NTT DATA seleziona Splashtop Business Access per i suoi nuovi servizi «Virtual Desktop for Smart Devices»

Splashtop contribuirà all'evoluzione degli stili di lavoro dei dipendenti dei settori edile, manifatturiero e sanitario, in cui si utilizzano molti dati ad alta risoluzione.

TOKYO (PRWEB) 10 aprile 2018 - Oggi Splashtop Inc. ha annunciato che il suo servizio di desktop remoto, Splashtop Business Access, è stato incluso come componente chiave dei nuovi servizi "Virtual Desktop for Smart Devices" di NTT DATA Inc. (Sede centrale: Koto-ku, Tokyo, Presidente & CEO: Toshio Iwamoto) lanciati il 1° aprile 2018.

I nuovi servizi di NTT DATA "Virtual Desktop for Smart Devices (dispositivi tablet e smartphone)" sono rivolti alle aziende di settori come l'edilizia, l'industria manifatturiera e la sanità, dove i dipendenti hanno spesso bisogno di gestire dati ad alta risoluzione nel loro lavoro. Questi nuovi servizi consentono ai dipendenti di queste aziende di accedere e utilizzare da remoto il desktop del proprio PC anche quando sono fuori ufficio. Questi servizi offrono una maggiore comodità per gli utenti, mantenendo un ambiente sicuro.

Splashtop Business Access ha caratteristiche che consentono di trasferire senza problemi dati video e immagini ad alta risoluzione, anche su reti con velocità non ottimali, con l'elevata sicurezza richiesta dalle aziende. Le tecnologie di protocollo proprietarie di Splashtop consentono queste funzioni. Utilizzando Splashtop Business Access, gli utenti di settori come l'edilizia e l'industria manifatturiera possono accedere in remoto alle applicazioni ad alta intensità di dati, compresi i dati CAD, sui loro dispositivi intelligenti e comunicare senza problemi fuori dall'ufficio con i colleghi sul posto di lavoro senza utilizzare progetti e disegni reali. Inoltre, gli utenti del settore sanitario possono rivedere le radiografie e le risonanze magnetiche sui loro dispositivi intelligenti, anche al di fuori dell'ufficio, consentendo loro di ridurre i tempi per prendere decisioni mediche.

L'inclusione di Splashtop Business Access nel "Virtual Desktop for Smart Device" di NTT DATA è stata ottenuta collegando il servizio MAM di Recomot Inc. (Sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo, Presidente & CEO: Tsuyoshi Togo), una delle agenzie di vendita di Splashtop, con i due nuovi servizi di NTT DATA.

NTT DATA e Recomot prevedono di vendere un totale di 2.000 licenze Splashtop Business Access nel 2018. NTT DATA è la più grande azienda di servizi IT del Giappone.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione, supporto e produttività cross-screen. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque. I servizi di supporto remoto Splashtop consentono a IT e MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Oltre 25 milioni di utenti utilizzano oggi i prodotti Splashtop e partner di produzione tra cui Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri hanno fornito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi. Ulteriori informazioni sono disponibili all' indirizzo https://www.splashtop.com.