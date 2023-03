Laboratori di computer scolastici resi inaccessibili da COVID-19 generano una maggiore domanda di software di accesso remoto da laboratorio Splashtop

Splashtop fa crescere la base di clienti del settore educativo del 700% durante l'estate

SAN JOSE, California, 16 settembre 2020— Poiché la pandemia COVID-19 continua a limitare l'accesso fisico ai laboratori informatici presso università, università e scuole K-12, i dati di vendita di Splashtop indicano che più scuole si stanno rivolgendo al software di accesso remoto come modo alternativo per utilizzare i laboratori informatici risorse.

Nei tre mesi da giugno ad agosto, Splashtop ha registrato un aumento del 700% nel numero di clienti del settore dell'istruzione, oltre a ricavi più che triplicati da un mese all'altro nello stesso periodo: una crescita alimentata in gran parte dal desiderio delle istituzioni accademiche di abilitare l'accesso remoto all'hardware e al software dei laboratori informatici.

«Il nostro team sta facendo demo con università e elementari e medie ogni giorno», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Geograficamente, le nostre vendite nel settore dell'istruzione hanno registrato tendenze provenienti dal Nord-Est degli Stati Uniti e dal Canada, diffondendosi più recentemente nelle regioni del Midwest e della West Coast, mentre le scuole si preparano per i termini di caduta di scenari di apprendimento remoto o ibrido.»

Le scuole e le università adottano recentemente i prodotti e i servizi Splashtop, o l'aggiunta di più utenti simultanei, vanno dalle scuole K-12 alle scuole d'arte e alle università di Ivy League in 24 stati negli Stati Uniti, oltre che in Canada, Guatemala, El Salvador, Argentina, Inghilterra e Scozia.

«Molte scuole che hanno sperimentato con il nostro software di accesso remoto nei primi giorni della pandemia stanno ora ampliando l'accesso a più studenti e istruttori», ha detto Lee. «Solo in una settimana recente, 150.000 utenti sono stati aggiunti nelle scuole del Nord America e dell'Europa. Per un numero crescente di scuole, Splashtop è diventata un'importante ancora di vita per studenti e istruttori che dipendono da software di laboratorio informatico.»

Le vendite Splashtop riflettono l'adattamento educativo alle realtà pandemiche

Sempre più spesso, i corsi presso università e scuole superiori, in discipline che spaziano dall'ingegneria all'architettura e alla progettazione 3D, alla musica, alla biologia e alle belle arti, si affidano all'hardware e al software di laboratorio informatico.

Applicazioni software specializzate in laboratori informatici, come Adobe Creative Suite, che include Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver e After Effects; Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 e Maya; Avid Media Composer e Pro Tools; Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp e SolidWorks, spesso richiedono workstation Mac di fascia alta.

"Ora, anche se gli studenti non possono accedere fisicamente ai laboratori informatici del campus, possono utilizzare le soluzioni Splashtop per accedere a queste importanti risorse dalle loro camere da letto o dai divani del salotto, utilizzando laptop, tablet o Chromebook economici", ha dichiarato Lee.

Ampia adozione del software Splashtop per i laboratori informatici

Gartner, azienda leader a livello mondiale nel campo della ricerca e della consulenza, ha scritto in un nuovo rapporto, « Enabling Remote Access to PC Labs in Higher Education », Stuart Dowes, Robert Yanckello, 27 agosto 2020, «Gartner ha osservato un aumento quintuplicato dei volumi delle indagini tra gennaio e giugno 2020 a partire dall'istruzione superiore organizzazioni che cercano consulenza sull'infrastruttura del luogo di lavoro digitale, principalmente per quanto riguarda l'accesso remoto ai laboratori PC». Questa osservazione tiene traccia di ciò che Splashtop ha visto, troppo.

Quando il College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University di Detroit ha chiuso il suo campus a causa della COVID-19, gli studenti hanno perso l'accesso a software specifici e cruciali di cui avevano bisogno per il loro corso. I notebook di proprietà degli studenti non erano abbastanza potenti per eseguire le applicazioni software che normalmente utilizzavano nei laboratori informatici.

«Gli studenti sono in grado di remoto con Splashtop al software di laboratorio da casa, anche utilizzando $200 Chromebook—e tutto funziona per loro,» ha detto Chris Gilbert, analista tecnico dell'applicazione CFPCA dello Stato di Wayne. «Splashtop è un rivoluzionario per noi.»

Oltre alle università e alle università quadriennali, Splashtop sta anche lanciando chiamate da dipartimenti IT che supportano i college di comunità e le scuole elementari e medie, in particolare quelle con corsi di formazione professionale e CTE (carriera e formazione tecnica) costruiti intorno a programmi software specializzati eseguiti solo in computer Laboratori.

«La facoltà sta ora orientando molte classi intorno a Splashtop perché non ci saranno lezioni di persona in autunno», ha detto Gerald Casey, che lavora nel reparto IT per la divisione CTE del Laney College, con sede a Oakland, California. «Gli studenti non sarebbero in grado di completare i loro certificati e diplomi se non fosse stato per Splashtop.»

«Siamo pronti ora se gli studenti entrano o no», ha detto Nicholas Adams, direttore della tecnologia dell'informazione per il Lenawee (Mich.) Intermediate School District, che offre più di 20 programmi CTE per studenti delle elementari e medie. «Una volta fuori da questo scenario di pandemia, gli studenti potrebbero dover rimanere a casa per altri motivi. Splashtop ci permetterà di fornire loro l'accesso remoto. Apre inoltre i nostri laboratori per un potenziale scenario di laboratorio virtuale 24 ore su 24 che non era stato identificato in precedenza come necessità. Siamo in grado di offrire agli studenti l'opportunità di accedere ai laboratori informatici in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.»

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria per istituzioni accademiche, professionisti aziendali, MSP, dipartimenti IT e help desk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.