Splashtop aggiunto come membro della Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)
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Le soluzioni Splashtop collaborano con i sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD™ per consentire a presentatori e partecipanti di presentare contenuti e condividere idee da qualsiasi punto della sala utilizzando Chromebook, iPad, Android, PC e Mac.
San Jose, CA (PRWEB) - 21 ottobre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato oggi che Sharp Electronics Corporation ha aggiunto Splashtop come membro della Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Con questo annuncio, gli utenti che utilizzano i sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD possono ora ampliare notevolmente le loro funzioni di presentazione utilizzando i prodotti Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 per controllare, annotare e presentare contenuti e condividere idee da qualsiasi punto della stanza utilizzando il dispositivo che preferiscono.
Presenta da qualsiasi punto della stanza e condividi i contenuti con gli altri, anche con i Chromebook
Splashtop Classroom permette ai presentatori di controllare, annotare e condividere i loro contenuti - incluse le presentazioni Keynote o Powerpoint, così come le applicazioni Windows o Mac esistenti - su tutti i dispositivi dei partecipanti, inclusi Chromebook, iPad, Android, PC Windows e Mac. L'ultima versione include nuove funzionalit�à come il supporto al cloud, lo streaming audio e video e la possibilità per più partecipanti di controllare lo schermo del presentatore direttamente dal proprio dispositivo mobile.
Esegui il mirroring dello schermo del Chromebook - Proprio come Airplay
Splashtop Mirroring360, lanciato a giugno, è diventato uno strumento essenziale per migliaia di presentatori che desiderano condividere i loro schermi iOS in modalità wireless con un proiettore, senza dover utilizzare Apple TV o cavi. Grazie all'ultimo aggiornamento, i partecipanti possono ora anche condividere i loro schermi Chromebook e Mac con il computer del presentatore, aumentando l'interazione con il pubblico.
Inoltre, l'utilizzo di un display interattivo Sharp AQUOS BOARD con Splashtop Mirroring360 e Classroom crea una piattaforma di presentazione ideale per molti utenti.
Educatori che vogliono coinvolgere i loro studenti in modo più efficace e migliorare la gestione della classe - inestimabile per gli studenti ipovedenti/udenti o disabili
Dirigenti di vendita che vogliono stupire il pubblico trasformando il loro dispositivo mobile in un dispositivo di presentazione all'avanguardia, mantenendo il controllo della loro presentazione.
Gli istruttori hanno la possibilità di consentire ai membri del pubblico di rispondere alle domande direttamente su un iPad, Chromebook, dispositivo Android, Mac o Windows, senza recarsi in sala.
I formatori cercano di essere più efficaci consentendo ai partecipanti di partecipare ai contenuti dalla loro postazione.
Team IT che devono gestire e supportare centinaia di utenti utilizzando soluzioni cloud o on-premise.
"Siamo entusiasti di entrare a far parte del Programma STAR di Sharp per potenziare i presentatori e i partecipanti che utilizzano Chromebook, iPad, Android e altri dispositivi", ha dichiarato Mark Lee, CEO e Presidente di Splashtop. "Insieme al display Sharp AQUOS BOARD, Splashtop permette a chiunque di muoversi liberamente in una stanza e di interagire con i partecipanti, piccoli o grandi che siano, aggiungendo un enorme impatto a qualsiasi presentazione!"
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, ed è finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan.
Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com.
Informazioni su Sharp Electronics Corporation
Sharp Electronics Corporation è la filiale americana della rinomata Sharp Corporation, leader mondiale nello sviluppo di prodotti innovativi per l'intrattenimento domestico, gli elettrodomestici, le soluzioni multifunzionali per l'ufficio e gli strumenti di comunicazione e informazione mobile. Tra i suoi marchi di punta, troviamo i televisori AQUOS® LED HD e 4K UHD, i forni Insight® Microwave Drawer® e i purificatori d'aria Plasmacluster®. Grazie alla sua eccellenza, Sharp è stata insignita del titolo di uno dei marchi più ammirati d'America e una delle 20 aziende più amate a livello globale.
Sharp è il marchio numero uno negli Stati Uniti per i display commerciali integrati touch da 55+ pollici attraverso i canali di vendita B2B*. I display professionali e commerciali di Sharp sono progettati appositamente per le applicazioni aziendali e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Dai nostri pluripremiati display 4K Ultra HD e Full HD per il digital signage, ai nostri video wall ad alto impatto con cornice ultra sottile, fino agli innovativi sistemi di visualizzazione interattiva AQUOS BOARD, i prodotti Sharp ti aiutano a comunicare, collaborare e diffondere informazioni in modo brillante.
Per maggiori informazioni sui sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD, visita il sito www.Sharpusa.com/aquosboard o scrivi a ProLCD@Sharpusa.com
*Secondo NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays Report, luglio 2014.
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Contatto media
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com