giorno e contribuire a innovare le operazioni per una forza lavoro più efficiente."
"Molti clienti ci hanno chiesto di poter utilizzare CostGuard in mobilità e, grazie alla collaborazione con Splashtop, siamo riusciti a mobilitare il nostro software per la ristorazione su iPad per tutti i nostri clienti, migliorando la produttività e la soddisfazione", ha dichiarato Matthew Starobin, Presidente di CostGuard.
Il porting e il ri-sviluppo delle applicazioni Windows esistenti sui dispositivi mobili è difficile, costoso e le aziende devono spesso affrontare problemi di compatibilità e formazione. Splashtop collabora con partner di diversi settori industriali per la creazione di marchi privati e la personalizzazione della sua piattaforma di mobilitazione Splashtop, un modo rapido ed efficace per mobilitare le applicazioni Windows esistenti.
Informazioni su CostGuard
CostGuard offre software per la gestione di ristoranti (indipendenti e multi-unità), cucine retail e di produzione, hotel e sale banchetti, casinò, catering, panetterie, gastronomie, aziende, mense e servizi di ristorazione istituzionali.
Il software CostGuard Food Costing fornisce una soluzione completa «back of the house»: costi di ricette, ingegneria di menu, costi alimentari e liquori; controllo dell'inventario; alimentazione; gestione delle vendite; interfacce con fornitori, POS, sistemi di contabilità e ristorazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.costguard.com
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com
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Caitlin Regan
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