DeviceVM risolve la controversia contenziosa con Phoenix Technologies

San Jose, CA. - 25 maggio 2010 - DeviceVM, Inc., leader nei prodotti di piattaforma OS instant-on, e Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC), leader mondiale nel settore dei sistemi di base, hanno annunciato oggi che le parti hanno risolto la controversia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. (NASDAQ: PTEC), leader mondiale nel settore del software per sistemi di base, hanno annunciato oggi che le parti hanno risolto la controversia nella causa del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Nord della California, intitolata Phoenix Technologies Ltd. v. DeviceVM, Inc. e Benedict Chong (Caso n. C09-04697). I termini dell'accordo sono riservati e tutte le richieste e le controquerele saranno respinte con pregiudizio.

DeviceVM, Inc. è una società privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 aziende più importanti da tenere d'occhio. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.

