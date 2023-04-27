Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop e Pax8 collaborano per offrire soluzioni integrate di accesso remoto e supporto ai MSP
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DENVER, CO (27 aprile 2023) -Pax8, il principale marketplace per il commercio cloud, ha annunciato oggi la disponibilità globale del suo nuovo fornitore di operazioni, Splashtop, attraverso il Marketplace di Pax8. Le soluzioni di accesso remoto, supporto, monitoraggio e gestione dei dispositivi di Splashtop, che sono efficaci dal punto di vista dei costi e potenti, consentono ai Provider di Servizi Gestiti (MSP) di semplificare le efficienze e la reattività per qualsiasi cliente, dispositivo, applicazione o posizione. Inoltre, gli MSP possono creare nuovi flussi di entrate rivendendo le soluzioni di lavoro remoto ai clienti.
"La partnership tra Pax8 e Splashtop rappresenta una sinergia di innovazione ed eccellenza, dove la tecnologia d'avanguardia incontra un servizio clienti senza pari per offrire un'esperienza utente eccezionale e fornire soluzioni sicure, scalabili ed affidabili per i nostri partner e i loro clienti", ha dichiarato Nikki Meyer, CVP di Vendor Alliances di Pax8. "Siamo entusiasti di avere un fornitore leader come Splashtop nel nostro marketplace cloud di classe mondiale."
Dal 2006, oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, hanno utilizzato i prodotti Splashtop a livello globale. Gli strumenti e le funzioni di produttività dell'azienda facilitano le attività quotidiane quando si tratta di raggiungere un'elevata produttività lavorando da qualsiasi luogo.
"Siamo entusiasti di essere l'unico fornitore che offre prodotti di supporto e gestione remota da casa e su richiesta a MSP attraverso il Pax8 Marketplace", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "La flessibilità e l'efficienza della gestione IT da remoto sono un'offerta fondamentale nel mondo ibrido. Le nostre soluzioni consentono ai fornitori e ai loro clienti di lavorare in modo sicuro da qualsiasi dispositivo per garantire un'operatività fluida e coerente."
Tra le offerte di Splashtop spiccano:
Driver di guadagno: le soluzioni versatili, convenienti e personalizzabili di Splashtop per il lavoro ibrido e a distanza rappresentano una preziosa opportunità di rivendita e un nuovo flusso di entrate per MSP.
Una soluzione, diversi usi: Splashtop mette a disposizione degli MSP tutto ciò che serve per la gestione e il monitoraggio degli endpoint, tra cui notifiche personalizzate, aggiornamenti Windows, comando remoto, inventario di sistema, log eventi, 1-a-molti e molto altro ancora.
Funzionalità on-demand: le funzionalità del service desk on-demand consentono di fornire assistenza IT ai dipendenti e ai dispositivi presenti ovunque, senza alcuna installazione preliminare.
Semplicità di configurazione e migrazione: Splashtop consente agli MSP di migrare o implementare la propria tecnologia su endpoint non supervisionati in pochissimo tempo.
Integrazioni con l'ecosistema IT: Splashtop offre integrazioni perfette con le piattaforme più diffuse utilizzate dagli MSP, tra cui Datto, Autotask, Bitdefender, Atera, NinjaOne, Naverisk, ServiceNow, Jira, Avanti e altre ancora.
Sicurezza e conformità: l'infrastruttura sicura di Splashtop, la prevenzione delle intrusioni e le molteplici funzioni di sicurezza mantengono i dati al sicuro. Splashtop supporta l'integrazione con l'autenticazione singola (SSO), è conforme a SOC 2 e supporta diverse normative e standard di settore, tra cui HIPAA.
Per saperne di più su Pax8 e Splashtop, visita il sito www.pax8.com.
Informazioni su Pax8
Pax8 è il marketplace cloud di riferimento a livello globale per i professionisti IT che desiderano acquistare, vendere e gestire soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Con una visione pionieristica del futuro del business moderno, Pax8 ha abilitato il cloud per più di 400.000 aziende attraverso i suoi partner di canale, elaborando un milione di transazioni mensili. La tecnologia pluripremiata di Pax8 consente ai Provider di Servizi Gestiti, (MSP) di accelerare la crescita, aumentare l'efficienza e ridurre il rischio, per far prosperare la propria attività. L'innovativa azienda è stata inserita nella lista Inc. 5000 per cinque anni consecutivi. Unisciti alla rivoluzione su pax8.com.
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Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura, come essere di fronte a una macchina in loco. Splashtop offre alte prestazioni con qualità 4k a 60fps; funzioni di sicurezza e conformità avanzate; una sola applicazione per l'accesso e il supporto per tutti i dispositivi e sistemi operativi; un supporto globale istantaneo con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
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Contatti per i media di Pax8:
Melissa Gallegos, Communications Director