Linux Foundation nomina il direttore delle operazioni cinesi

Cliff Miller, ex dipendente Linux, porta le competenze del mercato Asia-Pacifico per collegare comunità e industria in Cina

SAN FRANCISCO - 11 maggio 2010 - The Linux Foundation (LF), l'organizzazione no-profit dedicata ad accelerare la crescita di Linux, ha annunciato oggi di aver nominato Cliff Miller nuovo Direttore delle Operazioni in Cina. Miller lavorerà con le aziende e i membri della comunità del paese per aiutare a portare avanti iniziative strategiche come MeeGo e per facilitare la collaborazione con eventi esclusivi, workshop di formazione e gruppi di lavoro tecnici.

"La Cina rappresenta una parte importante della comunità Linux", ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo di The Linux Foundation. "Le aziende cinesi e gli sviluppatori Linux stanno contribuendo a costruire alcune delle tecnologie più innovative di domani e utilizzano Linux nelle aziende di tutto il paese. Cliff contribuirà a riunire le parti interessate a Linux in Cina per accelerare il lavoro su Linux".

Un recente studio di Springboard Research e Spiceworks ha riportato che l'adozione di server Linux tra le piccole e medie imprese (SMB) è superiore del 25% nella regione Asia-Pacifico e cresce più rapidamente rispetto alla media mondiale. Miller contribuirà a sfruttare questo slancio e a riunire le parti interessate per far progredire la piattaforma in Cina.

"Tra non molto, in Cina ci saranno più di un miliardo di persone che si connetteranno tra loro tramite telefoni cellulari, PC e altri dispositivi", ha dichiarato Cliff Miller, direttore della Cina per The Linux Foundation. "E quale modo migliore di rendere la loro esperienza veloce, affidabile e divertente se non quello di utilizzare Linux? Sono ansioso di consentire un uso più ampio di Linux attraverso la promozione del "dare e avere" tra gli sviluppatori, i consumatori e le aziende cinesi".

Miller è stato co-fondatore di TurboLinux nel 1992, portando Linux commerciale in Giappone e Cina negli anni '90. Nel 2000 ha anche co-fondato Mountain View Data, che forniva software di archiviazione dati basati su Linux e software di provisioning dei server per le aziende. È stato direttore di Linux International ed è autore di "The Linux Revolution" (Softbank Publishing 1999). Miller ha negoziato alcuni dei primi accordi commerciali di bundling con Linux con Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, Oracle e Sybase, tra gli altri. Oggi Miller lavora anche come Chief Strategy Officer di DeviceVM.

Informazioni sulla Fondazione Linux

La Linux Foundation è un consorzio senza scopo di lucro dedicato a promuovere la crescita di Linux. Fondata nel 2007, la Linux Foundation sponsorizza il lavoro del creatore di Linux Linus Torvalds ed è sostenuta da aziende e sviluppatori leader nel settore Linux e open source di tutto il mondo. La Linux Foundation promuove, protegge e standardizza Linux fornendo risorse e servizi che includono eventi esclusivi e collaborazione online, tra cui LinuxCon e Linux.com. Per maggiori informazioni, visita il sito web della Fondazione.

Marchi di fabbrica: The Linux Foundation e Linux Standard Base sono marchi di The Linux Foundation. Linux è un marchio di Linus Torvalds. I marchi e le marche di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari.