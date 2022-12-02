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Splashtop aggiunto come membro della Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

Le soluzioni Splashtop collaborano con i sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD™ per consentire a presentatori e partecipanti di presentare contenuti e condividere idee da qualsiasi punto della sala utilizzando Chromebook, iPad, Android, PC e Mac.

San Jose, CA (PRWEB) - 21 ottobre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato oggi che Sharp Electronics Corporation ha aggiunto Splashtop come membro della Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Con questo annuncio, gli utenti che utilizzano i sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD possono ora ampliare notevolmente le loro funzioni di presentazione utilizzando i prodotti Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 per controllare, annotare e presentare contenuti e condividere idee da qualsiasi punto della stanza utilizzando il dispositivo che preferiscono.

Presenta da qualsiasi punto della stanza e condividi i contenuti con gli altri, anche con i Chromebook

Splashtop Classroom permette ai presentatori di controllare, annotare e condividere i loro contenuti - incluse le presentazioni Keynote o Powerpoint, così come le applicazioni Windows o Mac esistenti - su tutti i dispositivi dei partecipanti, inclusi Chromebook, iPad, Android, PC Windows e Mac. L'ultima versione include nuove funzionalità come il supporto al cloud, lo streaming audio e video e la possibilità per più partecipanti di controllare lo schermo del presentatore direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Esegui il mirroring dello schermo del Chromebook - Proprio come Airplay

Splashtop Mirroring360, lanciato a giugno, è diventato uno strumento essenziale per migliaia di presentatori che desiderano condividere i loro schermi iOS in modalità wireless con un proiettore, senza dover utilizzare Apple TV o cavi. Grazie all'ultimo aggiornamento, i partecipanti possono ora anche condividere i loro schermi Chromebook e Mac con il computer del presentatore, aumentando l'interazione con il pubblico.
Inoltre, l'utilizzo di un display interattivo Sharp AQUOS BOARD con Splashtop Mirroring360 e Classroom crea una piattaforma di presentazione ideale per molti utenti.

  • Educatori che vogliono coinvolgere i loro studenti in modo più efficace e migliorare la gestione della classe - inestimabile per gli studenti ipovedenti/udenti o disabili

  • Dirigenti di vendita che vogliono stupire il pubblico trasformando il loro dispositivo mobile in un dispositivo di presentazione all'avanguardia, mantenendo il controllo della loro presentazione.

  • Gli istruttori hanno la possibilità di consentire ai membri del pubblico di rispondere alle domande direttamente su un iPad, Chromebook, dispositivo Android, Mac o Windows, senza recarsi in sala.

  • I formatori cercano di essere più efficaci consentendo ai partecipanti di partecipare ai contenuti dalla loro postazione.

  • Team IT che devono gestire e supportare centinaia di utenti utilizzando soluzioni cloud o on-premise.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte del Programma STAR di Sharp per potenziare i presentatori e i partecipanti che utilizzano Chromebook, iPad, Android e altri dispositivi", ha dichiarato Mark Lee, CEO e Presidente di Splashtop. "Insieme al display Sharp AQUOS BOARD, Splashtop permette a chiunque di muoversi liberamente in una stanza e di interagire con i partecipanti, piccoli o grandi che siano, aggiungendo un enorme impatto a qualsiasi presentazione!"

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, ed è finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan.
Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com.

Informazioni su Sharp Electronics Corporation

Sharp Electronics Corporation è la filiale americana della rinomata Sharp Corporation, leader mondiale nello sviluppo di prodotti innovativi per l'intrattenimento domestico, gli elettrodomestici, le soluzioni multifunzionali per l'ufficio e gli strumenti di comunicazione e informazione mobile. Tra i suoi marchi di punta, troviamo i televisori AQUOS® LED HD e 4K UHD, i forni Insight® Microwave Drawer® e i purificatori d'aria Plasmacluster®. Grazie alla sua eccellenza, Sharp è stata insignita del titolo di uno dei marchi più ammirati d'America e una delle 20 aziende più amate a livello globale.

Sharp è il marchio numero uno negli Stati Uniti per i display commerciali integrati touch da 55+ pollici attraverso i canali di vendita B2B*. I display professionali e commerciali di Sharp sono progettati appositamente per le applicazioni aziendali e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Dai nostri pluripremiati display 4K Ultra HD e Full HD per il digital signage, ai nostri video wall ad alto impatto con cornice ultra sottile, fino agli innovativi sistemi di visualizzazione interattiva AQUOS BOARD, i prodotti Sharp ti aiutano a comunicare, collaborare e diffondere informazioni in modo brillante.

Per maggiori informazioni sui sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD, visita il sito www.Sharpusa.com/aquosboard o scrivi a ProLCD@Sharpusa.com

*Secondo NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays Report, luglio 2014.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto media
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com