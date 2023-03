Splashtop Classroom supporta dispositivi Android — Ideale per programmi 1:1 e BYOD

Insegnanti e studenti possono utilizzare Tablet e Smartphone Android per migliorare il coinvolgimento in tempo reale.

San Jose, CA (PRWEB) 6 maggio 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia il supporto di ulteriori dispositivi per la sua soluzione per il coinvolgimento degli studenti del 21° secolo - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom consente agli insegnanti di trasmettere contenuti e app, sia da Mac che da PC, ai dispositivi Android di ogni studente, oltre che ad iPad, Windows, Mac e Chromebook. Gli insegnanti possono quindi passare il controllo agli studenti per condividere le loro idee con l'intera classe senza spostarsi dal proprio posto.

"L'applicazione Splashtop Classroom per Android funziona benissimo e consente una maggiore flessibilità del sistema in un ambiente con piattaforme miste. Penso che sia un modo fantastico per migliorare e sviluppare un ambiente collaborativo in una scuola moderna e incoraggiare l'uso efficace della tecnologia per l'apprendimento del 21° secolo", Troy Shoebridge, responsabile ICT/Rete della Rotorua Boys' High School, Nuova Zelanda.

"Splashtop Classroom permette ai nostri insegnanti di aumentare il coinvolgimento degli studenti con o senza proiettore, consentendo loro di prendere il controllo e di presentare le proprie idee dal proprio dispositivo. Splashtop ha anche l'ulteriore vantaggio di permettere a insegnanti e amministratori di accedere ai loro file e alle loro informazioni da qualsiasi luogo, senza dover tornare in ufficio ed essere incatenati alla loro scrivania". Darrin Tingey, direttore tecnologico del distretto scolastico Fremont Re-2, USA

«Con la crescita dei programmi e delle iniziative 1:1 e BYOD (portare il dispositivo), elementari e medie e scuole di istruzione superiore, college e università possono ora aggiungere un valore significativo migliorando notevolmente il coinvolgimento e la collaborazione tra insegnanti e studenti», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop.

Potenzia i tuoi programmi 1:1 / BYOD

Splashtop Classroom consente a insegnanti e docenti di coinvolgere in modo efficace un'intera aula o campus permettendo a insegnanti e studenti di:

Condividi istantaneamente qualsiasi cosa sui dispositivi di tutti gli studenti in tempo reale: Condividi qualsiasi applicazione, anche video in streaming, sui dispositivi di tutti gli studenti per migliorare il coinvolgimento. Non si perde tempo a riformattare i contenuti per i dispositivi mobili o a caricarli in anticipo, risparmiando tempo prezioso per la preparazione al di fuori delle ore di lezione.

Porta la lezione allo studente: Gli insegnanti possono passare il controllo a qualsiasi dispositivo in modo che lo studente possa interagire direttamente con la lezione e con l'intera classe senza lasciare il proprio posto. Questa funzione aumenta notevolmente il coinvolgimento soprattutto degli studenti ipovedenti o disabili.

Insegna da tutti e quattro gli angoli della classe: Interagendo con la lezione e collegandosi al computer di classe dal proprio dispositivo mobile, gli insegnanti hanno la possibilità di spostarsi in classe senza compromettere il tempo o la qualità dell'insegnamento. L'uscita da dietro la scrivania migliora anche la gestione della classe e l'attenzione degli studenti.

Trasforma un tablet in una lavagna interattiva: Gli strumenti per la lavagna di Splashtop offrono una ricca serie di funzionalità, tra cui una barra degli strumenti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto, compresi i fogli di lavoro preferiti, oltre a strumenti di illuminazione e ombreggiatura dello schermo per mantenere la concentrazione degli studenti. Tra i dispositivi supportati ci sono iPad, iPad mini e ora anche i tablet Android, tra cui il Samsung Galaxy Tab e il Nexus 7.

Supporta centinaia di insegnanti e studenti: La console di amministrazione on-premise consente all'IT di acquistare, gestire e proteggere utenti e dispositivi in modo centralizzato.

Splashtop Classroom include sia il desktop remoto di Splashtop che gli strumenti di lavagna. Per l'uso personale di un insegnante, Splashtop Whiteboard offre un modo potente per arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti trasformando l'iPad, il tablet Android e Windows 8 dell'insegnante in una lavagna interattiva mobile. Splashtop Classroom è pensato per l'acquisto e la concessione di licenze a livello di scuole o distretti. Le applicazioni di Splashtop Classroom possono essere scaricate gratuitamente dall'AppStore di Apple, dallo store Google Play for Education e dallo store di Google Chrome. Per iniziare la prova gratuita o per saperne di più, visita il sito https://www.splashtop.com/education.

Clicca qui per vedere Splashtop Classroom in azione: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.