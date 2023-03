La nuova app Splashtop Whiteboard converte tablet e laptop Windows 8 in una lavagna interattiva

L'applicazione Whiteboard leader di mercato è ora disponibile per i tablet e i laptop Windows 8. Gli insegnanti possono ora controllare il loro PC o Mac e annotare i contenuti a una frazione del costo delle costose lavagne interattive.

29 aprile 2014 - Redmond, WA e San Jose, CA - Splashtop, Inc, leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, e con oltre un milione di educatori che utilizzano i prodotti Splashtop, annuncia la disponibilità della nuova app per gli educatori, Splashtop Whiteboard per tablet e laptop Windows 8.

Splashtop Whiteboard è stata costruita sulla parte superiore di Splashtop Remote Desktop, l'app di accesso remoto all'azienda e una delle app iPad a pagamento più lunghe nell'Apple App Store. L'ultima offerta consente a insegnanti e studenti di trasformare il loro tablet Windows 8 in una lavagna interattiva. Collegandosi al computer in classe tramite Wi-Fi, possono guardare contenuti video con audio completamente sincronizzato, controllare le applicazioni preferite e annotare i contenuti delle lezioni dal tablet Windows 8. Gli insegnanti possono ora interagire con gli studenti alla loro scrivania o da tutti e quattro gli angoli della classe.

«Siamo entusiasti di supportare l'apprendimento degli studenti con l'impegno di Splashtop a sviluppare la piattaforma tecnologica Microsoft», ha dichiarato Anthony Salcito, Vice President of WW Education presso Microsoft Corp. «Splashtop è un partner importante e supporta la nostra attenzione per avere un impatto positivo sull'apprendimento degli studenti e sulla nostra formazione visione dell'apprendimento in qualsiasi momento e ovunque per tutti.»

«Il tablet Windows 8 sta diventando un potente strumento di istruzione, aumentando le lavagne interattive esistenti da aziende come Promethean e Smart Technologies,» ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Ora le scuole possono avvicinarsi al completamento delle loro iniziative 1:1 utilizzando i tablet più recenti di Windows 8.»

Tablet Windows 8 come lavagna interattiva

Utilizzando la Splashtop Whiteboard, gli insegnanti possono:

Essere in controllo Controllo completo delle applicazioni per PC o Mac, come Microsoft Office, PowerPoint o Apple Keynote, da un tablet Windows 8. Insegna da tutti e quattro gli angoli della classe: interagisci con gli studenti individualmente o come classe con il controllo 1:1 sui tablet degli studenti.

Annota su qualsiasi cosa Utilizzare i gesti per disegnare ed evidenziare utilizzando penne colorate e di dimensioni diverse, evidenziatori, forme e strumenti di testo su contenuti esistenti o sfondi vuoti, a righe o grafici Scatta screenshot e salva nella galleria per un uso successivo, oppure invia un'e-mail a studenti, genitori o colleghi

Aumenta il coinvolgimento delle classi Utilizza gli strumenti di ombreggiatura dello schermo con riflettore & per focalizzare l'attenzione Importazione e condivisione di fogli di lavoro di classe: non è necessario utilizzare una videocamera per documenti Registrare la sessione come video per una successiva riproduzione



La nuova app Splashtop Whiteboard per tablet e laptop Windows 8 è disponibile in Windows Store. Per festeggiare il lancio, offriamo l'app a un prezzo di lancio di 9,99 dollari (rispetto ai 19,99 dollari) per ogni utente. Qui è disponibile un video di Splashtop Whiteboard per Windows 8: https://youtu.be/eDqbjHElvZY

Splashtop Whiteboard for Windows 8

Scopri come Splashtop Whiteboard può trasformare la tua classe: www.splashtop.com/whiteboard

Scopri la suite completa di prodotti Splashtop Education: www.splashtop.com/education

Informazioni su Splashtop



Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.