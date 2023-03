Splashtop 2.0 riceve il premio «Best of 2010 CES» della rivista LAPTOP

La tecnologia Instant-On di seconda generazione di DeviceVM è stata riconosciuta come miglior software del Consumer Electronics Show 2010

San Jose, CA - 11 gennaio 2010 - DeviceVM, leader mondiale nel settore dell'instant-on computing, ha annunciato che la sua piattaforma software instant-on Splashtop™ 2.0 è stata premiata come "Best of 2010 CES" dalla rivista LAPTOP Magazine e riconosciuta come miglior software o servizio del Consumer Electronics Show 2010. Il premio conferma la crescente importanza della tecnologia instant-on e rafforza la posizione di Splashtop come leader di mercato, con un software distribuito su oltre 400 prodotti in tutto il mondo.

Splashtop 2.0 è stato presentato il 7 gennaio 2010 sul nuovo netbook Lenovo Ideapad™ S10-3t touch-enabled ed è stato dimostrato anche da LG sui netbook LG X200 e X300 al CES 2010. La seconda generazione del prodotto si basa sulla versione classica dell'ambiente istantaneo Splashtop, già ampiamente disponibile, e aggiunge un dock delle applicazioni ridisegnato, funzionalità di personalizzazione per l'utente finale, temi eleganti su misura per il dispositivo, supporto per le interfacce touch e una serie di altri miglioramenti.

«Siamo onorati di essere riconosciuti da LAPTOPER Magazine come il miglior software per dispositivi mobili», ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di DeviceVM. «Con oltre 30 milioni di copie di Splashtop sul mercato già, abbiamo imparato molto sull'evoluzione del mobile computing e sulla domanda dei consumatori di personalizzazione e accesso immediato alle loro applicazioni preferite. Ci impegniamo a continuare l'innovazione e a offrire agli utenti di computer l'esperienza di elaborazione istant-on più personale, intuitiva e sicura possibile.»

Il team di redattori e scrittori di LAPTOP ha raccontato ogni giorno il più grande evento di tecnologia di consumo dell'anno, coprendo i prodotti più caldi in mostra con post sul blog, foto e video. Tra questi, LAPTOP ha selezionato 16 vincitori per i suoi Best of 2010 CES Awards. I vincitori sono dispositivi, tecnologie e applicazioni all'avanguardia che ridefiniscono le loro categorie grazie alla progressione del design e delle prestazioni, migliorando al contempo l'esperienza dell'utente.

