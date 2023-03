Splashtop annuncia che 800 insegnanti utilizzino la lavagna Splashtop nel distretto scolastico unificato Val Verde

Il distretto scolastico unificato di Val Verde sta raggiungendo un livello superiore di risultati armando i suoi insegnanti con lavagne Splashtop e iPad, superando la vecchia tecnologia delle lavagne SMART e dei tablet Interwrite.

25 giugno 2012 - ISTE, San Diego, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che il Val Verde Unified School District (VVUSD) della California meridionale ha equipaggiato più di 800 insegnanti con Splashtop Whiteboard. Il VVUSD ha vinto il premio National Blue Ribbon School e diversi premi California Distinguished School. Splashtop presenterà l'ultima versione di Splashtop Whiteboard alla International Society for Technology in Education (ISTE) Conference a San Diego dal 25 al 27 giugno nello stand #2352.

Con Splashtop Whiteboard, gli insegnanti VVUSD possono ora utilizzare un iPad per controllare e annotare qualsiasi contenuto sul proprio PC. Non più legati al PC sulla scrivania, gli insegnanti sono liberi di andare in giro per la classe per coinvolgere gli studenti, migliorando l'apprendimento e riducendo al contempo le sfide di gestione della classe.

"Come insegnante posso portare la lezione a un singolo studente per vedere cosa sta imparando attraverso le sue dita e l'intera classe può condividere questa esperienza", ha osservato Kevin Ho, insegnante della scuola elementare Bethune. "Possono risolvere un problema di matematica o scrivere una frase e identificare le parti del discorso. Con la lavagna Splashtop e l'iPad posso vedere l'apprendimento attraverso gli occhi di un bambino, invece di un'esperienza di insegnamento a senso unico".

La lavagna Splashtop non solo ha colmato un'esigenza didattica della VVUSD, ma ha anche avuto senso dal punto di vista fiscale grazie al Volume Purchase Program (VPP) di Apple. Il distretto voleva sostituire i tablet Interwrite monouso con iPad multiuso, ma aveva bisogno di un modo per consentire il controllo e la visualizzazione del PC desktop dell'insegnante. Hanno preso in considerazione ma rifiutato la proposta di una lavagna SMART perché avrebbe legato l'insegnante alla parte anteriore della classe. Delle poche lavagne SMART utilizzate nelle scuole, la maggior parte serviva come spazio extra sulle pareti, insieme a carta e nastro adesivo, per esporre i lavori.

"Adoriamo Splashtop Whiteboard. È la soluzione perfetta per noi. Mettere questa tecnologia nelle mani dei nostri insegnanti e lasciare che siano creativi ed esplorativi è fondamentale per promuovere l'apprendimento", ha dichiarato Michael R. McCormick, assistente sovrintendente dei servizi educativi del VVUSD e amministratore dell'anno della contea di Riverside nel 2012. "Whiteboard è intuitivo, funziona perfettamente all'interno della nostra rete e viene aggiornato costantemente. Ci piace molto quello che Splashtop sta facendo con il suo prodotto e pensiamo che anche altre scuole dovrebbero acquistarlo".

"Splashtop è lieta di far parte della visione tecnologica del Val Verde Unified School District per far progredire l'apprendimento in classe", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Ora i loro insegnanti e studenti possono usufruire della migliore soluzione di app per lavagne interattive in streaming sul loro iPad a una frazione del costo dei prodotti tradizionali per lavagne interattive".

Splashtop Whiteboard per iPad è disponibile al prezzo di $19,99 USD sull'Apple App Store ed è anche disponibile per l'acquisto con Apple VPP con uno sconto del 50%. Splashtop Whiteboard per Android può essere scaricato da Google Play al prezzo di 9,99 dollari fino alla fine di giugno - uno sconto del 50% rispetto al prezzo normale di 19,99 dollari (richiede Android v3.1 o v4.0). Visita www.splashtop.com/whiteboard per saperne di più su Splashtop Whiteboard.

Per maggiori informazioni sul distretto scolastico unificato di Val Verde visita https://www.valverde.edu e guarda un video su https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM che include studenti che utilizzano la lavagna Splashtop.

