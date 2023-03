Splashtop e Acronis si integrano e offrono il supporto remoto scalabile con la soluzione Cyber Protect Cloud di Acronis - Anteprima 2

I provider di servizi gestiti (MSP) che utilizzano Acronis per la gestione della protezione degli endpoint ora possono avviare sessioni di controllo remoto Splashtop direttamente dalla console, per fornire un supporto più rapido e affidabile ai carichi di lavoro dei clienti

CUPERTINO, California e MIAMI, Florida, 30 giugno 2022 - Splashtop e Acronis hanno annunciato oggi una partnership che integra soluzioni di accesso remoto sicuro e supporto con Acronis Cyber Protect Cloud, una piattaforma all-in-one di protezione dei dati e di sicurezza informatica.Questa integrazione riduce i tempi di inattività consentendo ai tecnici MSP di accedere ai computer e di prenderne il controllo per risolvere i problemi direttamente dalla console di Acronis Cyber Protect Cloud, con conseguente aumento della soddisfazione dei clienti e riduzione dei costi.

Acronis Cyber Protect Cloud unisce in un'unica soluzione il backup e la gestione di anti malware, antivirus e protezione degli endpoint di nuova generazione basata sull'intelligenza artificialeCon Splashtop integrato, i provider di servizi possono accedere istantaneamente a tutti i dispositivi gestiti dei loro clienti direttamente dalla console Acronis, consentendo una risoluzione degli incidenti più rapida, un supporto affidabile e una maggiore efficienza grazie all'accesso immediato agli endpoint.

Non solo i carichi di lavoro dei clienti sono protetti da una soluzione integrata di alto livello, ma possono essere facilmente e immediatamente accessibili in caso di incidenti. I provider di servizi possono fornire assistenza e help desk on-demand a qualsiasi computer o dispositivo mobile dell'utente finale da remoto utilizzando Splashtop, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo utilizzato. Inoltre, possono consentire agli utenti finali di accedere da remoto ai loro computer di lavoro, il tutto da un'unica piattaforma centralizzata.

"Nessuna azienda è al sicuro nell'attuale panorama delle minacce informatiche e si rivolgono a Provider di servizi gestiti specializzati in protezione informatica", afferma Pat Hurley, Vice Presidente e Direttore Generale di Acronis per le Americhe. "Acronis fornisce la protezione a prova di bomba di cui gli MSP hanno bisogno, mentre l'interfaccia intuitiva di Splashtop consente di risolvere i problemi senza ritardi, riducendo i costi associati ai tempi di inattività."

I provider di servizi gestiti possono eseguire le richieste di servizio più velocemente, superare gli SLA e aumentare la soddisfazione complessiva dei clienti grazie a questa integrazione gratuita con Splashtop. I carichi di lavoro sono protetti da una soluzione di sicurezza informatica di alto livello, facilmente accessibile in caso di incidente. Gli utenti godranno di:



Onboarding rapido : l'integrazione Acronis-Splashtop consente agli utenti di accedere immediatamente e con un solo clic a tutti i carichi di lavoro gestiti.

Accesso facilitato al desktop remoto per i dispositivi gestiti : Supporta facilmente i team e i dispositivi distribuiti quando i dipendenti lavorano da casa, in ufficio o in viaggio.

Funzionalità native durante le sessioni remote: approfitta delle funzionalità ad alte prestazioni di Splashtop, tra cui trasferimento di file, riavvio da remoto, condivisione del desktop del tecnico, chat e altro ancora.

La sinergia tra Acronis Cyber Protect Cloud e Splashtop consente ai provider di servizi di fornire un'assistenza remota di qualità superiore in modo discreto, continuo e puntuale attraverso una connessione diretta e affidabile.

"La sicurezza è la spina dorsale di tutto ciò che facciamo in Splashtop, quindi siamo orgogliosi di collaborare con una piattaforma di protezione informatica così affidabile e collaudata", ha dichiarato Thomas Deng, cofondatore e SVP Product Management di Splashtop. "Quando si tratta di protezione e supporto offerti ai provider di servizi e ai loro clienti, Acronis non lascia nulla di intentato".

200.000 aziende e 30 milioni di utenti finali in tutto il mondo, tra cui grandi banche, società sportive e di intrattenimento, istituti scolastici, organizzazioni sanitarie e agenzie governative utilizzano Splashtop in modo sicuro. Per saperne di più sull'integrazione di Acronis Splashtop, visita solutions.acronis.com/splashtop. e Splashtop.com/integrations/acronis.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è un leader nell'accesso e supporto remoto sicuro. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono una "esperienza di persona" veloce, semplice e sicura, come essere di fronte a una macchina in loco. Splashtop offre alte prestazioni con qualità 4k a 60fps; funzioni di sicurezza e conformità avanzate; una sola applicazione per l'accesso e il supporto per tutti i dispositivi e sistemi operativi; un supporto globale istantaneo con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Informazioni su Acronis

Acronis unisce la protezione dei dati e la sicurezza informatica per offrire una protezione integrata e automatizzata che risolve le sfide di sicurezza, accessibilità, privacy, autenticità e protezione (SAPAS) del mondo digitale moderno.Con modelli di implementazione flessibili che si adattano alle esigenze dei service provider e dei professionisti IT, Acronis offre una protezione informatica superiore per dati, applicazioni e sistemi con antivirus innovativi di nuova generazione, backup, disaster recovery e soluzioni di gestione della protezione degli endpoint basate sull'intelligenza artificiale.Grazie all'anti malware con tecnologie di machine intelligence e blockchain di autenticazione dei dati all'avanguardia, Acronis protegge qualsiasi ambiente, dal cloud all'ibrido fino all'on-premise, a un costo basso e attendibile.

Fondata a Singapore nel 2003 e costituita in Svizzera nel 2008, Acronis conta oggi più di 2.000 dipendenti e uffici in 34 paesi di tutto il mondo. Le sue soluzioni sono apprezzate da oltre 5,5 milioni di utenti privati e 500.000 aziende, oltre che da squadre sportive professionistiche di alto livello. I prodotti Acronis sono disponibili attraverso oltre 50.000 partner e fornitori di servizi in più di 150 paesi e 26 lingue.