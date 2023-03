Il più grande operatore di telefonia mobile del Giappone NTT DOCOMO rivende oltre 10.000 posti di Splashtop Business

Splashtop Business, una soluzione di accesso remoto, è una delle applicazioni più vendute da NTT DOCOMO da quando, quattro anni fa, ha stretto una partnership con Splashtop.

San Jose, California 15 maggio 2018

Splashtop Inc. ha annunciato oggi che NTT DOCOMO, Inc. (quartier generale: Chiyoda, Tokyo, Giappone), il più grande operatore di telefonia mobile in Giappone, ha recentemente rivenduto oltre 10.000 abbonamenti Splashtop Business. NTT DOCOMO ha collaborato con Splashtop nel 2014 per introdurre l'app di accesso remoto alla propria gamma di app aziendali.

NTT DOCOMO è il più grande operatore di telefonia mobile del Giappone, con oltre 75 milioni di abbonati. Oltre a fornire soluzioni di telecomunicazione e internet a utenti privati e aziende, NTT DOCOMO offre anche molte soluzioni e applicazioni aziendali come la trasmissione di SMS, l'archiviazione/condivisione di file e le conferenze web. Nel 2014 NTT DOCOMO ha stretto una partnership con Splashtop per portare la pluripremiata soluzione di accesso remoto di Splashtop ai clienti di NTT DOCOMO. Da quando l'applicazione Splashtop Business è stata resa disponibile tramite NTT DOCOMO, sono state vendute più di 10.000 licenze ed è diventata una delle applicazioni aziendali più vendute di NTT DOCOMO.

Splashtop Business è una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni che consente agli utenti di accedere ai propri computer da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Splashtop è stato scelto da NTT DOCOMO per fornire un'applicazione di accesso remoto grazie al suo motore affidabile, sicuro e veloce che fornisce sessioni HD in tempo reale. Inoltre, Splashtop dispone di un'infrastruttura globale affidabile e facilmente scalabile, motivo per cui i carrier di telefonia mobile di tutto il mondo preferiscono Splashtop quando scelgono una soluzione di accesso remoto. Includendo Splashtop Business nel proprio elenco di prodotti e servizi, NTT DOCOMO ha portato l'accesso al desktop remoto migliore della categoria alla sua vasta base di clienti in Giappone.