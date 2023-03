Il secondo operatore mobile più grande del Giappone KDDI migra oltre 5mila clienti da GoToMyPC a Splashtop Business

- KDDI ha scelto Splashtop per sostituire GoToMyPC come fornitore di accesso al desktop remoto e ha migrato oltre 5.000 clienti a Splashtop Business -

San Jose, CA, 30 aprile 2018 - KDDI Corporation (sede centrale: Chiyoda, Tokyo, Giappone), il secondo operatore di telefonia mobile del Giappone, ha recentemente scelto Splashtop come nuovo fornitore di accesso remoto e ha migrato oltre 5.000 clienti GoToMyPC su Splashtop. KDDI Corporation ha recentemente annunciato ai propri clienti che avrebbe cessato di offrire GoToMyPC dopo tre anni, iniziando invece a offrire Splashtop Business.

KDDI, con una base di clienti di oltre 50 milioni di abbonati, offre servizi di telefonia mobile e servizi di rete e soluzioni ISP alla sua clientela mondiale. Nel 2013 KDDI ha iniziato a offrire GoToMyPC ai propri clienti per dare loro la possibilità di accedere ai computer da remoto senza dover costruire un server, acquistare hardware o modificare i criteri di rete. Tuttavia, dopo aver ricevuto il feedback dei clienti e un'ulteriore valutazione del prodotto, KDDI ha scelto Splashtop Business per sostituire GoToMyPC all'inizio del 2017.

Splashtop Business è la soluzione di accesso remoto migliore della categoria, nota per essere leader nel settore per affidabilità, velocità e sicurezza. Offrendo Splashtop Business, KDDI ha dato ai suoi clienti la possibilità di accedere ai loro computer di lavoro da qualsiasi altro dispositivo, da qualsiasi parte del mondo, in tempo reale con connessioni veloci e qualità audio ad alta definizione. Splashtop è nota anche per la sua infrastruttura globale affidabile e facilmente scalabile, motivo per cui i carrier di telefonia mobile preferiscono Splashtop quando cercano una soluzione di accesso remoto per i loro clienti.

L'inclusione di Splashtop Business nell'offerta di prodotti di KDDI ha garantito a quest'ultima la possibilità di fornire un accesso remoto affidabile ai propri clienti. KDDI ha migrato i suoi precedenti clienti GoToMyPC a Splashtop e continuerà a offrire Splashtop Business ai nuovi clienti in futuro.