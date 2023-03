Splashtop aggiunto come membro della Sharp Strategic Technology Alliance Resource (STAR)

Le soluzioni Splashtop collaborano con i sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD™ per consentire a presentatori e partecipanti di presentare contenuti e condividere idee da qualsiasi punto della sala utilizzando Chromebook, iPad, Android, PC e Mac.

San Jose, CA (PRWEB) - 21 ottobre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato oggi che Sharp Electronics Corporation ha aggiunto Splashtop come membro della Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Con questo annuncio, gli utenti che utilizzano i sistemi di visualizzazione interattiva Sharp AQUOS BOARD possono ora ampliare notevolmente le loro funzioni di presentazione utilizzando i prodotti Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 per controllare, annotare e presentare contenuti e condividere idee da qualsiasi punto della stanza utilizzando il dispositivo che preferiscono.

Presenta da qualsiasi punto della stanza e condividi i contenuti con gli altri, compresi i Chromebook Splashtop Classroom permette ai presentatori di controllare, annotare e condividere i loro contenuti, comprese le presentazioni Keynote o Powerpoint, così come le applicazioni Windows o Mac esistenti, su tutti i dispositivi dei partecipanti, compresi i Chromebook, gli iPad, gli Android, i PC Windows e i Mac. L'ultima versione include nuove funzionalità come: il supporto al cloud, lo streaming dell'audio insieme al video e la possibilità per più partecipanti di controllare lo schermo del presentatore direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Specchia gli schermi dei Chromebook - Proprio come Airplay Splashtop Mirroring360 , introdotto a giugno, è utilizzato da migliaia di presentatori per mostrare i loro schermi iOS in modalità wireless a un proiettore utilizzando il loro PC o Mac senza la necessità di Apple TV o cavi. Grazie a quest'ultimo aggiornamento, i partecipanti possono ora anche fare il mirroring dei loro schermi Chromebook e Mac sul computer del presentatore, aumentando il coinvolgimento del pubblico.



Educatori che vogliono coinvolgere i loro studenti in modo più efficace e migliorare la gestione della classe - inestimabile per gli studenti ipovedenti/udenti o disabili

Dirigenti di vendita che vogliono stupire il pubblico trasformando il loro dispositivo mobile in un dispositivo di presentazione all'avanguardia, mantenendo il controllo della loro presentazione.

Gli istruttori hanno la possibilità di consentire ai membri del pubblico di rispondere alle domande direttamente su un iPad, Chromebook, dispositivo Android, Mac o Windows, senza recarsi in sala.

I formatori cercano di essere più efficaci consentendo ai partecipanti di partecipare ai contenuti dalla loro postazione.

Team IT che devono gestire e supportare centinaia di utenti utilizzando soluzioni cloud o on-premise.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte del Programma STAR di Sharp per potenziare i presentatori e i partecipanti che utilizzano Chromebook, iPad, Android e altri dispositivi", ha dichiarato Mark Lee, CEO e Presidente di Splashtop. "Insieme al display Sharp AQUOS BOARD, Splashtop permette a chiunque di muoversi liberamente in una stanza e di interagire con i partecipanti, piccoli o grandi che siano, aggiungendo un enorme impatto a qualsiasi presentazione!"

