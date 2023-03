Splashtop e Wacom ampliano la partnership con il debutto di un ambiente remoto migliorato per la tecnologia dei display interattivi con penna

Gli artisti e i designer possono creare con Wacom da qualsiasi parte del mondo utilizzando il software di accesso remoto di Splashtop, ora completamente ottimizzato per i più recenti dispositivi Wacom Pro, con le funzioni e le prestazioni richieste dalla comunità creativa.

CUPERTINO, Calif e PORTLAND, Ore - 18 ottobre 2022 - Splashtop, leader nelle soluzioni che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro ovunque, e Wacom, leader mondiale e innovatore di primo piano nella tecnologia dei display digitali con penna, hanno annunciato oggi ad Adobe MAX le ultime innovazioni nella connettività remota per la comunità creativa Wacom.

L'anno scorso, le due aziende hanno siglato una partnership per consentire agli utenti Wacom e alle aziende creative di garantire produttività, collaborazione e supporto nella nuova era del lavoro e della vita flessibile. Ora, grazie agli ultimi miglioramenti dell'integrazione con le soluzioni di accesso remoto sicuro e di assistenza di Splashtop, gli utenti che utilizzano i dispositivi Wacom potranno approfittare di prestazioni ineguagliabili in remoto e di un'esperienza completamente ottimizzata, compreso l'accesso continuo alle funzioni più recenti e alle impostazioni personalizzate stabilite dall'artista.

In occasione di Adobe MAX, le due aziende presenteranno in anteprima un proof-of-concept degli ultimi miglioramenti delle prestazioni di Splashtop per gli utenti Wacom, grazie alla tecnologia Project Mercury di Wacom, progettata per consentire agli artisti che operano in remoto di realizzare i loro lavori più innovativi ovunque si trovino, con un'esperienza che è "più locale che mai". Project Mercury è una tecnologia proprietaria di Wacom che risponde ai principali problemi dei creativi che lavorano in un flusso di lavoro distribuito, ad esempio con la possibilità di utilizzare i dispositivi Wacom e le impostazioni specifiche dell'applicazione sulla macchina locale e su quella remota in maniera fluida e molto altro ancora.

"La tecnologia Wacom fonde il piacere di utilizzare i supporti tradizionali con i vantaggi di un flusso di lavoro completamente digitale", ha dichiarato Faik Karaoglu, vicepresidente esecutivo del branded business di Wacom. "Grazie alle soluzioni di lavoro a distanza di Splashtop per i professionisti dei media, gli utenti Wacom possono contare su un'esperienza di lavoro a distanza di altissimo livello, grazie alla tecnologia sviluppata da Wacom, che conosce a fondo le esigenze degli artisti."

La tecnologia dei display interattivi con penna di Wacom offre la precisione e il controllo di cui gli artisti hanno bisogno, anche grazie a funzioni specifiche come l'input intuitivo e naturale della penna sensibile alla pressione e il riconoscimento dell'inclinazione che riproduce i supporti tradizionali. L'integrazione migliorata di Splashtop offre agli artisti in remoto un modo più naturale e semplice di utilizzare la ricca serie di funzioni di Wacom senza sacrificare le prestazioni. Oltretutto, Splashtop riconosce e trasferisce tutte le impostazioni personalizzate stabilite dall'artista alle sue penne stilo e alle sue tavolette, in modo da offrire un'esperienza remota impeccabile.

La creazione di un'esperienza remota in grado di soddisfare le esigenze della comunità creativa richiede una latenza estremamente bassa e una frequenza di fotogrammi elevata. In stretta collaborazione con Wacom, Splashtop ha creato un'architettura che ottimizza l'esperienza complessiva e le prestazioni del pen computing in remoto, con una risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo.

"Ci stiamo avvicinando a un momento in cui non ci saranno più distinzioni di performance tra i dipendenti che lavorano in ufficio e quelli che lavorano da casa", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Le esigenze estremamente specifiche del mondo creativo richiedono una soluzione maggiormente integrata e, in qualità di leader nel settore del pen computing, Wacom è il partner perfetto per continuare a supportare le esigenze della comunità dei media e dell'intrattenimento."

Gli artisti e i designer professionisti hanno bisogno di applicazioni che richiedono molte risorse e di accedere a terabyte di dati dalle loro potenti workstation locali. Oltre alle funzioni di integrazione con Wacom, le soluzioni remote sicure di Splashtop consentono ai tecnici di produzione di accedere e utilizzare applicazioni software ad alta intensità di risorse per il montaggio video, lo sviluppo di giochi, il lip-syncing, il rendering grafico, la scultura e altre attività di post-produzione collegandosi in remoto da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. È ottimizzato per una varietà di hardware, incluse le più recenti schede grafiche, le GPU, di Nvidia, Intel e AMD. Altre caratteristiche includono il passaggio del microfono, l'uscita audio locale e remota e l'accesso programmato per i team e i freelance, consentendo una cooperazione senza soluzione di continuità e offrendo la massima qualità.

Splashtop è la prima azienda di software remoto a offrire una profonda integrazione con Wacom attraverso le soluzioni cloud e on-premise dell'azienda. I partecipanti all'Adobe MAX interessati a una dimostrazione dal vivo della tecnologia Project Mercury di Wacom tramite la connessione remota di Splashtop possono visitare lo stand #608. Per conoscere le soluzioni di Splashtop per i professionisti dei media e dell'intrattenimento o per diventare un utente beta, contatta Splashtop.com. Per maggiori informazioni sui display interattivi e sulla tecnologia della penna di Wacom, visita il sito Wacom.com.

