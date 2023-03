Linux Foundation nomina il direttore delle operazioni di Taiwan

Alex Lu, con sede a Taiwan, riunirà i produttori di dispositivi consumer e gli sviluppatori Linux per far progredire la piattaforma per l'informatica di prossima generazione.

SAN FRANCISCO - 11 maggio 2010 - The Linux Foundation (LF), l'organizzazione no-profit dedicata ad accelerare la crescita di Linux, ha annunciato oggi di aver nominato Alex Lu nuovo Direttore delle Operazioni di Taiwan. Lu metterà a frutto la sua esperienza di lavoro con i produttori di dispositivi di consumo a Taiwan per promuovere la collaborazione su iniziative mobili strategiche come MeeGo.

"Il movimento globale verso l'ubiquità del mobile computing non avrebbe luogo se non fosse per le persone e le aziende di Taiwan", ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo di The Linux Foundation. "Le nuove pressioni competitive e le crescenti opportunità di mercato stanno portando le aziende taiwanesi ad adottare sempre di più Linux, e non c'è nessuno più adatto di Alex Lu per facilitare la collaborazione su Linux a Taiwan."

Con iniziative come Android e MeeGo, le stime degli analisti indicano che Linux è la piattaforma in più rapida crescita per il mobile computing - su telefoni, laptop, MID, dispositivi di infotainment e altro ancora. Taiwan, in particolare, è un focolaio di sviluppo mobile ed embedded e sono diverse le aziende del paese che oggi stanno aumentando la loro partecipazione alla comunità di sviluppo Linux e a iniziative come MeeGo. Il lavoro di Lu contribuirà a concentrare gli sforzi e a far progredire Linux sui PC, oltre che sui dispositivi mobili ed embedded.

"Taiwan sarà anche una piccola isola, ma ha un peso globale quando si tratta di produzione di computer ed elettronica", ha dichiarato Alex Lu, Direttore delle Operazioni di Taiwan di The Linux Foundation. "C'è una grande opportunità di condividere competenze tecniche e potere di marketing tra la comunità di sviluppatori Linux e le aziende di Taiwan. Non vedo l'ora di contribuire a riunire queste importanti parti interessate per far progredire Linux".

La carriera di Lu comprende otto anni presso Applied Materials e un ruolo di vicepresidente delle finanze per la Monte Jade Science and Technology Association, un'organizzazione no-profit dedicata a unire le competenze high tech della Baia e dell'Asia. Lu è anche co-fondatore di DeviceVM e, in qualità di vicepresidente senior del Business Development, continua a concludere contratti a livello mondiale con i principali OEM (Acer, ASUS, Lenovo, LG e Sony, tra gli altri), portando Linux su decine di milioni di netbook, notebook e desktop. Lu ha conseguito la laurea in ingegneria chimica presso la Tunghai University di Taiwan e un MBA presso la Drexel University.

