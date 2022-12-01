Le soluzioni software Splashtop® e eCI offrono soluzioni integrate per la gestione dell'automazione IT per i clienti Naverisk™ RMM
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Gli MSP e i professionisti IT traggono vantaggio dall'avere una piattaforma IT di monitoraggio e gestione remota (RMM) integrata con una soluzione di assistenza remota semplice e veloce.
San Jose, California - 14 settembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione multi-schermo, ha annunciato oggi un'alleanza strategica con ECi Software Solutions, Inc. leader nelle soluzioni tecnologiche specifiche per il settore. I clienti di ECi che utilizzano Naverisk per il monitoraggio e la gestione remota (RMM) possono ora usufruire del software Naverisk™ 2015 integrato con Business for Remote Support, la migliore soluzione di Splashtop per il controllo e il supporto remoto.
«Il controllo remoto affidabile e ad alte prestazioni è sempre stato una delle principali richieste della base clienti Naverisk RMM», ha dichiarato Michael Inzerillo, Vice President esecutivo delle vendite e Marketing di Naverisk. «Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Splashtop per offrire ai nostri utenti un'esperienza ben integrata, a partire da Naverisk 2015.»
"Siamo entusiasti di collaborare con Naverisk per offrire una soluzione che comprende funzionalità PSA, RMM e di controllo remoto per soddisfare i nostri clienti comuni", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Naverisk 2015 è una piattaforma nativa basata sul web che si integra perfettamente con Splashtop Business per il supporto remoto."
Splashtop Business for Remote Support include le seguenti nuove funzionalità per gli MSP e gli IT che utilizzano una soluzione RMM:
Distribuzione migliorata per consentire agli MSP e agli IT di distribuire facilmente gli Streamer (agenti) Splashtop
La funzione di raggruppamento migliorata consente a MSPs e agli IT di gestire facilmente migliaia di computer.
Gli MSP e gli IT possono consentire ai clienti di accedere facilmente ai propri computer.
Oltre a disporre di una funzionalità di controllo remoto integrata, gli MSP e gli IT che utilizzano Naverisk possono generare ulteriori ricavi rivendendo ai loro clienti le soluzioni di accesso remoto e di desktop virtuale Splashtop per consentire una forza lavoro remota sicura e la continuità aziendale. Per saperne di più, visita il sito:
Splashtop Business per il supporto remoto: https://www.splashtop.com/remote-support
Soluzione RMM Naverisk 2015: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
Informazioni su ECi
La famiglia di aziende eCI Software Solutions fornisce soluzioni commerciali ed e-commerce, offrendo tecnologie on-premise e cloud-based. Da oltre 30 anni, le società ECI hanno servito organizzazioni di produzione di piccole e medie dimensioni, distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, edilizia e servizi. A titolo privato, eCI ha sede a Fort Worth, Texas, USA, con uffici e aziende in tutti gli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Inghilterra e Paesi Bassi. Per informazioni, inviare un'e-mail a info@ecisolutions.com, oppure visitare www.ECiSolutions.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, supporto e collaborazione su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. I prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Più di 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of CES" da LAPTOP Magazine, ed è un finalista Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com e www.mirroring360.com.
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Robert Ha
robert.ha@splashtop.com