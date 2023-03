Splashtop e AirWatch partner per fornire un accesso remoto altamente sicuro

Marketing Le soluzioni leader di Remote Desktop, Remote Support, Remote Application e Interactive Whiteboard ora si integrano con AirWatch Enterprise Mobility Management

SAN JOSE, California - 5 novembre 2013 - Splashtop Inc. leader mondiale nel cross-device computing e nella collaborazione, e AirWatch, il più grande fornitore di Enterprise Mobility Management (EMM), annunciano che i prodotti Splashtop Business e Splashtop Enterprise sono integrati con AirWatch.

"L'accesso remoto alle informazioni aziendali è una componente fondamentale della mobilità aziendale e molte implementazioni richiedono l'accesso a desktop fisici o virtuali", ha dichiarato Kevin Keith, direttore dello sviluppo commerciale di AirWatch. "Con Splashtop per AirWatch, i nostri clienti hanno a disposizione un'esperienza integrata altamente sicura e performante che consente agli utenti di accedere alle applicazioni e ai dati direttamente dal proprio desktop fisico o virtuale, sapendo che le connessioni sono protette."

Splashtop è noto per la sua soluzione desktop remoto interattiva ad alte prestazioni su reti 3G/4G. Splashtop Business include una console di gestione SaaS semplice e facile da usare che sfrutta l'infrastruttura globale di inoltro di Splashtop in 8 data center. Splashtop Enterprise è una soluzione on-premise installata sui server dei clienti, dietro il firewall e che si integra con i server Active Directory e Microsoft Windows RDS.

Entrambi i prodotti offrono funzionalità di sicurezza come la crittografia SSL/AES a 256 bit, l'attivazione/disattivazione di utenti o dispositivi e audit trail dettagliati. Utilizzando Splashtop, gli utenti possono accedere in modo rapido, semplice e sicuro a tutte le applicazioni, i file e i dati su computer, server e cloud pubblici, privati o ibridi. L'IT può essere più efficace ed efficiente nel supportare i lavoratori remoti e mobili su qualsiasi rete senza il fastidio e il costo dell'estensione della VPN ai dispositivi mobili o dell'installazione di complesse soluzioni Citrix o VMware. Splashtop supera Citrix GoToMyPC, LogMeIn, TeamViewer, Wyse basato su RDP e Citrix Receiver HDX.

Mark Lee, CEO di Splashtop, ha dichiarato «Splashtop offre agli utenti di AirWatch un'esperienza di accesso remoto senza interruzioni e ad alta velocità anche alle applicazioni più pesanti, tra cui 3D CAD/CAM e HD Video. Grazie all'integrazione con AirWatch, l'IT può ora garantire che l'accesso remoto sia conforme alle loro politiche di sicurezza.»

L'applicazione Splashtop per AirWatch è ora disponibile sull'App Store di Apple. Sono disponibili prove gratuite di Splashtop for AirWatch per Splashtop Business e Splashtop Enterprise. Ulteriori dettagli sono disponibili su AirWatch Marketplace o sul sito web Splashtop.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto



Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

