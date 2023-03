Le soluzioni software Splashtop® e eCI offrono soluzioni integrate per la gestione dell'automazione IT per i clienti Naverisk™ RMM

Gli MSP e i professionisti IT traggono vantaggio dall'avere una piattaforma IT di monitoraggio e gestione remota (RMM) integrata con una soluzione di assistenza remota semplice e veloce.

San Jose, CA - 14 settembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione cross-screen, ha annunciato oggi un'alleanza strategica con ECi Software Solutions, Inc. leader nelle soluzioni tecnologiche specifiche per il settore. I clienti di ECi che utilizzano Naverisk per il monitoraggio e la gestione remota (RMM) possono ora usufruire del software Naverisk™ 2015 integrato con Business for Remote Support, la soluzione di controllo e assistenza remota migliore della categoria di Splashtop.

«Il controllo remoto affidabile e ad alte prestazioni è sempre stato una delle principali richieste della base clienti Naverisk RMM», ha dichiarato Michael Inzerillo, Vice President esecutivo delle vendite e Marketing di Naverisk. «Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Splashtop per offrire ai nostri utenti un'esperienza ben integrata, a partire da Naverisk 2015.»

"Siamo entusiasti di collaborare con Naverisk per offrire una soluzione che comprende funzionalità PSA, RMM e di controllo remoto per soddisfare i nostri clienti comuni", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Naverisk 2015 è una piattaforma nativa basata sul web che si integra perfettamente con Splashtop Business per il supporto remoto."

Splashtop Business for Remote Support include le seguenti nuove funzionalità per gli MSP e gli IT che utilizzano una soluzione RMM:

Distribuzione migliorata per consentire agli MSP e agli IT di distribuire facilmente gli Streamer (agenti) Splashtop

La funzione di raggruppamento migliorata consente a MSPs e agli IT di gestire facilmente migliaia di computer.

Gli MSP e gli IT possono consentire ai clienti di accedere facilmente ai propri computer.

Oltre a disporre di una funzionalità di controllo remoto integrata, gli MSP e gli IT che utilizzano Naverisk possono generare ulteriori ricavi rivendendo ai loro clienti le soluzioni di accesso remoto e di desktop virtuale Splashtop per consentire una forza lavoro remota sicura e la continuità aziendale. Per saperne di più, visita il sito:

Splashtop Business per il supporto remoto: https://www.splashtop.com/remote-support

Soluzione RMM Naverisk 2015: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/

