Lakeshore IT e Splashtop si associano per portare soluzioni sicure di tecnologia didattica remota ai team IT che supportano le scuole K-12

Le soluzioni per l'istruzione basate su cloud di Splashtop, disponibili tramite Lakeshore IT, consentono alle operazioni IT di gestire e supportare i computer delle classi e i dispositivi connessi da qualsiasi luogo, fornendo un'esperienza di apprendimento arricchita.

SPRING GROVE, Ill. e SAN JOSE, Calif. - 17 gennaio 2022- Lakeshore IT Solutions, un rivenditore IT di consulenza che serve le scuole K-12, e Splashtop, leader nel software di accesso remoto e supporto sicuro, hanno annunciato oggi una partnership. Insieme, forniranno soluzioni tecnologiche ad alte prestazioni a istituzioni scolastiche strategiche che stanno investendo nel futuro delle aule.

Le soluzioni cloud e on prem sicure di Splashtop consentono ai distretti scolastici di entrare e uscire senza sforzo dalle modalità di apprendimento remoto senza sovraccaricare le operazioni IT. I team IT possono gestire l'accesso remoto alle macchine virtuali e all'infrastruttura desktop virtuale (VDI) senza problemi dalla stessa applicazione. I docenti possono accedere in modo sicuro ai computer scolastici da una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi. Quando è necessario il supporto, i team dell'help desk possono risolvere rapidamente i problemi su richiesta da qualsiasi luogo, consentendo alle scuole di adattarsi e abituarsi ai cambiamenti senza sconvolgere le aule.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Splashtop e di raccomandare la sua tecnologia ad alte prestazioni per l'istruzione per il supporto dell'help desk IT, l'abilitazione al lavoro da casa e il cloud in classe", ha dichiarato Rian Yablun, presidente di Lakeshore IT Solutions. "Le loro soluzioni si adattano perfettamente alla maggior parte dei nostri clienti K-12 e il feedback che abbiamo ricevuto è eccezionale".

Splashtop for Education migliora l'apprendimento fornendo un'esperienza di persona che aiuta gli studenti a raggiungere il loro pieno potenziale, sia in classe che accedendo alle risorse di cui hanno bisogno fuori orario. Gli studenti possono utilizzare i computer del laboratorio e i software con licenza di Adobe, Autodesk o altri fornitori dai loro laptop, iPad, Chromebook o altri dispositivi, anche dopo l'orario di laboratorio. I team IT possono facilmente programmare sessioni di accesso remoto ai laboratori per gli studenti per ottimizzare l'uso dei computer di laboratorio e delle costose licenze software, oltre a fornire supporto a insegnanti e studenti che non possono essere fuori sede in altre sedi.

Gli insegnanti e gli studenti possono utilizzare Splashtop Mirroring360 per creare esperienze interattive in classe, consentendo loro di rispecchiare i contenuti, le idee e le app sul proprio dispositivo personale per condividerli con l'intera classe. Questo strumento di collaborazione funziona perfettamente con tablet, smartphone, computer e Chromebook per creare un ambiente di apprendimento produttivo in cui gli insegnanti possono muoversi liberamente nelle loro classi e interagire efficacemente con i loro studenti.

"Mentre il mondo rende gli ambienti di lavoro flessibili sempre più normali, le scuole devono disporre di una tecnologia che migliori la produttività, consenta di lavorare da casa e renda più facile la vita di studenti, docenti e professionisti IT", ha affermato Justin Windsor, Channel Chief di Splashtop per le Americhe. "Splashtop offre strumenti di collaborazione in classe e soluzioni di accesso remoto di facile utilizzo per utenti tecnici e non. Si tratta di soluzioni facili da implementare, semplici da supportare e che proteggono dalle vulnerabilità comunemente sfruttate dai criminali informatici."

La piattaforma Splashtop è disponibile su Lakeshore IT Solutions. Per maggiori informazioni, contatta Lakeshore IT al numero (888) 700-2788 o sales@lakeshoreit.com.

Informazioni su Lakeshore IT Solutions

Lakeshore IT è un Value-Added Reseller (VAR) con sede a Spring Grove, Illinois, specializzato nella fornitura di servizi e supporto IT di consulenza per il settore dell'istruzione K-12. Lakeshore IT è stata fondata nel 2016 da Rian Yablun dopo oltre 15 anni nel settore IT, con l'obiettivo di fornire soluzioni IT ai clienti con il servizio e l'assistenza eccezionali che meritano. Lakeshore IT si impegna a essere uno sportello unico per tutti i clienti, sia per i prodotti che per i servizi. Visita il sito www.lakeshoreit.com.

Informazioni su Splashtop

Splashtop offre un software per l'accesso remoto sicuro e l'assistenza IT a distanza per le aziende, l'istruzione, la pubblica amministrazione, le PMI, gli MSP, i dipartimenti IT e i privati. Le soluzioni remote basate sul cloud, sicure e facilmente gestibili, sono utilizzate da oltre 30 milioni di clienti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, e hanno ottenuto un punteggio di 93 Net Promoter Score (NPS). Visita splashtop.com per maggiori informazioni.