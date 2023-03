Espansione ai dispositivi di nuova generazione, DeviceVM presenta Splashtop MeeGo Remix

Con Splashtop MeeGo Remix, DeviceVM si rivolge a tablet portatili, smartphone, TV connesse al web e sistemi di infotainment a bordo dei veicoli.

Computex, Taipei, Taiwan - 1 giugno 2010 - Oggi DeviceVM, leader mondiale nel settore dell'instant-on-computing, ha annunciato l'intenzione di distribuire Splashtop™ MeeGo Remix, una versione migliorata della pluripremiata piattaforma software instant-on Splashtop, già presente su milioni di dispositivi in tutto il mondo. La nuova offerta si basa sulla piattaforma MeeGo v1.0, che unisce i progetti open source Moblin™ di Intel e Maemo di Nokia in un sistema operativo comune basato su Linux e ospitato dalla Linux Foundation.

Splashtop MeeGo Remix offre gli stessi vantaggi fondamentali che hanno reso Splashtop la piattaforma instant-on più popolare al mondo tra i principali OEM di PC e gli utenti finali: pochi secondi per l'avvio, un'interfaccia altamente personalizzabile e un solido modello di sicurezza. Oltre all'accesso immediato alle applicazioni native precaricate e all'accesso con un solo clic alle applicazioni web più diffuse, ora è possibile sviluppare applicazioni di terze parti per Splashtop. Questo non è solo un bene per gli sviluppatori, ma anche per gli utenti finali.

Splashtop MeeGo Remix espanderà il successo di mercato di Splashtop al di là dei netbook e dei notebook dei principali produttori di PC come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e altri, fino ai prossimi dispositivi non-PC, tra cui smartphone, TV e dispositivi di infotainment per autoveicoli che dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2010.

"Siamo entusiasti che DeviceVM abbia abbracciato la piattaforma MeeGo e crediamo che Splashtop MeeGo Remix accelererà la crescita di un ecosistema di sviluppatori di applicazioni dietro MeeGo", ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo della Linux Foundation. "Con la sua ampia base di clienti OEM, DeviceVM è ben posizionata per contribuire a creare entusiasmo per questa nuova piattaforma. Lavorando a stretto contatto con DeviceVM, puntiamo a far progredire l'adozione di Linux su centinaia di milioni di nuovi dispositivi nei prossimi anni".

"Dal lancio di Splashtop nel 2007, abbiamo ricevuto migliaia di richieste da parte di sviluppatori di applicazioni e contenuti per fornire un kit di sviluppo software [SDK]", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di DeviceVM. "Abbracciando una piattaforma MeeGo aperta e coerente e lavorando a stretto contatto con Linux Foundation sui progetti upstream, stiamo aprendo il nostro ambiente instant-on Splashtop di punta per eseguire le ricche applicazioni di terze parti che i nostri clienti desiderano."

"La piattaforma software MeeGo è progettata per accelerare il time to market e ridurre la complessità per gli OEM che si rivolgono a diversi segmenti di dispositivi", ha dichiarato Doug Fisher, vicepresidente del Software and Services Group e direttore generale della Systems Software Division di Intel Corporation. "Con prodotti innovativi come Splashtop MeeGo Remix di DeviceVM, ora disponibile per i dispositivi basati su processore Intel® Atom™, i consumatori possono contare su un accesso rapido alle loro attività online preferite."

DeviceVM presenta Splashtop MeeGo Remix in esecuzione su diversi dispositivi al Computex 2010. Splashtop MeeGo Remix è disponibile da oggi per la valutazione da parte dei partner OEM di PC. La consegna dei nuovi prodotti con Splashtop MeeGo Remix è prevista per il quarto trimestre del 2010.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è la pluripremiata piattaforma instant-on che migliora l'esperienza del personal computing. Splashtop permette agli utenti di cercare e navigare sul web, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop è attualmente disponibile su oltre 30 milioni di PC, su 400 modelli di netbook, notebook, schede madri e desktop dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com

Informazioni su DeviceVM

DeviceVM, Inc. è una società di software privata, selezionata da Dow Jones come una delle prime 50 aziende da guardare. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.

Informazioni sul progetto MeeGo

Il progetto MeeGo riunisce i progetti Moblin™ di Intel e Maemo di Nokia in un'unica piattaforma software open source basata su Linux per la prossima generazione di dispositivi informatici. La piattaforma software MeeGo è progettata per offrire agli sviluppatori la più ampia gamma di segmenti di dispositivi a cui indirizzare le proprie applicazioni, tra cui netbook e desktop di fascia bassa, dispositivi informatici e di comunicazione portatili, dispositivi di infotainment installati a bordo dei veicoli, TV connesse, telefoni multimediali e altro ancora, il tutto utilizzando un insieme uniforme di API basate su Qt. Per i consumatori, MeeGo offrirà esperienze applicative innovative che potranno essere trasferite da un dispositivo all'altro. Il progetto MeeGo è ospitato dalla Linux Foundation.

