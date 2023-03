Splashtop annuncia la soluzione desktop remoto più veloce del settore per la forza lavoro sempre in movimento

Splashtop for Business offre una soluzione on-premise pronta per l'azienda per la mobilità della forza lavoro e iniziative BYOD (portare il dispositivo) con ampio supporto di piattaforme per iOS, Android, Windows 8

31 ottobre 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha lanciato oggi Splashtop for Business, una soluzione sicura e ad alte prestazioni che consente alle aziende di fornire e gestire l'accesso remoto alla propria forza lavoro mobile. I dipendenti in viaggio possono ora accedere in remoto alle applicazioni di produttività e ai dati dell'ufficio dai loro dispositivi mobili come se fossero davanti al loro computer.

"Con l'affermarsi della consumerizzazione dell'IT, l'innovazione tecnica si sta spostando dal data center al dipendente", ha dichiarato Simon Bramfitt, fondatore e analista principale di Entelechy Associates. "I singoli dipendenti stanno sfruttando i programmi BYOD per estendere il lavoro dalla scrivania alla caffetteria e alle loro case. Splashtop for Business offre alle aziende di tutte le dimensioni un modo per supportare il crescente utilizzo di dispositivi mobili sia sul posto di lavoro che in luoghi remoti, fornendo la facilità d'uso che i dipendenti si aspettano e i controlli di sicurezza che un'azienda richiede".

Splashtop for Business offre ai reparti IT una soluzione on-premise facile da implementare per affrontare il crescente utilizzo di dispositivi mobili sul posto di lavoro, combinando prestazioni elevate e un'interfaccia utente intuitiva con una console di gestione. Essendo l'unica soluzione sul mercato con un ampio supporto di piattaforme come iOS, Android e Windows 8, Splashtop for Business è il ponte perfetto per consentire agli utenti di accedere ai propri dati e programmi garantendo l'interoperabilità.

"Data la delicatezza dei nostri dati, era essenziale trovare una soluzione di desktop remoto che permettesse un accesso sicuro al nostro sistema sia sul campo che in aula", ha dichiarato Velta Moisio, Direttore dell'Information Technology del Tribunale per i Minorenni di Lake County a Painesville, Ohio. "Splashtop for Business non solo offre ai nostri dipendenti la flessibilità di accedere in modo sicuro ai loro computer, ma ci permette anche di rispettare il nostro budget eliminando la necessità di risorse server aggiuntive o di spese di licenza. Migliorando la nostra efficienza e riducendo i costi operativi, siamo in grado di utilizzare in modo più efficace i soldi dei contribuenti per la nostra comunità".

Dall'inizio di agosto, Splashtop ha offerto ai potenziali utenti una versione in anteprima di Splashtop for Business attraverso il suo Early Access Program. In pochi mesi. un numero sorprendente di 10.000 aziende ha aderito al programma.

"Una parte attiva e vocale dei nostri dieci milioni di clienti ha chiesto una versione di Splashtop pronta per le aziende", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Stiamo offrendo Splashtop for Business, che estende la produttività dei dipendenti al di là dell'ufficio e offre alle aziende la massima tranquillità grazie a una soluzione di desktop remoto sicura e ad alte prestazioni."

Grazie all'ampio supporto dei dispositivi, Splashtop for Business consente ai reparti IT di stabilire strategie di mobilità più efficienti per ridurre i costi IT e aumentare la produttività e la soddisfazione generale della forza lavoro.

Rispondere alle esigenze delle imprese di oggi

Le aziende che partecipano all'Early Access Program hanno utilizzato la versione di anteprima di Splashtop for Business per soddisfare diverse esigenze aziendali:

Sostituzione della VPN mobile

Alternativa ad alte prestazioni a RDP, VNC e Citrix

Soluzione di assistenza remota IT

Lavagna interattiva mobile

Soluzione BYOD (porta il tuo dispositivo) e lavoro da casa

Soluzione mobile remota CAD/CAM e 3D ad alte prestazioni

"Tabletizzazione" del software MS Office e del software aziendale legacy

Estensione dell'"ultimo miglio" per ambienti VDI e RDP

Condividere le risorse tra i dipendenti

Caratteristiche principali

Splashtop for Business offre:

Server on-premise Console di gestione sicura Installata dietro il firewall aziendale

Sicurezza rafforzata : Crittografia SSL/AES con certificati firmati, audit trail con registrazioni dettagliate delle connessioni.

Distribuzione rapida : implementazione in appena un'ora; nessuna necessità di modificare l'infrastruttura IT

Supporto per l'eredità supporto alle applicazioni esistenti per l'esecuzione su dispositivi mobili

Pooling Raggruppamento delle immagini del desktop per un uso condiviso e una maggiore facilità di gestione.

Active Directory (AD) Integrazione con il database AD esistente

Prestazioni elevate Fino a 30 fotogrammi al secondo e una latenza inferiore a 30 millisecondi.

Interfaccia intuitiva : gesti semplici implementati per i dispositivi mobili touch-based

Rete auto-ottimizzante Utilizza in modo ottimale la larghezza di banda su una rete 3G, 4G o Wifi.

Multipiattaforma Supporto per tutte le principali piattaforme, tra cui Windows, Mac, iOS e Android.

Disponibilità e prezzi

Splashtop for Business è disponibile per l'acquisto sul sito web di Splashtop all'indirizzo www.splashtop.com/business#pricing-tab. I prezzi iniziano da €37 per un massimo di 25 licenze come offerta introduttiva.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo l'esperienza di desktop remoto migliore della categoria, collegando tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop offre agli utenti consumer e business un accesso interattivo, sicuro e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file, sempre e ovunque.

I prodotti di Splashtop sono le applicazioni più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di dieci milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner sono stati forniti con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili stanno portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud™ garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo a IT, integratori di sistema e service provider un controllo basato su policy.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine. L'azienda ha sede a San Jose e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.

