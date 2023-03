Splashtop 2 su Windows Phone 8 Disponibile gratuitamente fino al 31 agosto 2013, per concessione di Nokia e Microsoft

Milioni di utenti di Windows Phone possono ora godere della migliore esperienza di desktop remoto della categoria

SAN JOSE, California - 23 maggio 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato il rilascio di Splashtop 2 Remote Desktop per Microsoft Windows Phone 8, che consente una soluzione semplice e con un solo clic per l'accesso remoto da Windows Phone a un PC o a un Mac per consentire il cloud computing personale da casa o dal computer di lavoro.

"Molti utenti di Windows Phone hanno chiesto Splashtop", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Siamo entusiasti di collaborare con Nokia e Microsoft per ottimizzare e offrire l'esperienza Splashtop migliore della categoria per Windows Phone 8."

Gli utenti di Windows Phone 8 possono ora utilizzare Splashtop 2 Remote Desktop per accedere ai file, utilizzare tutte le applicazioni e visualizzare e ascoltare i contenuti direttamente da un PC o Mac, senza la necessità di sincronizzare o copiare i file tra i vari dispositivi.

Per i viaggiatori mobili o i lavoratori a distanza. Splashtop permette di accedere facilmente ai file di lavoro e alle applicazioni d'ufficio più importanti, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word. Tutte le applicazioni aziendali critiche come .Net, Silverlight, le webapp di IE, Java, Flash, le applicazioni di database o altre applicazioni legacy, possono essere accessibili da remoto. Basta andare ovunque con il tuo WinPhone 8 per avere pieno accesso al tuo PC o Mac.

In collaborazione con Nokia e Microsoft, Splashtop 2 è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Windows Phone 8 fino al 31 agosto 2013.

"Riconosciamo il crescente valore di fornire ai possessori di Nokia Lumia applicazioni straordinarie per consentire loro uno stile di vita connesso. Il team di Nokia ha lavorato a stretto contatto con Splashtop per garantire la migliore esperienza di desktop remoto, consentendo l'accesso direttamente dal cellulare, e ci auguriamo che i consumatori siano entusiasti dell'esperienza Splashtop sul Nokia Lumia con Windows Phone 8", ha dichiarato Bryan Biniak, VP e GM, Global Partner and Application Development di Nokia.

"Windows Phone è stato progettato per la produttività fin dall'inizio, offrendo applicazioni accattivanti sia per i lavoratori mobili che per i professionisti IT", ha dichiarato Todd Brix, general manager, Windows Phone Apps, Microsoft Corp. "Splashtop 2 è un ottimo esempio del tipo di applicazioni ad alte prestazioni che le persone troveranno sul Windows Phone Store per ottenere il massimo dal loro telefono."

Splashtop 2 Remote Desktop per Windows Phone 8 è disponibile presso Microsoft Windows Phone Store. https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

