DeviceVM causa Phoenix Technologies sulla violazione dei brevetti

SAN JOSE, CA - 9 gennaio 2010 - DeviceVM, una società privata che offre Splashtop™, una pluripremiata piattaforma software instant-on, ha annunciato oggi di aver presentato una denuncia per violazione di brevetto contro Phoenix Technologies Ltd. (Nasdaq: PTEC). (Nasdaq: PTEC) presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. La rivendicazione del brevetto si basa sulla determinazione da parte di DeviceVM che il prodotto HyperSpace™ di Phoenix viola un brevetto di proprietà di DeviceVM per un "Meccanismo per invocare intuitivamente uno o più programmi ausiliari durante il processo di avvio di un computer". DeviceVM chiede, tra le altre cose, il risarcimento dei danni per la violazione da parte di Phoenix e un'ingiunzione che impedisca a Phoenix di produrre, utilizzare, offrire in vendita, concedere in licenza e/o vendere i prodotti Hyperspace™.



La richiesta di brevetto di DeviceVM integra affermazioni che DeviceVM ha presentato il mese scorso contro Phoenix per concorrenza sleale, pubblicità falsa e violazioni del Lanham Act in relazione ai prodotti HyperSpace™ di Phoenix. Tali affermazioni sostengono che, pur affrontando perdite finanziarie crescenti, non riuscendo ad attirare i clienti e trovandosi in ritardo rispetto alla concorrenza sul mercato, Phoenix ha intrapreso una campagna per indurre in errore i media, i produttori di computer e gli investitori in merito alla scarsa adozione di HyperSpace™ nel settore dei PC. La richiesta di brevetto di DeviceVM sostiene le sue precedenti rivendicazioni e fornisce una base separata e aggiuntiva per DeviceVM per ottenere sollievo contro Phoenix nella causa.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è la pluripremiata piattaforma instant-on che migliora l'esperienza del personal computing. Splashtop permette agli utenti di cercare e navigare sul web, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop è attualmente disponibile su oltre 30 milioni di PC, su 400 modelli di netbook, notebook, schede madri e desktop dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com

Informazioni su DeviceVM

DeviceVM, Inc. è una società di software privata, selezionata da Dow Jones come una delle prime 50 aziende da guardare. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.

