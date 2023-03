Il nuovo sistema operativo Splashtop è ora disponibile per il download da parte dei consumatori Il leader degli instant-on firma un accordo con Microsoft per la distribuzione della ricerca, offrendo agli utenti la ricerca istantanea di Bing

30 novembre 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi la disponibilità immediata di SplashtopR OS (beta), un sistema operativo leggero e web-centrico ottimizzato per notebook e netbook. Splashtop OS è un "companion OS" basato su browser che può coesistere con il sistema operativo Windows. L'azienda ha inoltre annunciato un nuovo accordo di distribuzione della ricerca a livello mondiale con Microsoft Corp. grazie al quale Bing diventerà il motore di ricerca predefinito di tutta la famiglia di prodotti Splashtop. Il nuovo prodotto, unito alla tecnologia Bing, renderà disponibile la promessa della ricerca istantanea a milioni di consumatori in tutto il mondo.

Splashtop OS è progettato per le persone che «vivono sul web» e hanno bisogno di un accesso rapido e affidabile ai loro siti preferiti e alle applicazioni basate sul web, nonché di un ambiente desktop tradizionale basato su Windows. Oltre a prominente con Bing come provider di ricerca Web predefinito, Splashtop OS offre un ambiente semplice ma familiare basato su Chromium, il progetto open source dietro il browser Google Chrome.

«Siamo esperti nel procurarti quello che vuoi - e in fretta!» ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop Inc. «Attraverso i nostri prodotti a marchio OEM, abbiamo già milioni di utenti di PC collegati alla velocità Splashtop. Con il nostro prodotto scaricabile, puntiamo a raggiungere il resto della popolazione. E ora, insieme a Microsoft, stiamo andando a mettere un po' di divertimento nella ricerca web.»

A differenza dei precedenti prodotti Splashtop che sono stati etichettati in bianco, preinstallati e distribuiti su decine di milioni di PC provenienti da importanti OEM come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e LG, il nuovo prodotto sarà Splashtop-branded e disponibile direttamente agli utenti finali tramite download dal sito web dell'azienda. Splashtop OS è semplificato: non includerà applicazioni native al di là del browser basato su Chrome, e si avvierà direttamente a una casella di ricerca Bing-powered in pochi secondi.

«Siamo entusiasti di collaborare con Splashtop per offrire ai nostri clienti comuni un facile accesso ai potenti strumenti di Bing che aiutano i clienti a prendere decisioni più informate», ha dichiarato Jon Tinter, General Manager di Bing. «Le nostre due aziende condividono una visione per esperienze informatiche istantaneamente disponibili e incentrate sulla ricerca. Riteniamo che Bing sia una naturale aggiunta al sistema operativo Splashtop, che offre agli utenti il modo perfetto per trovare più rapidamente le informazioni necessarie per completare attività complesse e prendere decisioni migliori.»

Un sistema operativo istantaneo incentrato sul browser consente agli utenti di accedere rapidamente ai contenuti più importanti per loro. Gli utenti possono effettuare una ricerca rapida, trovare un indirizzo, controllare l'e-mail o aggiornare il loro stato su Facebook o Twitter senza dover avviare Windows e avviare un browser web. In contrasto con Google Chrome OS, dovrebbe raggiungere il mercato prima della fine dell'anno, Splashtop OS è destinato a integrare — non sostituire — Windows come sistema operativo desktop primario.

I vantaggi principali includono:

● Facile - Instant Search, una casella di ricerca pre-browser Bing-powered per query più veloci

● Comodo - include tutti i plug-in principali, come Adobe Flash, preinstallati in modo che non ci sia

● Intelligente - importa automaticamente le impostazioni critiche come la regione, la lingua, l'ora/data, le reti Wi-Fi



Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 40 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2010 CES» da Laptop Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com

