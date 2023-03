Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop, rieletto nel consiglio di amministrazione della Linux Foundation

I membri Silver Foundation di Linux votano Mark Lee di Splashtop, veterano del settore Linux, mobile e cloud computing, come direttore rappresentativo del Consiglio di amministrazione per un secondo biennio

29 maggio 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che Mark Lee, co-fondatore e CEO di Splashtop Inc. è stato rieletto nel Consiglio di Amministrazione di The Linux Foundation in rappresentanza dei Silver Members per un secondo mandato di due anni.

Questo appuntamento riconosce il ruolo significativo che Mr. Lee ha svolto nel contribuire all'avanzamento di Linux. Splashtop Inc. è leader nella tecnologia desktop remoto, tra telefoni, tablet, computer e TV, per offrire la migliore esperienza utente e prestazioni a più di 6 milioni di persone.

La Linux Foundation, un'organizzazione no-profit, mira a proteggere e promuovere Linux ed è dedicata ad accelerare la crescita e la comprensione della piattaforma Linux. La Fondazione è composta da più di un centinaio di membri tra cui Splashtop, VMware, Citrix, Qualcomm, Intel, NVIDIA e altre aziende tecnologiche leader.

«Linux e open source stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nel mondo del mobile, social e cloud computing», ha dichiarato Mark Lee, «Sono entusiasta di essere rieletto nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Linux per supportare e promuovere una piattaforma open computing di scambio di informazioni e condivisione.»

«Mark porta a The Linux Foundation Board of Directors una prospettiva importante sul ruolo maturo di Linux nel costruire il futuro dell'informatica», ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo di The Linux Foundation. «La collaborazione continua con Mark a livello di scheda aiuterà a far avanzare il lavoro che va da Linux in mobile a open cloud, tra le altre aree in via di sviluppo. Siamo entusiasti dell'opportunità di continuare a lavorare con lui in questo ruolo».

Prima di fondare Splashtop Inc. nel 2006, Lee è stato cofondatore e CEO di OSA Technologies, acquisita da Avocent nel 2004 per 100 milioni di dollari. Ha continuato a servire come vicepresidente senior di Avocent fino a giugno 2006. Prima di confondere OSA, ha trascorso più di 7 anni presso Intel.

Lee ha ricevuto il suo master e la sua laurea in ingegneria elettrica e informatica dal MIT, e l'esecutivo MBA dall'ASU.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di 6 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Informazioni sulla Fondazione Linux

Linux Foundation è un nonprofit senza scopo di lucro dedicato a promuovere la crescita di Linux. Fondata nel 2000, l'organizzazione sponsorizza il lavoro del creatore Linux Linus Torvalds e promuove, protegge e fa progredire il sistema operativo Linux facendo il marshalling delle risorse dei suoi membri e della comunità di sviluppo open source. La Fondazione Linux fornisce un forum neutrale per la collaborazione e l'istruzione ospitando conferenze Linux, incluso LinuxCon, e generando ricerche originali Linux, video Linux e contenuti che migliorano la comprensione della piattaforma Linux. Le sue proprietà web, incluso Linux.com, raggiungono circa due milioni di persone al mese. L'organizzazione offre anche ampie opportunità di formazione Linux che includono i principali esperti della comunità del kernel Linux come istruttori. Segui The Linux Foundation su Twitter.

