Splashtop 2.0 riceve il premio «Best of 2010 CES» della rivista LAPTOP
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La tecnologia Instant-On di seconda generazione di DeviceVM è stata riconosciuta come miglior software del Consumer Electronics Show 2010
San Jose, CA - 11 gennaio 2010 - DeviceVM, leader mondiale nel settore dell'instant-on computing, ha annunciato che la sua piattaforma software instant-on Splashtop™ 2.0 è stata premiata come "Best of 2010 CES" dalla rivista LAPTOP Magazine e riconosciuta come miglior software o servizio del Consumer Electronics Show 2010. Il premio conferma la crescente importanza della tecnologia instant-on e rafforza la posizione di Splashtop come leader di mercato, con un software distribuito su oltre 400 prodotti in tutto il mondo.
Splashtop 2.0 è stato presentato il 7 gennaio 2010 sul nuovo netbook Lenovo Ideapad™ S10-3t touch-enabled ed è stato dimostrato anche da LG sui netbook LG X200 e X300 al CES 2010. La seconda generazione del prodotto si basa sulla versione classica dell'ambiente istantaneo Splashtop, già ampiamente disponibile, e aggiunge un dock delle applicazioni ridisegnato, funzionalità di personalizzazione per l'utente finale, temi eleganti su misura per il dispositivo, supporto per le interfacce touch e una serie di altri miglioramenti.
«Siamo onorati di essere riconosciuti da LAPTOPER Magazine come il miglior software per dispositivi mobili», ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di DeviceVM. «Con oltre 30 milioni di copie di Splashtop sul mercato già, abbiamo imparato molto sull'evoluzione del mobile computing e sulla domanda dei consumatori di personalizzazione e accesso immediato alle loro applicazioni preferite. Ci impegniamo a continuare l'innovazione e a offrire agli utenti di computer l'esperienza di elaborazione istant-on più personale, intuitiva e sicura possibile.»
Il team di redattori e scrittori di LAPTOP ha raccontato ogni giorno il più grande evento di tecnologia di consumo dell'anno, coprendo i prodotti più caldi in mostra con post sul blog, foto e video. Tra questi, LAPTOP ha selezionato 16 vincitori per i suoi Best of 2010 CES Awards. I vincitori sono dispositivi, tecnologie e applicazioni all'avanguardia che ridefiniscono le loro categorie grazie alla progressione del design e delle prestazioni, migliorando al contempo l'esperienza dell'utente.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è la pluripremiata piattaforma instant-on che migliora l'esperienza del personal computing. Splashtop permette agli utenti di cercare e navigare sul web, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop è attualmente disponibile su oltre 30 milioni di PC, su 400 modelli di netbook, notebook, schede madri e desktop dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com
Informazioni su DeviceVM
DeviceVM, Inc. è una società privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 aziende più importanti da tenere d'occhio. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.
Link utili:
Ulteriori informazioni su Splashtop: https://www.splashtop.com
LAPTOP Magazine Best of CES 2010: https://www.laptopmag.com/review/laptops/best-of-ces-2010.aspx?pid=13
Contatto con i media: Splashtop PR Team